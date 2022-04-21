Рейтинг@Mail.ru
Чубайс не придет в суд по делу о краже его имущества - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220421/chubays-1784739438.html
Чубайс не придет в суд по делу о краже его имущества
Чубайс не придет в суд по делу о краже его имущества - РИА Новости, 21.04.2022
Чубайс не придет в суд по делу о краже его имущества
Бывший глава "Роснано" и спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс не будет участвовать в судебном процессе по уголовному делу о краже его имущества,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:04
2022-04-21T16:12
общество
анатолий чубайс
происшествия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
московская область (подмосковье)
украина
роснано
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748480941_0:31:2724:1563_1920x0_80_0_0_da25e6c75d40844e47f2d41b3ac85646.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший глава "Роснано" и спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс не будет участвовать в судебном процессе по уголовному делу о краже его имущества, рассказали РИА Новости в пресс-службе Хамовнического суда Москвы в четверг."Адвокат Анатолия Чубайса сообщил суду, что он не будет участвовать на стадии предварительного судебного заседания", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что в следующую среду, 27 апреля, суд продолжит стадию предварительного заседания.Уголовное дело было возбуждено в 2016 году по заявлению Чубайса главным управлением МВД по Московской области.По делу проходит четверо фигурантов: бывший председатель правления управляющей компании "Роснано" Илья Сучков, бывший член политсовета "Партии народной свободы" (ПАРНАС) Муса Садаев, а также охранники Антон Поляков и Алексей Уляхин.В зависимости от роли, они обвиняются в краже и мошенничестве в особо крупном размере.Как писал сам Чубайс в социальных сетях, его бывший деловой партнер Сучков руководил его швейцарской фирмой, а когда чиновникам запретили заниматься бизнесом, он продал ему компанию.Тогда возник вопрос с особняком, который был оформлен на швейцарскую компанию, бравшую под строительство кредиты: Сучков, по словам Чубайса, потребовал от бывшего босса выкупить недвижимость по завышенной цене – в 50 миллионов долларов.Чубайс, по собственным словам, отказался, но ему стали угрожать публикацией записей его деловых разговоров, после чего он и решил пойти в полицию с заявлением на Сучкова и "группу работающих на него товарищей чеченской национальности".Комментарием защиты Чубайса РИА Новости на данный момент не располагает.В середине марта западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул пост специального представителя президента (а из "Роснано" он ушел еще до этого) и уехал из России.В качестве возможной причины называлось несогласие с военной операцией РФ на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.
https://ria.ru/20220407/chubays-1782234145.html
https://ria.ru/20220324/chubays-1779839279.html
россия
московская область (подмосковье)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748480941_0:0:2518:1888_1920x0_80_0_0_cf6428dbd4cb8552e94f143183d88a66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, анатолий чубайс, происшествия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, московская область (подмосковье), украина, роснано
16:04 21.04.2022 (обновлено: 16:12 21.04.2022)
 
Чубайс не придет в суд по делу о краже его имущества

Чубайс не придет в суд по делу о краже его имущества на 70 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Анатолий Чубайс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший глава "Роснано" и спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс не будет участвовать в судебном процессе по уголовному делу о краже его имущества, рассказали РИА Новости в пресс-службе Хамовнического суда Москвы в четверг.
"Адвокат Анатолия Чубайса сообщил суду, что он не будет участвовать на стадии предварительного судебного заседания", - сказала собеседница агентства.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 10:47
Чубайса вызвали в суд по делу о краже
Она добавила, что в следующую среду, 27 апреля, суд продолжит стадию предварительного заседания.
Уголовное дело было возбуждено в 2016 году по заявлению Чубайса главным управлением МВД по Московской области.
По делу проходит четверо фигурантов: бывший председатель правления управляющей компании "Роснано" Илья Сучков, бывший член политсовета "Партии народной свободы" (ПАРНАС) Муса Садаев, а также охранники Антон Поляков и Алексей Уляхин.
В зависимости от роли, они обвиняются в краже и мошенничестве в особо крупном размере.
Как писал сам Чубайс в социальных сетях, его бывший деловой партнер Сучков руководил его швейцарской фирмой, а когда чиновникам запретили заниматься бизнесом, он продал ему компанию.
Тогда возник вопрос с особняком, который был оформлен на швейцарскую компанию, бравшую под строительство кредиты: Сучков, по словам Чубайса, потребовал от бывшего босса выкупить недвижимость по завышенной цене – в 50 миллионов долларов.
Чубайс, по собственным словам, отказался, но ему стали угрожать публикацией записей его деловых разговоров, после чего он и решил пойти в полицию с заявлением на Сучкова и "группу работающих на него товарищей чеченской национальности".
Комментарием защиты Чубайса РИА Новости на данный момент не располагает.
В середине марта западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул пост специального представителя президента (а из "Роснано" он ушел еще до этого) и уехал из России.
В качестве возможной причины называлось несогласие с военной операцией РФ на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.
Анатолий Чубайс во время встречи с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 13:05
В Кремле ответили на вопрос о причинах увольнения Чубайса
 
ОбществоАнатолий ЧубайсПроисшествияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияМосковская область (Подмосковье)УкраинаРоснано
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала