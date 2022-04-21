https://ria.ru/20220421/chubays-1784739438.html
Чубайс не придет в суд по делу о краже его имущества
Чубайс не придет в суд по делу о краже его имущества - РИА Новости, 21.04.2022
Чубайс не придет в суд по делу о краже его имущества
Бывший глава "Роснано" и спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс не будет участвовать в судебном процессе по уголовному делу о краже его имущества,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:04
2022-04-21T16:04
2022-04-21T16:12
общество
анатолий чубайс
происшествия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
московская область (подмосковье)
украина
роснано
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший глава "Роснано" и спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс не будет участвовать в судебном процессе по уголовному делу о краже его имущества, рассказали РИА Новости в пресс-службе Хамовнического суда Москвы в четверг."Адвокат Анатолия Чубайса сообщил суду, что он не будет участвовать на стадии предварительного судебного заседания", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что в следующую среду, 27 апреля, суд продолжит стадию предварительного заседания.Уголовное дело было возбуждено в 2016 году по заявлению Чубайса главным управлением МВД по Московской области.По делу проходит четверо фигурантов: бывший председатель правления управляющей компании "Роснано" Илья Сучков, бывший член политсовета "Партии народной свободы" (ПАРНАС) Муса Садаев, а также охранники Антон Поляков и Алексей Уляхин.В зависимости от роли, они обвиняются в краже и мошенничестве в особо крупном размере.Как писал сам Чубайс в социальных сетях, его бывший деловой партнер Сучков руководил его швейцарской фирмой, а когда чиновникам запретили заниматься бизнесом, он продал ему компанию.Тогда возник вопрос с особняком, который был оформлен на швейцарскую компанию, бравшую под строительство кредиты: Сучков, по словам Чубайса, потребовал от бывшего босса выкупить недвижимость по завышенной цене – в 50 миллионов долларов.Чубайс, по собственным словам, отказался, но ему стали угрожать публикацией записей его деловых разговоров, после чего он и решил пойти в полицию с заявлением на Сучкова и "группу работающих на него товарищей чеченской национальности".Комментарием защиты Чубайса РИА Новости на данный момент не располагает.В середине марта западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул пост специального представителя президента (а из "Роснано" он ушел еще до этого) и уехал из России.В качестве возможной причины называлось несогласие с военной операцией РФ на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.
https://ria.ru/20220407/chubays-1782234145.html
https://ria.ru/20220324/chubays-1779839279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анатолий чубайс, происшествия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, московская область (подмосковье), украина, роснано
16:04 21.04.2022 (обновлено: 16:12 21.04.2022)
Чубайс не придет в суд по делу о краже его имущества
Чубайс не придет в суд по делу о краже его имущества на 70 миллионов рублей
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший глава "Роснано" и спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс не будет участвовать в судебном процессе по уголовному делу о краже его имущества, рассказали РИА Новости в пресс-службе Хамовнического суда Москвы в четверг.
"Адвокат Анатолия Чубайса
сообщил суду, что он не будет участвовать на стадии предварительного судебного заседания", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в следующую среду, 27 апреля, суд продолжит стадию предварительного заседания.
Уголовное дело было возбуждено в 2016 году по заявлению Чубайса главным управлением МВД по Московской области
.
По делу проходит четверо фигурантов: бывший председатель правления управляющей компании "Роснано
" Илья Сучков, бывший член политсовета "Партии народной свободы" (ПАРНАС) Муса Садаев, а также охранники Антон Поляков и Алексей Уляхин.
В зависимости от роли, они обвиняются в краже и мошенничестве в особо крупном размере.
Как писал сам Чубайс в социальных сетях, его бывший деловой партнер Сучков руководил его швейцарской фирмой, а когда чиновникам запретили заниматься бизнесом, он продал ему компанию.
Тогда возник вопрос с особняком, который был оформлен на швейцарскую компанию, бравшую под строительство кредиты: Сучков, по словам Чубайса, потребовал от бывшего босса выкупить недвижимость по завышенной цене – в 50 миллионов долларов.
Чубайс, по собственным словам, отказался, но ему стали угрожать публикацией записей его деловых разговоров, после чего он и решил пойти в полицию с заявлением на Сучкова и "группу работающих на него товарищей чеченской национальности".
Комментарием защиты Чубайса РИА Новости на данный момент не располагает.
В середине марта западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул пост специального представителя президента (а из "Роснано" он ушел еще до этого) и уехал из России
.
В качестве возможной причины называлось несогласие с военной операцией РФ на Украине
. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
позднее подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.