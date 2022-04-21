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Воробьев обсудил с гендиректором ГК "Август" инвестпроекты для Черноголовки - РИА Новости, 21.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220421/chernogolovka-1784809290.html
Воробьев обсудил с гендиректором ГК "Август" инвестпроекты для Черноголовки
Воробьев обсудил с гендиректором ГК "Август" инвестпроекты для Черноголовки - РИА Новости, 21.04.2022
Воробьев обсудил с гендиректором ГК "Август" инвестпроекты для Черноголовки
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с генеральным директором ГК "Август" Александром Усковым инвестпроекты, которые планируется реализовать в... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T21:56
2022-04-21T21:56
новости подмосковья
экономика
черноголовка
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с генеральным директором ГК "Август" Александром Усковым инвестпроекты, которые планируется реализовать в Черноголовке, сообщает пресс-служба облправительства.В 2024 году ГК "Август" предполагает построить научный центр по разработке препаратов защиты растений. Объем инвестиций составит 2 миллиарда рублей, будет создано 200 рабочих мест. Также в планах - возвести шесть 7-этажных домов для специалистов стоимостью 2 миллиарда рублей."Для нас сотрудничество с флагманскими компаниями имеет принципиальное значение. Ответственные инвесторы, которые видят своей целью не просто наращивание прибыли, а технологический и научный рост, комплексное развитие территорий и заботу о людях, всегда могут рассчитывать на нашу поддержку", - приводятся в сообщении слова Воробьева.В этом году ГК "Август" ввела в эксплуатацию в Черноголовке воспитательно-образовательный комплекс площадью более 13 тысяч квадратных метров. У основной компании Группы в округе размещено производство пестицидов и агрохимических продуктов, на котором работают 2500 человек.В прошлом году Группа компаний перечислила в консолидированный бюджет региона 384,3 миллиона рублей, в этом – уже более 150 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220421/turizm-1784797635.html
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экономика, черноголовка, московская область (подмосковье), андрей воробьев
21:56 21.04.2022
 
Воробьев обсудил с гендиректором ГК "Август" инвестпроекты для Черноголовки

Глава Подмосковья Воробьев обсудил с директором ГК "Август" инвестпроекты для Черноголовки

© Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с генеральным директором ГК "Август" Александром Усковым инвестпроекты
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с генеральным директором ГК Август Александром Усковым инвестпроекты
© Пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с генеральным директором ГК "Август" Александром Усковым инвестпроекты, которые планируется реализовать в Черноголовке, сообщает пресс-служба облправительства.
В 2024 году ГК "Август" предполагает построить научный центр по разработке препаратов защиты растений. Объем инвестиций составит 2 миллиарда рублей, будет создано 200 рабочих мест. Также в планах - возвести шесть 7-этажных домов для специалистов стоимостью 2 миллиарда рублей.
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"Для нас сотрудничество с флагманскими компаниями имеет принципиальное значение. Ответственные инвесторы, которые видят своей целью не просто наращивание прибыли, а технологический и научный рост, комплексное развитие территорий и заботу о людях, всегда могут рассчитывать на нашу поддержку", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
В этом году ГК "Август" ввела в эксплуатацию в Черноголовке воспитательно-образовательный комплекс площадью более 13 тысяч квадратных метров. У основной компании Группы в округе размещено производство пестицидов и агрохимических продуктов, на котором работают 2500 человек.
В прошлом году Группа компаний перечислила в консолидированный бюджет региона 384,3 миллиона рублей, в этом – уже более 150 миллионов рублей.
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Новости ПодмосковьяЭкономикаЧерноголовкаМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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