Рейтинг@Mail.ru
Инвесторы-чаеводы со всей России смогут получить господдержку на Кубани - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20220421/chaevody-1784762062.html
Инвесторы-чаеводы со всей России смогут получить господдержку на Кубани
Инвесторы-чаеводы со всей России смогут получить господдержку на Кубани - РИА Новости, 21.04.2022
Инвесторы-чаеводы со всей России смогут получить господдержку на Кубани
Инвесторы-чаеводы со всей России смогут получить на Кубани господдержку на развитие бизнеса, сообщает законодательное собрание Краснодарского края (ЗСК). РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:31
2022-04-21T17:31
краснодарский край
краснодарский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148886/10/1488861012_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_b4969c1ab265cadf2e9912a2d271a659.jpg
КРАСНОДАР, 21 апр - РИА Новости. Инвесторы-чаеводы со всей России смогут получить на Кубани господдержку на развитие бизнеса, сообщает законодательное собрание Краснодарского края (ЗСК).Уточняется, что на очередной сессии в четверг депутаты кубанского парламента обсудили изменения в действующий на территории Краснодарского края закон о чаеводстве. Поправки касаются регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых выращиванием чая и производством из него конечной продукции."Сейчас господдержка в регионе оказывается только тем субъектам чаеводства, которые зарегистрированы как таковые. Корректировками предлагается исключить это обязательное требование", - говорится в сообщении.То есть юрлица, ИП и КФХ, занимающиеся выращиванием посадочного материала, закладкой плантаций и уходом за ними, а также производством и переработкой чайного листа, будут автоматически признаваться субъектами чаеводства и смогут претендовать на получение субсидий в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным и краевым законодательством, пояснили в ЗСК."При этом свою продукцию бизнесмены должны будут выпускать в строгом соответствии с ГОСТом, введенным в действие с 1 марта 2022 года. Именно по нему теперь выпускается товар под брендом "Краснодарский чай", - добавили в парламенте. По итогам голосования депутаты приняли законопроект в первом чтении.Как напомнил спикер краевого парламента Юрий Бурлачко, Кубань является единственным в России регионом, почвенно-климатические условия которого позволяют выращивать чай."Это простая и очевидная мысль, к которой мы привыкли, получает совсем иное звучание сегодня, когда так актуальны вопросы импортозамещения", - отметил спикер.Он добавил, что ещё немало предстоит сделать, чтобы вернуть краснодарскому чаю былую славу и прежние объемы производства. "Рассматриваемый нами законопроект - еще один шаг в этом направлении", - пояснил Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20220325/trebovaniya-1780002085.html
https://ria.ru/20220330/upakovka-1780876531.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148886/10/1488861012_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_ed820d54e508e400069ca4391916313c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, экономика
17:31 21.04.2022
 

Инвесторы-чаеводы со всей России смогут получить господдержку на Кубани

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушки у стенда Краснодарского края на выставке
Девушки у стенда Краснодарского края на выставке - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Девушки у стенда Краснодарского края на выставке. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 21 апр - РИА Новости. Инвесторы-чаеводы со всей России смогут получить на Кубани господдержку на развитие бизнеса, сообщает законодательное собрание Краснодарского края (ЗСК).
Уточняется, что на очередной сессии в четверг депутаты кубанского парламента обсудили изменения в действующий на территории Краснодарского края закон о чаеводстве. Поправки касаются регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых выращиванием чая и производством из него конечной продукции.
"Сейчас господдержка в регионе оказывается только тем субъектам чаеводства, которые зарегистрированы как таковые. Корректировками предлагается исключить это обязательное требование", - говорится в сообщении.
То есть юрлица, ИП и КФХ, занимающиеся выращиванием посадочного материала, закладкой плантаций и уходом за ними, а также производством и переработкой чайного листа, будут автоматически признаваться субъектами чаеводства и смогут претендовать на получение субсидий в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным и краевым законодательством, пояснили в ЗСК.
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 10:31Краснодарский край
На Кубани просят уравнять требования к энергокомпаниям и бизнесменам
"При этом свою продукцию бизнесмены должны будут выпускать в строгом соответствии с ГОСТом, введенным в действие с 1 марта 2022 года. Именно по нему теперь выпускается товар под брендом "Краснодарский чай", - добавили в парламенте. По итогам голосования депутаты приняли законопроект в первом чтении.
Как напомнил спикер краевого парламента Юрий Бурлачко, Кубань является единственным в России регионом, почвенно-климатические условия которого позволяют выращивать чай.
"Это простая и очевидная мысль, к которой мы привыкли, получает совсем иное звучание сегодня, когда так актуальны вопросы импортозамещения", - отметил спикер.
Он добавил, что ещё немало предстоит сделать, чтобы вернуть краснодарскому чаю былую славу и прежние объемы производства. "Рассматриваемый нами законопроект - еще один шаг в этом направлении", - пояснил Юрий Бурлачко.
Сахар на конвейерной ленте на сахарном заводе в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 15:01Краснодарский край
Кубанские предприятия переходят на российские упаковки для продуктов
 
Краснодарский крайКраснодарский крайЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала