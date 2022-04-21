https://ria.ru/20220421/chaevody-1784762062.html

Инвесторы-чаеводы со всей России смогут получить господдержку на Кубани

Инвесторы-чаеводы со всей России смогут получить господдержку на Кубани - РИА Новости, 21.04.2022

Инвесторы-чаеводы со всей России смогут получить господдержку на Кубани

Инвесторы-чаеводы со всей России смогут получить на Кубани господдержку на развитие бизнеса, сообщает законодательное собрание Краснодарского края (ЗСК). РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:31

2022-04-21T17:31

2022-04-21T17:31

краснодарский край

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 21 апр - РИА Новости. Инвесторы-чаеводы со всей России смогут получить на Кубани господдержку на развитие бизнеса, сообщает законодательное собрание Краснодарского края (ЗСК).Уточняется, что на очередной сессии в четверг депутаты кубанского парламента обсудили изменения в действующий на территории Краснодарского края закон о чаеводстве. Поправки касаются регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых выращиванием чая и производством из него конечной продукции."Сейчас господдержка в регионе оказывается только тем субъектам чаеводства, которые зарегистрированы как таковые. Корректировками предлагается исключить это обязательное требование", - говорится в сообщении.То есть юрлица, ИП и КФХ, занимающиеся выращиванием посадочного материала, закладкой плантаций и уходом за ними, а также производством и переработкой чайного листа, будут автоматически признаваться субъектами чаеводства и смогут претендовать на получение субсидий в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным и краевым законодательством, пояснили в ЗСК."При этом свою продукцию бизнесмены должны будут выпускать в строгом соответствии с ГОСТом, введенным в действие с 1 марта 2022 года. Именно по нему теперь выпускается товар под брендом "Краснодарский чай", - добавили в парламенте. По итогам голосования депутаты приняли законопроект в первом чтении.Как напомнил спикер краевого парламента Юрий Бурлачко, Кубань является единственным в России регионом, почвенно-климатические условия которого позволяют выращивать чай."Это простая и очевидная мысль, к которой мы привыкли, получает совсем иное звучание сегодня, когда так актуальны вопросы импортозамещения", - отметил спикер.Он добавил, что ещё немало предстоит сделать, чтобы вернуть краснодарскому чаю былую славу и прежние объемы производства. "Рассматриваемый нами законопроект - еще один шаг в этом направлении", - пояснил Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20220325/trebovaniya-1780002085.html

https://ria.ru/20220330/upakovka-1780876531.html

краснодарский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

краснодарский край, экономика