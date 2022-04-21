https://ria.ru/20220421/chaevody-1784762062.html
Инвесторы-чаеводы со всей России смогут получить господдержку на Кубани
Инвесторы-чаеводы со всей России смогут получить господдержку на Кубани - РИА Новости, 21.04.2022
Инвесторы-чаеводы со всей России смогут получить господдержку на Кубани
Инвесторы-чаеводы со всей России смогут получить на Кубани господдержку на развитие бизнеса, сообщает законодательное собрание Краснодарского края (ЗСК). РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:31
2022-04-21T17:31
2022-04-21T17:31
краснодарский край
краснодарский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148886/10/1488861012_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_b4969c1ab265cadf2e9912a2d271a659.jpg
КРАСНОДАР, 21 апр - РИА Новости. Инвесторы-чаеводы со всей России смогут получить на Кубани господдержку на развитие бизнеса, сообщает законодательное собрание Краснодарского края (ЗСК).Уточняется, что на очередной сессии в четверг депутаты кубанского парламента обсудили изменения в действующий на территории Краснодарского края закон о чаеводстве. Поправки касаются регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых выращиванием чая и производством из него конечной продукции."Сейчас господдержка в регионе оказывается только тем субъектам чаеводства, которые зарегистрированы как таковые. Корректировками предлагается исключить это обязательное требование", - говорится в сообщении.То есть юрлица, ИП и КФХ, занимающиеся выращиванием посадочного материала, закладкой плантаций и уходом за ними, а также производством и переработкой чайного листа, будут автоматически признаваться субъектами чаеводства и смогут претендовать на получение субсидий в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным и краевым законодательством, пояснили в ЗСК."При этом свою продукцию бизнесмены должны будут выпускать в строгом соответствии с ГОСТом, введенным в действие с 1 марта 2022 года. Именно по нему теперь выпускается товар под брендом "Краснодарский чай", - добавили в парламенте. По итогам голосования депутаты приняли законопроект в первом чтении.Как напомнил спикер краевого парламента Юрий Бурлачко, Кубань является единственным в России регионом, почвенно-климатические условия которого позволяют выращивать чай."Это простая и очевидная мысль, к которой мы привыкли, получает совсем иное звучание сегодня, когда так актуальны вопросы импортозамещения", - отметил спикер.Он добавил, что ещё немало предстоит сделать, чтобы вернуть краснодарскому чаю былую славу и прежние объемы производства. "Рассматриваемый нами законопроект - еще один шаг в этом направлении", - пояснил Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20220325/trebovaniya-1780002085.html
https://ria.ru/20220330/upakovka-1780876531.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148886/10/1488861012_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_ed820d54e508e400069ca4391916313c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, экономика
КРАСНОДАР, 21 апр - РИА Новости. Инвесторы-чаеводы со всей России смогут получить на Кубани господдержку на развитие бизнеса, сообщает законодательное собрание Краснодарского края (ЗСК).
Уточняется, что на очередной сессии в четверг депутаты кубанского парламента обсудили изменения в действующий на территории Краснодарского края
закон о чаеводстве. Поправки касаются регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых выращиванием чая и производством из него конечной продукции.
"Сейчас господдержка в регионе оказывается только тем субъектам чаеводства, которые зарегистрированы как таковые. Корректировками предлагается исключить это обязательное требование", - говорится в сообщении.
То есть юрлица, ИП и КФХ, занимающиеся выращиванием посадочного материала, закладкой плантаций и уходом за ними, а также производством и переработкой чайного листа, будут автоматически признаваться субъектами чаеводства и смогут претендовать на получение субсидий в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным и краевым законодательством, пояснили в ЗСК.
"При этом свою продукцию бизнесмены должны будут выпускать в строгом соответствии с ГОСТом, введенным в действие с 1 марта 2022 года. Именно по нему теперь выпускается товар под брендом "Краснодарский чай", - добавили в парламенте. По итогам голосования депутаты приняли законопроект в первом чтении.
Как напомнил спикер краевого парламента Юрий Бурлачко, Кубань является единственным в России
регионом, почвенно-климатические условия которого позволяют выращивать чай.
"Это простая и очевидная мысль, к которой мы привыкли, получает совсем иное звучание сегодня, когда так актуальны вопросы импортозамещения", - отметил спикер.
Он добавил, что ещё немало предстоит сделать, чтобы вернуть краснодарскому чаю былую славу и прежние объемы производства. "Рассматриваемый нами законопроект - еще один шаг в этом направлении", - пояснил Юрий Бурлачко.