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Carlsberg подсчитала потери из-за продажи российского бизнеса - РИА Новости, 21.04.2022
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Carlsberg подсчитала потери из-за продажи российского бизнеса
Carlsberg подсчитала потери из-за продажи российского бизнеса - РИА Новости, 21.04.2022
Carlsberg подсчитала потери из-за продажи российского бизнеса
Производитель пива Carlsberg потеряет примерно 1,39 миллиарда долларов в связи с решением о продаже бизнеса в России, сообщает компания. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:26
2022-04-21T15:26
экономика
россия
украина
восточная европа
carlsberg
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Производитель пива Carlsberg потеряет примерно 1,39 миллиарда долларов в связи с решением о продаже бизнеса в России, сообщает компания.Carlsberg в конце марта заявил о намерении продать свои активы в России и покинуть рынок."Чистые активы, относящиеся к бизнесу в России, переоцениваются по справедливой стоимости, что в настоящее время приводит к списанию приблизительно 9,5 миллиарда датских крон (1,39 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении.Carlsberg уточняет, что переоценка основана не на внешних предложениях бизнеса, а на ряде внутренних предположений, включая, помимо прочего, предположения относительно тяжести санкций, развития российского рынка пива, продолжения деятельности в России, конкурентной среды и макроэкономического развития, включая инфляцию и процентные ставки.Кроме того, компания сообщила, что ситуация вокруг Украины негативно сказалась на значительном количестве клиентов и торговых точек в стране, что приведет к обесценению торговой дебиторской задолженности, устаревших запасов и коммерческих активов на сумму около 300 миллионов датских крон. А также на фоне нестабильной геополитической ситуации компания ожидает списания нематериальных активов в Центральной и Восточной Европе на сумму около 700 миллионов датских крон.
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экономика, россия, украина, восточная европа, carlsberg, санкции в отношении россии
15:26 21.04.2022
 
Carlsberg подсчитала потери из-за продажи российского бизнеса

Carlsberg потеряет около 1,39 миллиарда долларов из-за продажи российского бизнеса

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Производитель пива Carlsberg потеряет примерно 1,39 миллиарда долларов в связи с решением о продаже бизнеса в России, сообщает компания.
Carlsberg в конце марта заявил о намерении продать свои активы в России и покинуть рынок.
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"Чистые активы, относящиеся к бизнесу в России, переоцениваются по справедливой стоимости, что в настоящее время приводит к списанию приблизительно 9,5 миллиарда датских крон (1,39 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении.
Carlsberg уточняет, что переоценка основана не на внешних предложениях бизнеса, а на ряде внутренних предположений, включая, помимо прочего, предположения относительно тяжести санкций, развития российского рынка пива, продолжения деятельности в России, конкурентной среды и макроэкономического развития, включая инфляцию и процентные ставки.
Кроме того, компания сообщила, что ситуация вокруг Украины негативно сказалась на значительном количестве клиентов и торговых точек в стране, что приведет к обесценению торговой дебиторской задолженности, устаревших запасов и коммерческих активов на сумму около 300 миллионов датских крон. А также на фоне нестабильной геополитической ситуации компания ожидает списания нематериальных активов в Центральной и Восточной Европе на сумму около 700 миллионов датских крон.
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ЭкономикаРоссияУкраинаВосточная ЕвропаCarlsbergСанкции в отношении России
 
 
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