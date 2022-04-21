https://ria.ru/20220421/carlsberg-1784729032.html
Carlsberg подсчитала потери из-за продажи российского бизнеса
Carlsberg подсчитала потери из-за продажи российского бизнеса - РИА Новости, 21.04.2022
Carlsberg подсчитала потери из-за продажи российского бизнеса
Производитель пива Carlsberg потеряет примерно 1,39 миллиарда долларов в связи с решением о продаже бизнеса в России, сообщает компания. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:26
2022-04-21T15:26
2022-04-21T15:26
экономика
россия
украина
восточная европа
carlsberg
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f326c21b9004a3888e4ee0df53e32ec4.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Производитель пива Carlsberg потеряет примерно 1,39 миллиарда долларов в связи с решением о продаже бизнеса в России, сообщает компания.Carlsberg в конце марта заявил о намерении продать свои активы в России и покинуть рынок."Чистые активы, относящиеся к бизнесу в России, переоцениваются по справедливой стоимости, что в настоящее время приводит к списанию приблизительно 9,5 миллиарда датских крон (1,39 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении.Carlsberg уточняет, что переоценка основана не на внешних предложениях бизнеса, а на ряде внутренних предположений, включая, помимо прочего, предположения относительно тяжести санкций, развития российского рынка пива, продолжения деятельности в России, конкурентной среды и макроэкономического развития, включая инфляцию и процентные ставки.Кроме того, компания сообщила, что ситуация вокруг Украины негативно сказалась на значительном количестве клиентов и торговых точек в стране, что приведет к обесценению торговой дебиторской задолженности, устаревших запасов и коммерческих активов на сумму около 300 миллионов датских крон. А также на фоне нестабильной геополитической ситуации компания ожидает списания нематериальных активов в Центральной и Восточной Европе на сумму около 700 миллионов датских крон.
https://ria.ru/20220421/carlsberg-1784631722.html
https://realty.ria.ru/20220412/obi-1783131525.html
россия
украина
восточная европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_d67ae4b98c713be5d9b4ae1d5da25268.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, восточная европа, carlsberg, санкции в отношении россии
Carlsberg подсчитала потери из-за продажи российского бизнеса
Carlsberg потеряет около 1,39 миллиарда долларов из-за продажи российского бизнеса