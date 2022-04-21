https://ria.ru/20220421/carlsberg-1784729032.html

Carlsberg подсчитала потери из-за продажи российского бизнеса

Carlsberg подсчитала потери из-за продажи российского бизнеса - РИА Новости, 21.04.2022

Carlsberg подсчитала потери из-за продажи российского бизнеса

Производитель пива Carlsberg потеряет примерно 1,39 миллиарда долларов в связи с решением о продаже бизнеса в России, сообщает компания. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T15:26

2022-04-21T15:26

2022-04-21T15:26

экономика

россия

украина

восточная европа

carlsberg

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Производитель пива Carlsberg потеряет примерно 1,39 миллиарда долларов в связи с решением о продаже бизнеса в России, сообщает компания.Carlsberg в конце марта заявил о намерении продать свои активы в России и покинуть рынок."Чистые активы, относящиеся к бизнесу в России, переоцениваются по справедливой стоимости, что в настоящее время приводит к списанию приблизительно 9,5 миллиарда датских крон (1,39 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении.Carlsberg уточняет, что переоценка основана не на внешних предложениях бизнеса, а на ряде внутренних предположений, включая, помимо прочего, предположения относительно тяжести санкций, развития российского рынка пива, продолжения деятельности в России, конкурентной среды и макроэкономического развития, включая инфляцию и процентные ставки.Кроме того, компания сообщила, что ситуация вокруг Украины негативно сказалась на значительном количестве клиентов и торговых точек в стране, что приведет к обесценению торговой дебиторской задолженности, устаревших запасов и коммерческих активов на сумму около 300 миллионов датских крон. А также на фоне нестабильной геополитической ситуации компания ожидает списания нематериальных активов в Центральной и Восточной Европе на сумму около 700 миллионов датских крон.

https://ria.ru/20220421/carlsberg-1784631722.html

https://realty.ria.ru/20220412/obi-1783131525.html

россия

украина

восточная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, украина, восточная европа, carlsberg, санкции в отношении россии