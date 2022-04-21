https://ria.ru/20220421/boepripasy-1784755230.html

Испания отправила Украине корабль с боеприпасами и снаряжением

Испания отправила Украине корабль с боеприпасами и снаряжением - РИА Новости, 21.04.2022

Испания отправила Украине корабль с боеприпасами и снаряжением

Премьер Испании Педро Санчес заявил, что в рамках военной помощи Украине корабль ВМС страны отправился в четверг в сторону Польши с 200 тоннами боеприпасов и... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:04

2022-04-21T17:04

2022-04-21T17:05

обострение ситуации в днр и лнр

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боеприпасы

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что в рамках военной помощи Украине корабль ВМС страны отправился в четверг в сторону Польши с 200 тоннами боеприпасов и военного снаряжения, а также транспортными средствами."Корабль ВМС Испании вышел сегодня из испанского порта в направлении Польши с 200 тонами современных боеприпасов и снаряжения на борту. На корабле также 30 грузовых машин, несколько специальных большегрузных транспортных средств и 10 небольших транспортных средств с военным снаряжением, которое будет передано Украине. Это самая большая поставка - более чем в два раза больше того, что мы пока отправляли", - заявил Санчес в ходе пресс-конференции в Киеве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/pomosch-1784753260.html

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в мире, украина, испания, польша, боеприпасы