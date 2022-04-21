Рейтинг@Mail.ru
Испания отправила Украине корабль с боеприпасами и снаряжением - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/boepripasy-1784755230.html
Испания отправила Украине корабль с боеприпасами и снаряжением
Испания отправила Украине корабль с боеприпасами и снаряжением - РИА Новости, 21.04.2022
Испания отправила Украине корабль с боеприпасами и снаряжением
Премьер Испании Педро Санчес заявил, что в рамках военной помощи Украине корабль ВМС страны отправился в четверг в сторону Польши с 200 тоннами боеприпасов и... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:04
2022-04-21T17:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
испания
польша
боеприпасы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155093/03/1550930359_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_ec1ca7dfbac3ff1117012adc470788e0.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что в рамках военной помощи Украине корабль ВМС страны отправился в четверг в сторону Польши с 200 тоннами боеприпасов и военного снаряжения, а также транспортными средствами."Корабль ВМС Испании вышел сегодня из испанского порта в направлении Польши с 200 тонами современных боеприпасов и снаряжения на борту. На корабле также 30 грузовых машин, несколько специальных большегрузных транспортных средств и 10 небольших транспортных средств с военным снаряжением, которое будет передано Украине. Это самая большая поставка - более чем в два раза больше того, что мы пока отправляли", - заявил Санчес в ходе пресс-конференции в Киеве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/pomosch-1784753260.html
украина
испания
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155093/03/1550930359_47:0:1820:1330_1920x0_80_0_0_25c1ce38929f21d13060cad1054af0de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, испания, польша, боеприпасы
17:04 21.04.2022 (обновлено: 17:05 21.04.2022)
 
Испания отправила Украине корабль с боеприпасами и снаряжением

Премьер Санчес заявил, что Испания отправила для помощи Украине корабль с боеприпасами

© Фото : предоставлено правительством ИспанииПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Фото : предоставлено правительством Испании
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что в рамках военной помощи Украине корабль ВМС страны отправился в четверг в сторону Польши с 200 тоннами боеприпасов и военного снаряжения, а также транспортными средствами.
"Корабль ВМС Испании вышел сегодня из испанского порта в направлении Польши с 200 тонами современных боеприпасов и снаряжения на борту. На корабле также 30 грузовых машин, несколько специальных большегрузных транспортных средств и 10 небольших транспортных средств с военным снаряжением, которое будет передано Украине. Это самая большая поставка - более чем в два раза больше того, что мы пока отправляли", - заявил Санчес в ходе пресс-конференции в Киеве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
16:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СМИ: США хотят предоставить Украине срочную экономическую помощь
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаИспанияПольшаБоеприпасы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала