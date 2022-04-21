https://ria.ru/20220421/biznes-1784740426.html

Новгородский губернатор призвал создать условия для местного бизнеса

Новгородский губернатор призвал создать условия для местного бизнеса - РИА Новости, 21.04.2022

Новгородский губернатор призвал создать условия для местного бизнеса

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин считает необходимым создание "тепличных условий" для развития регионального бизнеса. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:09

2022-04-21T16:09

2022-04-21T16:22

экономика

новгородская область

новгородская областная дума

россия

андрей никитин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784743752_0:110:1501:954_1920x0_80_0_0_aa0951dc1dcab406e2fc4a3e39b900ed.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин считает необходимым создание "тепличных условий" для развития регионального бизнеса.Никитин в четверг выступил с ежегодным посланием на внеочередном заседании Новгородской областной думы, которое транслировалось на официальной странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте"."За пять лет Новгородская область рекордно поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, переместившись с 53 на 7 место. Молиться на эти цифры не надо. Но это значит, что наши усилия не напрасны. Вряд ли предприятия из Петербурга и Москвы начнут массово переносить производство в Новгородскую область – это утопия. Но для тех, кто готов работать на нашей земле, мы должны создать комфортные, я бы сказал, – тепличные условия. В первую очередь, это касается новгородского бизнеса", - сказал губернатор региона.Никитин назвал поддержку малого и среднего бизнеса "социальной задачей". По его словам, за последние два года около 1 тысячи предпринимателей получили льготные кредиты на общую сумму 1,7 миллиарда рублей, и эта работа будет продолжена."Обращаю внимание глав районов: диалог с местными предпринимателями и отсутствие обоснованных претензий к вам с их стороны – показатель вашей компетентности. Правительство области обеспечит финансовую поддержку", - отметил глава Новгородской области.Губернатор дал финансовому блоку областного правительства ряд поручений, которые касаются мер поддержки бизнес-сообщества и промышленности региона. В частности, в ближайшее время фонд поддержки малого предпринимательства и региональный фонд развития промышленности должны быть дофинансированы на 300 миллионов рублей.Также Никитин поручил организовать финансовую поддержку предприятий, которые намерены закупить новое оборудование. На возмещение соответствующих затрат и оплату лизинга в областном бюджете будет предусмотрено не менее 60 миллионов рублей."Подчеркну: если потребуется больше денег, мы их найдем", - пообещал губернатор Новгородской области.

https://ria.ru/20220421/importozameschenie-1784737677.html

https://ria.ru/20220421/sotskontrakty-1784719398.html

https://ria.ru/20220421/gazifikatsiya-1784722643.html

новгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, новгородская область, новгородская областная дума, россия, андрей никитин (политик)