https://ria.ru/20220421/biznes-1784740426.html
Новгородский губернатор призвал создать условия для местного бизнеса
Новгородский губернатор призвал создать условия для местного бизнеса - РИА Новости, 21.04.2022
Новгородский губернатор призвал создать условия для местного бизнеса
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин считает необходимым создание "тепличных условий" для развития регионального бизнеса. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:09
2022-04-21T16:09
2022-04-21T16:22
экономика
новгородская область
новгородская областная дума
россия
андрей никитин (политик)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин считает необходимым создание "тепличных условий" для развития регионального бизнеса.Никитин в четверг выступил с ежегодным посланием на внеочередном заседании Новгородской областной думы, которое транслировалось на официальной странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте"."За пять лет Новгородская область рекордно поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, переместившись с 53 на 7 место. Молиться на эти цифры не надо. Но это значит, что наши усилия не напрасны. Вряд ли предприятия из Петербурга и Москвы начнут массово переносить производство в Новгородскую область – это утопия. Но для тех, кто готов работать на нашей земле, мы должны создать комфортные, я бы сказал, – тепличные условия. В первую очередь, это касается новгородского бизнеса", - сказал губернатор региона.Никитин назвал поддержку малого и среднего бизнеса "социальной задачей". По его словам, за последние два года около 1 тысячи предпринимателей получили льготные кредиты на общую сумму 1,7 миллиарда рублей, и эта работа будет продолжена."Обращаю внимание глав районов: диалог с местными предпринимателями и отсутствие обоснованных претензий к вам с их стороны – показатель вашей компетентности. Правительство области обеспечит финансовую поддержку", - отметил глава Новгородской области.Губернатор дал финансовому блоку областного правительства ряд поручений, которые касаются мер поддержки бизнес-сообщества и промышленности региона. В частности, в ближайшее время фонд поддержки малого предпринимательства и региональный фонд развития промышленности должны быть дофинансированы на 300 миллионов рублей.Также Никитин поручил организовать финансовую поддержку предприятий, которые намерены закупить новое оборудование. На возмещение соответствующих затрат и оплату лизинга в областном бюджете будет предусмотрено не менее 60 миллионов рублей."Подчеркну: если потребуется больше денег, мы их найдем", - пообещал губернатор Новгородской области.
https://ria.ru/20220421/importozameschenie-1784737677.html
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https://ria.ru/20220421/gazifikatsiya-1784722643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, новгородская область, новгородская областная дума, россия, андрей никитин (политик)
16:09 21.04.2022 (обновлено: 16:22 21.04.2022)
Новгородский губернатор призвал создать условия для местного бизнеса
Новгородский губернатор Никитин призвал создать "тепличные условия" для местного бизнеса
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин считает
необходимым создание "тепличных условий" для развития регионального бизнеса.
Никитин в четверг выступил с ежегодным посланием на внеочередном заседании Новгородской областной думы, которое транслировалось на официальной странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".
"За пять лет Новгородская область рекордно поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, переместившись с 53 на 7 место. Молиться на эти цифры не надо. Но это значит, что наши усилия не напрасны. Вряд ли предприятия из Петербурга и Москвы начнут массово переносить производство в Новгородскую область – это утопия. Но для тех, кто готов работать на нашей земле, мы должны создать комфортные, я бы сказал, – тепличные условия. В первую очередь, это касается новгородского бизнеса", - сказал губернатор региона.
Никитин назвал поддержку малого и среднего бизнеса "социальной задачей". По его словам, за последние два года около 1 тысячи предпринимателей получили льготные кредиты на общую сумму 1,7 миллиарда рублей, и эта работа будет продолжена.
"Обращаю внимание глав районов: диалог с местными предпринимателями и отсутствие обоснованных претензий к вам с их стороны – показатель вашей компетентности. Правительство области обеспечит финансовую поддержку", - отметил глава Новгородской области.
Губернатор дал финансовому блоку областного правительства ряд поручений, которые касаются мер поддержки бизнес-сообщества и промышленности региона. В частности, в ближайшее время фонд поддержки малого предпринимательства и региональный фонд развития промышленности должны быть дофинансированы на 300 миллионов рублей.
Также Никитин поручил организовать финансовую поддержку предприятий, которые намерены закупить новое оборудование. На возмещение соответствующих затрат и оплату лизинга в областном бюджете будет предусмотрено не менее 60 миллионов рублей.
"Подчеркну: если потребуется больше денег, мы их найдем", - пообещал губернатор Новгородской области.