https://ria.ru/20220421/bezhenka-1784722244.html

Чудом спасшаяся беженка из Мариуполя хочет начать жизнь в России с нуля

Чудом спасшаяся беженка из Мариуполя хочет начать жизнь в России с нуля - РИА Новости, 21.04.2022

Чудом спасшаяся беженка из Мариуполя хочет начать жизнь в России с нуля

Жительница Мариуполя Любовь Цой, которая прибыла в Приморье в первой группе беженцев на поезде, рассказала РИА Новости, что с семьей чудом спаслась, успев... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:52

2022-04-21T14:52

2022-04-21T15:32

обострение ситуации в днр и лнр

приморский край

мариуполь

украина

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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Жительница Мариуполя Любовь Цой, которая прибыла в Приморье в первой группе беженцев на поезде, рассказала РИА Новости, что с семьей чудом спаслась, успев выбежать из дома перед обрушением подъезда, в России же она хочет начать жизнь "с нуля".В четверг в Находку прибыл поезд с первой группой из 308 беженцев, в основном это жители Мариуполя. Их уже доставили в пункт временного размещения."В Приморье мы бежали от войны разными путями. Нас вывезли днровцы. Можно сказать, из подвалов извлекли. Мы сидели в подвалах. Мы были под обстрелами, пережили весь этот ужас и, можно сказать, чудом спаслись. Работала тяжёлая артиллерия день и ночь, мы бежали под взрывами, под обстрелами. Это просто чудо, что нас не ранило, что мы остались живы. У меня сын, невестка и двое внуков, мы в последний момент выскочили из квартиры, когда рухнул наш подъезд – полностью, с девятого на первый этаж, все квартиры рухнули", - рассказывает Цой.Ее дом полностью сгорел. "Возвращаться нам некуда. Поэтому мы решили ехать в Россию и здесь начинать новую жизнь с нуля. Мы будем здесь оставаться, принимать гражданство российское, здесь обосновываться", - отметила собеседница.Цой поведала, что в Приморье ее семья доехала с комфортом, в поезде "всю дорогу закармливали". "Несмотря на то, что ехали 8 суток, казалось бы, очень длинный путь, но он нам не показался таким тяжелым, потому что ехали с комфортом. Дети заболели в дороге, проводники и начальник поезда вызывали скорую на каждой почти станции, и нам оказывали медпомощь. Мы довольны", - делится Цой.Пенсионерка Лидия Никишанова и ее дочь Ирина также прибыли в группе беженцев из Мариуполя. Ирина планирует устраиваться в Приморье на работу и, если понравится, останется здесь жить. Она рассчитывает найти высокооплачиваемую работу, чтобы купить свою квартиру – жилья в Мариуполе больше нет."Мы были в подвале, в подвал из пушки стрельнули, и все обвалилось. Мы - в соседний дом, который еще три дня назад сгорел. С него смотрели, как горит наш дом. Сгорел быстро, как спичка. Наверное (в Приморье останемся – ред.), насовсем. У меня было (в Мариуполе – ред.) две квартиры, все сгорело", - рассказала Лидия.

https://ria.ru/20220421/bezhenka-1784675819.html

https://ria.ru/20220421/donbass-1784511792.html

приморский край

мариуполь

украина

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"Мы будем принимать гражданство российское" – беженка из Мариуполя Жительница Мариуполя, которая прибыла в Приморье в первой группе беженцев, рассказала РИА Новости, что в России хочет начать жизнь с нуля и получить российское гражданство 2022-04-21T14:52 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

приморский край, мариуполь, украина