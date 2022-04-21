Рейтинг@Mail.ru
Беженка из Мариуполя рассказала, почему решила переехать в Приморье - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/bezhenka-1784675819.html
Беженка из Мариуполя рассказала, почему решила переехать в Приморье
Беженка из Мариуполя рассказала, почему решила переехать в Приморье - РИА Новости, 21.04.2022
Беженка из Мариуполя рассказала, почему решила переехать в Приморье
Жительница Мариуполя Екатерина Овчинникова, которая из-за военной спецоперации на Украине была вынуждена со своим ребенком приехать в Россию, рассказала РИА... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:21
2022-04-21T12:24
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
приморский край
украина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729308028_77:0:2999:1644_1920x0_80_0_0_2577cafd557be861282e86c3ff375e2b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Жительница Мариуполя Екатерина Овчинникова, которая из-за военной спецоперации на Украине была вынуждена со своим ребенком приехать в Россию, рассказала РИА Новости, что две недели провела в бомбоубежище, а Приморье в качестве нового дома выбрала из-за перспективности региона.В четверг в Находку Приморского края прибыл поезд с первой группой из 308 беженцев, в основном это жители Мариуполя."Я родилась и выросла в Мариуполе, никогда никуда не переезжали. После того, как дом наш был разрушен, мы эвакуировались в бомбоубежище. У нас в доме обычный подвал, в соседнем доме было полноценное бомбоубежище - там "сталинки", другого типа дома, и там мы провели две недели… Эвакуировались мы пешком. Мы с левого берега, эвакуировались сначала пешком, потом нам помогли, военные довезли до безопасного места в Виноградном", - рассказала женщина по прибытии в Приморье.Она отметила, что выбрала для переезда Приморский край из-за перспективности региона."Перспективный регион, очень перспективный, который стремительно развивается. Готовы помочь в развитии этого региона. Дорогу перенесли хорошо. Мы с ребенком очень выносливы, особенно после событий, которые были в последнее время", - отметила собеседница агентства.
https://ria.ru/20220421/primore-1784616539.html
мариуполь
приморский край
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729308028_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_b8a30686522a50850441dd92a4514e19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, приморский край, украина, общество
12:21 21.04.2022 (обновлено: 12:24 21.04.2022)
 
Беженка из Мариуполя рассказала, почему решила переехать в Приморье

Беженка из Мариуполя рассказала, что переехала в Приморье из-за перспективности региона

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПлощадь Ленина в Хабаровске
Площадь Ленина в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Площадь Ленина в Хабаровске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Жительница Мариуполя Екатерина Овчинникова, которая из-за военной спецоперации на Украине была вынуждена со своим ребенком приехать в Россию, рассказала РИА Новости, что две недели провела в бомбоубежище, а Приморье в качестве нового дома выбрала из-за перспективности региона.
В четверг в Находку Приморского края прибыл поезд с первой группой из 308 беженцев, в основном это жители Мариуполя.
"Я родилась и выросла в Мариуполе, никогда никуда не переезжали. После того, как дом наш был разрушен, мы эвакуировались в бомбоубежище. У нас в доме обычный подвал, в соседнем доме было полноценное бомбоубежище - там "сталинки", другого типа дома, и там мы провели две недели… Эвакуировались мы пешком. Мы с левого берега, эвакуировались сначала пешком, потом нам помогли, военные довезли до безопасного места в Виноградном", - рассказала женщина по прибытии в Приморье.
Она отметила, что выбрала для переезда Приморский край из-за перспективности региона.
"Перспективный регион, очень перспективный, который стремительно развивается. Готовы помочь в развитии этого региона. Дорогу перенесли хорошо. Мы с ребенком очень выносливы, особенно после событий, которые были в последнее время", - отметила собеседница агентства.
Беженцы - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
02:59
В Приморье более 200 компаний готовы принять на работу беженцев из Донбасса
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМариупольПриморский крайУкраинаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала