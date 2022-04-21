https://ria.ru/20220421/bezhenka-1784675819.html

Беженка из Мариуполя рассказала, почему решила переехать в Приморье

Беженка из Мариуполя рассказала, почему решила переехать в Приморье - РИА Новости, 21.04.2022

Беженка из Мариуполя рассказала, почему решила переехать в Приморье

Жительница Мариуполя Екатерина Овчинникова, которая из-за военной спецоперации на Украине была вынуждена со своим ребенком приехать в Россию, рассказала РИА... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:21

2022-04-21T12:21

2022-04-21T12:24

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

приморский край

украина

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Жительница Мариуполя Екатерина Овчинникова, которая из-за военной спецоперации на Украине была вынуждена со своим ребенком приехать в Россию, рассказала РИА Новости, что две недели провела в бомбоубежище, а Приморье в качестве нового дома выбрала из-за перспективности региона.В четверг в Находку Приморского края прибыл поезд с первой группой из 308 беженцев, в основном это жители Мариуполя."Я родилась и выросла в Мариуполе, никогда никуда не переезжали. После того, как дом наш был разрушен, мы эвакуировались в бомбоубежище. У нас в доме обычный подвал, в соседнем доме было полноценное бомбоубежище - там "сталинки", другого типа дома, и там мы провели две недели… Эвакуировались мы пешком. Мы с левого берега, эвакуировались сначала пешком, потом нам помогли, военные довезли до безопасного места в Виноградном", - рассказала женщина по прибытии в Приморье.Она отметила, что выбрала для переезда Приморский край из-за перспективности региона."Перспективный регион, очень перспективный, который стремительно развивается. Готовы помочь в развитии этого региона. Дорогу перенесли хорошо. Мы с ребенком очень выносливы, особенно после событий, которые были в последнее время", - отметила собеседница агентства.

https://ria.ru/20220421/primore-1784616539.html

мариуполь

приморский край

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мариуполь, приморский край, украина, общество