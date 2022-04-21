https://ria.ru/20220421/berlin-1784610764.html

СМИ: в Берлине расследуют более 200 преступлений против русскоязычных

СМИ: в Берлине расследуют более 200 преступлений против русскоязычных - РИА Новости, 21.04.2022

СМИ: в Берлине расследуют более 200 преступлений против русскоязычных

В Берлине расследуют более чем 200 дел в связи с преступлениями против русскоязычных, сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на представителя полиции. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T00:08

2022-04-21T00:08

2022-04-21T00:28

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БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. В Берлине расследуют более чем 200 дел в связи с преступлениями против русскоязычных, сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на представителя полиции.Департамент госбезопасности за период с 24 февраля занимается в общей сложности 206 соответствующими случаями. Речь идет об оскорблениях, угрозах, порче имущества, в отдельных случаях — о насильственных действиях.Также до начала апреля были начаты пять расследований по факту публичной демонстрации символа Z, который в Германии воспринимается как поддержка военной операции России на Украине.В Германии ведется оценка потенциально уголовно-наказуемых преступлений по антирусским и проукраинским мотивам, их число за период с 24 февраля по 31 марта находится в "среднем трехзначном диапазоне", заявили ранее в немецком кабмине в ответ на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге.При этом ранее власти отвергли обвинения в русофобии, о которой заявляли участники нескольких акций протеста, прошедших в Германии в апреле. В частности, в Ганновере состоялся автопробег под лозунгом "Против разжигания межнациональной розни, притеснений и дискриминации русского населения". Во Франкфурте прошла демонстрация "Против ненависти и дискриминации русскоговорящих сограждан/Против войны — За мир". Аналогичные акции прошли в Штуттгарте и Любеке.В начале апреля глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила о фактах нападений на российские объекты и магазины в связи с событиями на Украине. В конце марта глава федерального ведомства уголовной полиции Хольгер Мюнх уже говорил, что еженедельно фиксируется по меньшей мере 200 преступлений против русскоязычных граждан ФРГ — от оскорблений и угроз до физического насилия, ущерба имуществу.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/berlin-1784157623.html

https://ria.ru/20220420/vandalizm-1784607609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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