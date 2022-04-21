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Байден заверил премьера Украины, что США продолжат поддерживать Киев - РИА Новости, 21.04.2022
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Байден заверил премьера Украины, что США продолжат поддерживать Киев
Байден заверил премьера Украины, что США продолжат поддерживать Киев - РИА Новости, 21.04.2022
Байден заверил премьера Украины, что США продолжат поддерживать Киев
Президент США Джо Байден в ходе состоявшейся в четверг встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем подтвердил готовность и далее оказывать поддержку... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T19:40
2022-04-21T19:57
в мире
украина
сша
россия
евросоюз
ситуация в днр и лнр
джо байден
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе состоявшейся в четверг встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем подтвердил готовность и далее оказывать поддержку Киеву, заявил Белый дом.Встреча в Белом доме состоялась перед сегодняшним выступлением Байдена, на котором американский президент заявил о новых мерах поддержки Украины и введении запрета на заход в порты США морских судов, связанных с Россией."Президент Байден подтвердил приверженность Соединенных Штатов продолжать поддерживать население Украины и вводить меры против России. Он также анонсировал сегодняшнее заявление о дополнительных 800 миллионах долларов военной помощи и 500 миллионах долларов в виде прямой экономической поддержки", - говорится в сообщении.Пакет американской военной помощи, как стало известно ранее, среди прочего включает в себя поставку Украине 72 гаубиц и 121 тактического дрона.Российские власти неоднократно выступали с критикой в адрес США и ЕС из-за поставок вооружений на Украину, мотивируя это тем, что таким образом Запад принимает непосредственное участие в конфликте.
https://radiosputnik.ria.ru/20220421/bayden-1784763696.html
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в мире, украина, сша, россия, евросоюз, ситуация в днр и лнр, джо байден
19:40 21.04.2022 (обновлено: 19:57 21.04.2022)
 
Байден заверил премьера Украины, что США продолжат поддерживать Киев

Президент Байден заверил премьера Украины Шмыгаля, что США продолжат поддерживать Киев

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе состоявшейся в четверг встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем подтвердил готовность и далее оказывать поддержку Киеву, заявил Белый дом.
Встреча в Белом доме состоялась перед сегодняшним выступлением Байдена, на котором американский президент заявил о новых мерах поддержки Украины и введении запрета на заход в порты США морских судов, связанных с Россией.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
17:36В мире
Байден заявил о предоставлении Украине военной помощи на $800 миллионов
"Президент Байден подтвердил приверженность Соединенных Штатов продолжать поддерживать население Украины и вводить меры против России. Он также анонсировал сегодняшнее заявление о дополнительных 800 миллионах долларов военной помощи и 500 миллионах долларов в виде прямой экономической поддержки", - говорится в сообщении.
Пакет американской военной помощи, как стало известно ранее, среди прочего включает в себя поставку Украине 72 гаубиц и 121 тактического дрона.
Российские власти неоднократно выступали с критикой в адрес США и ЕС из-за поставок вооружений на Украину, мотивируя это тем, что таким образом Запад принимает непосредственное участие в конфликте.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 21:22
Байден обсудил с союзниками помощь Украине и санкции против России
 
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