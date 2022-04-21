https://ria.ru/20220421/bayden-1784790268.html

Байден заверил премьера Украины, что США продолжат поддерживать Киев

Байден заверил премьера Украины, что США продолжат поддерживать Киев - РИА Новости, 21.04.2022

Байден заверил премьера Украины, что США продолжат поддерживать Киев

Президент США Джо Байден в ходе состоявшейся в четверг встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем подтвердил готовность и далее оказывать поддержку... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T19:40

2022-04-21T19:40

2022-04-21T19:57

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе состоявшейся в четверг встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем подтвердил готовность и далее оказывать поддержку Киеву, заявил Белый дом.Встреча в Белом доме состоялась перед сегодняшним выступлением Байдена, на котором американский президент заявил о новых мерах поддержки Украины и введении запрета на заход в порты США морских судов, связанных с Россией."Президент Байден подтвердил приверженность Соединенных Штатов продолжать поддерживать население Украины и вводить меры против России. Он также анонсировал сегодняшнее заявление о дополнительных 800 миллионах долларов военной помощи и 500 миллионах долларов в виде прямой экономической поддержки", - говорится в сообщении.Пакет американской военной помощи, как стало известно ранее, среди прочего включает в себя поставку Украине 72 гаубиц и 121 тактического дрона.Российские власти неоднократно выступали с критикой в адрес США и ЕС из-за поставок вооружений на Украину, мотивируя это тем, что таким образом Запад принимает непосредственное участие в конфликте.

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/bayden-1784763696.html

https://ria.ru/20220419/bayden-1784382169.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, россия, евросоюз, ситуация в днр и лнр, джо байден