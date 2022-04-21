https://ria.ru/20220421/bayden-1784755464.html

Байден встретился с премьером Украины

Байден встретился с премьером Украины - РИА Новости, 21.04.2022

Байден встретился с премьером Украины

Президент США Джо Байден принял в Белом доме премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, передают журналисты президентского пула. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:05

2022-04-21T17:05

2022-04-21T17:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

денис шмыгаль

владимир путин

донбасс

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден принял в Белом доме премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, передают журналисты президентского пула."Президент Байден встретился сегодня с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Белом доме", - цитируют репортеры в Twitter сообщение Белого дома.Встреча состоялась в преддверии выступления Байдена, в котором он, как ожидается, объявит о дополнительной военной и экономической помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/bayden-1784525301.html

https://ria.ru/20220420/bayden-1784405524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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