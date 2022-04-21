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Байден встретился с премьером Украины - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/bayden-1784755464.html
Байден встретился с премьером Украины
Байден встретился с премьером Украины - РИА Новости, 21.04.2022
Байден встретился с премьером Украины
Президент США Джо Байден принял в Белом доме премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, передают журналисты президентского пула. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:05
2022-04-21T17:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
денис шмыгаль
владимир путин
донбасс
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден принял в Белом доме премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, передают журналисты президентского пула."Президент Байден встретился сегодня с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Белом доме", - цитируют репортеры в Twitter сообщение Белого дома.Встреча состоялась в преддверии выступления Байдена, в котором он, как ожидается, объявит о дополнительной военной и экономической помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/bayden-1784525301.html
https://ria.ru/20220420/bayden-1784405524.html
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в мире, денис шмыгаль, владимир путин, донбасс, украина, россия, ситуация в днр и лнр, джо байден
17:05 21.04.2022
 
Байден встретился с премьером Украины

Президент США Байден встретился с премьером Украины Шмыгалем

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден принял в Белом доме премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, передают журналисты президентского пула.
"Президент Байден встретился сегодня с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Белом доме", - цитируют репортеры в Twitter сообщение Белого дома.
Президент США Джо Байден во время мероприятия по случаю празднования Католической Пасхи - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 16:19
В США после очередного конфуза Байдена решили узнать, кто в стране главный
Встреча состоялась в преддверии выступления Байдена, в котором он, как ожидается, объявит о дополнительной военной и экономической помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Американский президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДенис ШмыгальВладимир ПутинДонбассУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРДжо Байден
 
 
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