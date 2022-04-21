https://ria.ru/20220421/bayden-1784618528.html

Байден в четверг утром выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины

Байден в четверг утром выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 21.04.2022

Байден в четверг утром выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден в четверг утром выступит с новым заявлением по ситуации вокруг России и Украины, свидетельствует рабочий график главы государства,... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T04:12

2022-04-21T04:12

2022-04-21T04:19

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг утром выступит с новым заявлением по ситуации вокруг России и Украины, свидетельствует рабочий график главы государства, который обнародовал Белый дом.Согласно расписанию, в 09.45 по вашингтонскому времени (16.45 мск) президент США "представит обновленную информацию по России и Украине". Иных деталей касательно содержания предстоящего выступления не приводится.Спустя примерно полчаса после начала запланированного выступления - 10.20 (17.20 мск) Байден, как ожидается, отправится в Портленд, где у него также запланирован ряд публичных мероприятий.

https://ria.ru/20220420/bayden-1784525301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, украина