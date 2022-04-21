https://ria.ru/20220421/bayden-1784618528.html
Байден в четверг утром выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины
Байден в четверг утром выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 21.04.2022
Байден в четверг утром выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины
Президент США Джо Байден в четверг утром выступит с новым заявлением по ситуации вокруг России и Украины, свидетельствует рабочий график главы государства,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T04:12
2022-04-21T04:12
2022-04-21T04:19
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг утром выступит с новым заявлением по ситуации вокруг России и Украины, свидетельствует рабочий график главы государства, который обнародовал Белый дом.Согласно расписанию, в 09.45 по вашингтонскому времени (16.45 мск) президент США "представит обновленную информацию по России и Украине". Иных деталей касательно содержания предстоящего выступления не приводится.Спустя примерно полчаса после начала запланированного выступления - 10.20 (17.20 мск) Байден, как ожидается, отправится в Портленд, где у него также запланирован ряд публичных мероприятий.
https://ria.ru/20220420/bayden-1784525301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, россия, украина
04:12 21.04.2022 (обновлено: 04:19 21.04.2022)
Байден в четверг утром выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины
Президент США Байден в четверг утром выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины