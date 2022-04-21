https://ria.ru/20220421/azovstal-1784640282.html

Путин призвал заблокировать промзону в "Азовстали"

Путин призвал заблокировать промзону в "Азовстали" - РИА Новости, 21.04.2022

Путин призвал заблокировать промзону в "Азовстали"

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу заявил, что не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:12

2022-04-21T10:12

2022-04-21T10:23

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азовсталь

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу заявил, что не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в "Азовстали" так, чтобы муха не пролетела.По его словам, всегда и в данном случае тем более надо думать о сохранении жизни и здоровья солдат и офицеров."Не нужно лезть в эти катакомбы, ползать там под землёй по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с международными правовыми актами, раненым окажут квалицифицированную медпомощь.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/mariupol-1784627927.html

https://ria.ru/20220421/azovstal-1784640115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мариуполь, владимир путин, азовсталь