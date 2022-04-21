08:28 21.04.2022 (обновлено: 09:36 21.04.2022)
Кадыров пообещал взять под контроль "Азовсталь" "до или после обеда"
Глава Чечни Кадыров: "Азовсталь" перейдет под контроль России сегодня до или после обеда
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
ГРОЗНЫЙ, 21 апр — РИА Новости. Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе в течение дня перейдет под контроль российских военных, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"Хочу поделиться радостной вестью — сегодня до или после обеда "Азовсталь" будет полностью под контролем российских войск. Все готово, стратегия готова, воины готовы, только нужно время и все", — рассказал он.
По словам Кадырова, если находящиеся на предприятии боевики согласятся сложить оружие, руководство вооруженных сил во главе с верховным главнокомандующим "примет лучшее для них решение".
Гуманитарные коридоры
Во вторник подразделения ДНР эвакуировали в безопасное место 120 жителей Мариуполя, укрывавшихся в подвалах в районе проходной завода "Азовсталь". Отмечается, что вместе с ними территорию комбината покинули пятеро украинских военных.
В среду силы Народной милиции ЛНР и ВС России организовали гуманитарные коридоры с территории предприятия, с их помощью были эвакуированы 127 человек.
Как сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, военнослужащие ВСУ, боевики националистических батальонов и иностранные наемники также могли сложить оружие и добровольно сдаться в плен. Тем не менее киевские власти сорвали операцию и гуманитарным коридором никто не воспользовался.
Специальная военная операция
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса. К 25 марта военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Министр иностранных дел Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.