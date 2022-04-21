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Официальный Киев сорвал гуманитарную операцию на "Азовстали" - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/azovstal-1784613302.html
Официальный Киев сорвал гуманитарную операцию на "Азовстали"
Официальный Киев сорвал гуманитарную операцию на "Азовстали" - РИА Новости, 21.04.2022
Официальный Киев сорвал гуманитарную операцию на "Азовстали"
Киевские власти не позволили находящимся на мариупольском заводе "Азовсталь" людям воспользоваться гуманитарным коридором. Соответствующую информацию... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T01:00
2022-04-21T01:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
рамзан кадыров
владимир путин
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Киевские власти не позволили находящимся на мариупольском заводе "Азовсталь" людям воспользоваться гуманитарным коридором. Соответствующую информацию распространил на брифинге начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал заявил, что киевские власти "проигнорировали российские инициативы, проявили бесчеловечное отношение и не отдали приказа украинским военнослужащим сложить оружие".Эвакуация мирных гражданВ среду военные Народной милиции Донецкой народной республики и ВС России организовали гуманитарные коридоры с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, с их помощью были эвакуированы 127 человек. Во вторник подразделения ДНР вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной завода "Азовсталь".Кроме того, в среду с территории "Азовстали" вышли пятеро украинских военных, сообщается в Telegram-канале Народной милиции ДНР."Воспользовавшись предложением от Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России, пятеро военнослужащих ВСУ сложили оружие и добровольно вышли с территории комбината "Азовсталь", — заявили в ведомстве.Там добавили, что о предложении сдаться украинские силовики узнали из специальных листовок, которые сбросили в промзоне.Зачистка "Азовстали"Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее рассказал в Telegram-канале о зачистке "Азовстали" от украинских националистов, а также показал трофейную технику."В Мариуполе не прекращается работа по зачистке зданий промзоны. На этом видео один из самых крупных промышленных объектов в ДНР, который бандеровцы и нацики использовали в качестве одной из своих многочисленных баз", — сообщил Кадыров.По его словам, чеченские военные прочесывают каждый квадрат некогда мощного предприятия, которое "азовские вурдалаки" превратили в "приличный укрепленный район".Специальная военная операцияРоссия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, но в районе "Азовстали" продолжаются напряженные бои — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
https://ria.ru/20220420/mariupol-1784595394.html
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в мире, рамзан кадыров, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
01:00 21.04.2022
 
Официальный Киев сорвал гуманитарную операцию на "Азовстали"

Минобороны России заявило о срыве Украиной гуманитарной операции на "Азовстали"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь". Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Киевские власти не позволили находящимся на мариупольском заводе "Азовсталь" людям воспользоваться гуманитарным коридором. Соответствующую информацию распространил на брифинге начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Заявленная гуманитарная операция киевскими властями цинично сорвана", - сказал он.
Генерал заявил, что киевские власти "проигнорировали российские инициативы, проявили бесчеловечное отношение и не отдали приказа украинским военнослужащим сложить оружие".

Эвакуация мирных граждан

В среду военные Народной милиции Донецкой народной республики и ВС России организовали гуманитарные коридоры с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, с их помощью были эвакуированы 127 человек. Во вторник подразделения ДНР вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной завода "Азовсталь".
Кроме того, в среду с территории "Азовстали" вышли пятеро украинских военных, сообщается в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
"Воспользовавшись предложением от Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России, пятеро военнослужащих ВСУ сложили оружие и добровольно вышли с территории комбината "Азовсталь", — заявили в ведомстве.
Там добавили, что о предложении сдаться украинские силовики узнали из специальных листовок, которые сбросили в промзоне.
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Зачистка "Азовстали"

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее рассказал в Telegram-канале о зачистке "Азовстали" от украинских националистов, а также показал трофейную технику.
"В Мариуполе не прекращается работа по зачистке зданий промзоны. На этом видео один из самых крупных промышленных объектов в ДНР, который бандеровцы и нацики использовали в качестве одной из своих многочисленных баз", — сообщил Кадыров.
По его словам, чеченские военные прочесывают каждый квадрат некогда мощного предприятия, которое "азовские вурдалаки" превратили в "приличный укрепленный район".
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Специальная военная операция

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, но в районе "Азовстали" продолжаются напряженные бои — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРамзан КадыровВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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