https://ria.ru/20220421/assortiment-1784669754.html

Ассортимент продуктов из-за санкций не уменьшится, заявили в Минпромторге

Ассортимент продуктов из-за санкций не уменьшится, заявили в Минпромторге - РИА Новости, 21.04.2022

Ассортимент продуктов из-за санкций не уменьшится, заявили в Минпромторге

Ассортимент товаров и продуктов в российских магазинах из-за санкций не уменьшится, но изменится, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:01

2022-04-21T12:01

2022-04-21T12:01

виктор евтухов

экономика

общероссийский народный фронт

россия

продукты

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ассортимент товаров и продуктов в российских магазинах из-за санкций не уменьшится, но изменится, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов."Я не думаю, что он уменьшится, я думаю, он изменится. Почему не уменьшится? Во-первых, у нас количество производителей, которые желают попасть в торговые сети - особенно в крупные и средние, которые составляют 50% рынка, и которые по большому счету являются в своем роде квази-бенчмарком для потребителя - их значительно больше, чем способности торговых сетей поместить эти товары у себя на полках", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире "Народного вопроса" от ОНФ."Как только какая-то позиция из матрицы выбывает в силу разных причин - то ли это банкротство предприятия, то ли в нынешних условиях уходы с рынка - появляется большое количество компаний со своими предложениями, которые хотели бы свой товар представить на полки", - добавил он.Евтухов также подчеркнул, что не все иностранные компании уходят с российского рынка. Кроме того, те, кто принимают такое решение, не “вешают амбарный замок на дверях”, а вовлекают, к примеру, менеджмент в доверительное управление, стараются продать свои акции российским инвесторам или ищут другие варианты.“В случае, если такого не происходит - какие-то известные или малоизвестные бренды пропадут с полок - то у нас есть страны Латинской Америки, Южной Америки, Ближнего Востока, есть Китай, Индия, которые с удовольствием заместят эти товары на полках наших магазинов”, - отметил замминистра.При этом по продуктам питания импортозамещение в стране достигает почти 90%, добавил Евтухов.

https://ria.ru/20220420/tseny-1784582324.html

https://ria.ru/20220421/ekonomiya-1784628480.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

виктор евтухов, экономика, общероссийский народный фронт, россия, продукты, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)