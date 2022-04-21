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Экс-чиновник Украины: Россия могла бы обменять пленных британцев на Ассанжа

Экс-чиновник Украины: Россия могла бы обменять пленных британцев на Ассанжа - РИА Новости, 21.04.2022

Экс-чиновник Украины: Россия могла бы обменять пленных британцев на Ассанжа

Вышедший в отставку чиновник украинского правительства, который сумел после начала спецоперации России уехать в одну из европейских стран, рассказал РИА Новости РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T09:30

2022-04-21T09:30

2022-04-21T09:34

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Вышедший в отставку чиновник украинского правительства, который сумел после начала спецоперации России уехать в одну из европейских стран, рассказал РИА Новости на условиях анонимности о том, кто охраняет Владимира Зеленского, где находится его бункер, построенный в Киеве еще во времена Советского Союза, и перспективах обмена оппозиционного политика Виктора Медведчука.— Начнем с ситуации вокруг Медведчука. Что вы в целом думаете об этом? Что на нем за форма была, почему он в нее одет, хотя он сам человек сугубо гражданский? Где его содержат, на ваш взгляд? Что ему может грозить?— Можно сказать, что Медведчуку "повезло". Раз его засветили публично, то, скорее всего, не будут убивать и пытать, оставляя видимые следы. Содержится он, наверняка, в небольшом СИЗО в здании СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве, где в сносных условиях держат фигурантов резонансных дел. Форма, в которую он одет на фотографиях в день объявления о задержании, похожа на обычную полевую форму военнослужащего СБУ – можно предположить, что Медведчука переодели в первую попавшуюся под руку одежду, к примеру, запасную форму надзирателя СБУшной тюрьмы. Если, к примеру, его больше месяца держали в неизвестном месте, да еще подвергали пыткам, то одежда, в которой его взяли, изорвалась и имела непрезентабельный вид. Возможно, она была запачкана кровью. Так что форма – это просто попавшаяся под руку чистая одежда, ничего более я в ней не вижу.Новых обвинений Медведчуку не предъявляли, так что фабула остается прежней: государственная измена в форме "содействия поставкам угля". До недавнего времени это предусматривало от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией или без нее. Теперь же – 15 лет или пожизненное заключение, но закон обратной силы не имеет, если на Украине остались еще хоть какие-то законы.Нужно сказать, что на Украине существует довольно прогрессивное уголовно-процессуальное законодательство, предусматривающее, к примеру, обязательный залог или другую меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО, для ненасильственных преступлений, таких, как вменяемая Медведчуку госизмена. Так что до конца февраля он пребывал под домашним арестом в относительном комфорте и безопасности, и мог ожидать, что его дело развалится, если не на этапе следствия, то на этапе суда. Будучи квалифицированным юристом и небедным человеком, он мог пользоваться услугами лучших адвокатов. Теперь же ожидать, что какой-либо именитый юрист рискнет здоровьем и жизнью, став адвокатом Медведчука, наивно. Да и вряд ли найдется судья, в нынешних условиях готовый проявить хоть какую-то независимость своих решений от воли властей. В любом случае, насколько я понимаю, новых обвинений Медведчуку не предъявлено, он до сих пор юридически лишь подозреваемый, а не обвиняемый. Но на практике – он заложник шайки наркоманов и неонацистов, и говорить о каком-либо юридическом решении его вопроса смешно.В идеальном мире процесс над Медведчуком мог бы стать вторым "процессом Димитрова" с громким оправданием, в реальности – это будет "Народная судебная палата", где за пару-тройку заседаний новоявленный Роланд Фрейслеренко проштампует написанный СБУ приговор.— Будет ли обмен?— Думаю, да. Никакого смысла Медведчуку сидеть за решеткой нет – в иных условиях его не выпустят ни до окончания военных действий, ни после. Пожелаем Виктору Владимировичу мужественно держаться и не будем забывать о том, что в тюрьмы брошены тысячи сторонников русского мира. А сколько замучено и убито?В связи с этим единственный возможный вопрос – как долго еще будет признаваться легитимность находящейся у власти в Киеве группировки, превращающей в заложники руководителя наибольшей оппозиционной партии? Ведь сейчас правовых путей политической борьбы в существующей ситуации нет и не предвидится. Никакие симпатизирующие или хотя бы нейтральные к России силы ни властью, ни оппозицией стать в нынешних условиях не могут, их путь – в эмиграцию, тюрьму или безымянную могилу в лесополосе.Кстати, непонятно, почему безусловное прекращение всех политических дел против всех пророссийских активистов и просто случайных людей, обвиняемых в симпатии к России, "терроризме", "госизмене" и прочих привычных вещах, не включено в список требований к Киеву наряду с денацификацией и демилитаризацией?— Исходя из логики мышления СБУ и британских спецслужб, которые, скорее всего, управляют операцией с Медведчуком, возможны ли варианты обмена его на британцев, как просила его жена Оксана?— Поскольку юридически все это выглядит как полнейшее беззаконие (Статья 25 Конституции Украины. Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права переменить гражданство. Гражданин Украины не может быть выдворен за пределы Украины либо выдан другому государству. Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам, находящимся за ее пределами – ред.), то могут быть любые варианты схем – вопрос уже касается не правовых механизмов, а лишь фантазии киевских властей.С моей личной точки зрения, России не следует менять Медведчука на британских или любых других граждан третьих стран. В руках вооруженных сил РФ достаточно пленных украинских офицеров, чтобы найти ценную замену, если соответствующее решение будет принято.Британцев, а также будущих пленных наемников и "советников" из западных стран стоит менять на граждан России, томящихся в тюрьмах по политическим мотивам – таких как Бут и Ярошенко – или на таких славных американских парней, как Роберт Ханссен, Олдрич Эймс и тех, чьих имен мы не знаем. Не стоит забывать и про Ассанжа – его обмен на пойманных наемников был бы сильнейшим дипломатическим ходом.— На некоторых видео Зеленского охраняют люди, говорящие по-английски, из чего многие делают вывод, что его охрана передана в руки британских спецслужб. Можете ли вы определить по этим видео, что Зеленского охраняют иностранцы? И почему?— Охраной Зеленского, как и остальных высших чиновников, занимается Управление государственной охраны – аналог ФСО, также созданное из КГБшной "девятки" (девятое главное управление КГБ СССР, занимавшееся охраной высшего руководства страны, – ред.). Я не верю, что Зеленский передаст свою охрану в руки западников – личная охрана получает существенные долларовые доплаты в конвертах и выполняет конфиденциальные и деликатные поручения шефа. Даже брюки ему гладит в случае необходимости. Такого доверия к иностранцам быть не может. А с профессиональной точки зрения украинские телохранители не хуже любых других – отбор в Службу безопасности президента строгий, и свое дело там знают. Кроме того, охрана – это не только и не столько "крепыш", прикрепленный охранник, попадающий в кадр телекартинки. Это полноценная спецслужба с широкими полномочиями и возможностями, в которой служат тысячи людей разных специальностей.— Обеспечение безопасности Зеленского – это не только личная охрана, но и секретные помещения, бункер в комплексе на Банковой улице в Киеве. Бывали ли вы в системе подземных туннелей и переходов в комплексе президентских и правительственных зданий? Как она выглядит? Сколько там этажей вниз? Какие здания сообщаются между собой?— В подземельях я бывал лишь в несекретной части, неглубоко, пару раз. Спускался только на два этажа вниз в разных административных зданиях. Бункер начинается с третьего этажа вниз, и он закрыт опечатанными железными гермодверями. Выглядит это все очень по-советски, поскольку в советское время и строилось. В подвалах лежат обычные хозяйственные материалы.Весь комплекс правительственных зданий выстроен недалеко друг от друга: Верховный Совет, Кабмин – здание Совмина УССР, Офис президента – здание ЦК Компартии УССР и ряд других зданий. Бункеры там с советских времен, их, конечно, полузабросили в мирное время. Теперь, понятно, пользуются. Их наполнение и расположение, как и в Москве - государственная тайна. Говорят, есть выход и в метро, благо как раз под этими зданиями проходит линия глубокого залегания, строительство которой началось еще при Сталине, после войны. Бункеры есть и, как минимум, в здании МИД – это, к слову, бывший горком партии. Думаю, совсем неслучайно и Управление СБУ по Киеву и области находится прямо над тоннелем метро, и вентиляционная шахта там не просто так торчит во дворе. В целом это все – наследие Советского Союза, и надеюсь, у кого надо в Москве есть полная информация, по крайней мере, по состоянию на 1991 год, не думаю, что там что-то достраивалось с тех времен.— Правда ли, что в СБУ целый этаж был выделен под сотрудников американских спецслужб? Каких? С какого года?— Подполковник СБУ Василий Прозоров, бывший агентом российских спецслужб, неоднократно опровергал это утверждение как фейк. Я с ним согласен – в этом нет никакого смысла. Во-первых, шпионы любят тишину, а концентрация американцев в здании СБУ давала бы возможность легко вычислить всех американских агентов. Во-вторых, полностью своим украинским миньонам американцы не доверяют. Оно и неудивительно, учитывая, как много в рядах украинских спецслужб остается офицеров, не забывших, что такое Родина, и какая страна является их настоящим врагом.К примеру, украинской стороне лишь выборочно даются разведданные, они не могут самостоятельно получать доступ к тем техническим возможностям, которые есть у американских кураторов, о которых рассказывал Сноуден. Так что странно было бы, чтобы американцы согласились работать в предоставленном им Украиной помещении, где их можно было бы прослушивать.И в-третьих, еще при Януковиче за 250 миллионов долларов было построено новое здание посольства США, с большой территорией, средствами связи, физической защитой и всем необходимым для того, чтобы устроить в нем уютное шпионское логово.— Известно ли вам о каких-либо переговорах между США и Украиной по биолабораториям?— Еще в 2005 году, при Ющенко было подписано двусторонне соглашение о сотрудничестве в предотвращении технологий биологического оружия. На его основании украинской стороне передавалась американская помощь для лабораторий в Киеве, Одессе и Львове. Со временем к ним добавились и лаборатории в других городах. Никто из этого секрета не делал, наоборот, это повод для гордости – изучали птичий грипп, конго-крымскую геморрагическую лихорадку, африканскую чуму свиней и другие "милые" болезни. А что происходило в лабораториях на самом деле, могут подсказать опытные следователи и ученые, если у них появится возможность изучить то, что делалось за американские деньги почти двадцать лет.— А в целом если говорить про взаимодействие Киева с Вашингтоном – были ли вы свидетелем негласных встреч высшего руководства Украины или украинских ведомств с высокопоставленными представителями правительства США или американских спецслужб? Как часто? Когда?— Украинские власти полностью контролируются коллективным Западом, встречи, переговоры и отчеты перед западными кураторами не скрываются, а с гордостью выставляются на всеобщее обозрение. Конечно, о чем говорят на встречах представители спецслужб, можно лишь догадываться, но то, что киевская охранка давно стала марионеткой, знают все.Все тридцать лет независимости (в том числе и при "пророссийском" Януковиче) переговоры Украины с Западом выглядели примерно одинаково: отчет секретаря провинциального райкома в Вашингтонском обкоме. На таких встречах киевские делегации отчитываются о "ходе реформ", "борьбе с коррупцией", "развитии демократии", "европейской и евроатлантической интеграции". Потом просят денег "на реформы". Представители Запада хвалят или ругают своих вассалов и обрисовывают направления политики Киева на будущее. Если какая-то компания или грантоедская контора сталкивается с проблемами – дается соответствующее указание, Киев берет под козырек. Это не диалог, а отчет о проделанной работе и получение инструкций.— Обсуждалась ли в контактах украинских чиновников с американцами тема компании Burisma? Давались ли какие-то преференции этой компании?— Burisma и официально является одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины. Ее президент Злочевский прекрасно себя чувствовал и при Януковиче (был депутатом Партии регионов, министром энергетики), и при новой власти. Кроме Хантера Байдена, в наблюдательный совет компании входит бывший польский президент Александр Квасьневский. Burisma финансирует разнообразных грантоедов, "форумы энергобезопасности" и прочую антироссийскую деятельность. С таким бэкграундом, у Burisma нет необходимости открыто просить преференции. Все и так все понимают – ведь сын вице-президента (а теперь уже и президента) выбирает синекуру не наугад.— Верно ли, что в ведомствах существует негласная система квот для набора квалифицированных сотрудников из регионов? Каким областям отдается приоритет? И в каких сферах?— На эту тему можно написать целую статью… Официальных квот, конечно же, нет. Но все годы независимости выходцы из Западной Украины специализировались на вопросах идеологии, оставив экономику уроженцам Востока, Юга и Центра. В результате, Западная Украина, население которой по переписи 2001 года (единственной, проводившейся за все время незалежности) составляло лишь 19,8% от всего населения Украины, со времен "оранжевой революции" дала половину или больше вице-премьер-министров, министров и замминистров, отвечающих за образование, науку, культуру, информационную политику, равно – пропаганду и прочие сферы, связанные с оболваниванием и промыванием мозгов населению. Это же касается и дипломатического корпуса – доля выходцев из Галиции в МИДе непропорционально велика, а уроженцев Донецка, Симферополя, Луганска, Херсона с трудом можно пересчитать по пальцам одной руки. Именно Львов, после Киева, является вторым центром подготовки международников в стране, хотя сам город занимает лишь седьмое место в стране по количеству жителей.Та же история с подготовкой военных – при Ющенко было принято волевое решение перенести главный центр подготовки офицеров во Львов, при этом многочисленные военные ВУЗы, оставшиеся с советских времен, были ликвидированы в Симферополе, Донецке, Харькове и других городах Юга и Востока. Еле-еле, со скандалом, удалось отстоять военную академию в Одессе, которую при Ющенко хотели полностью перебазировать во Львов. Еще в 2005 году официально заявлялось: "Город Львов на протяжении всего существования хранил украинские традиции доминирующего патриотизма… Жители города Львова, в отличие от жителей Одессы, разговаривают на украинском языке, что является необходимой составляющей в воспитании будущих украинских офицеров…". А в Одесском училище существовал Георгиевский зал…Наконец, не стоит забывать о том, что губернаторы (главы областных госадминистраций) на Украине никогда не избирались населением, но назначались из Киева президентом. Из 23 глав Львовской области выходцами из Западной Украины были 21, в то время как в Одессу назначали гауляйтером Саакашвили, в Луганск – Туку, а в Крым приезжали такие варяги, как Арсений Яценюк (бывший при Ющенко министром экономики Крыма), запомнившийся лишь указанием заменить русские таблички на дверях украинскими.Очевидные, хотя и негласные квоты появились лишь для крымских татар, назначаемых на различные ответственные должности в исполнительной власти с 2014 года без какого-либо опыта в госуправлении. Одно время набирали во власть грузин, но после ухода с политической сцены Саакашвили этот поток почти иссяк.— Были ли во власти в Киеве чиновники, испытывающие теплые чувства по отношению к Советскому Союзу? Как вы думаете, есть ли такие среди нынешних украинских чиновников? Что можно сказать про таких людей, которые работали при прежних президентах, например, о нынешнем главе МИД Кулебе? Еще о ком-то? Что они на самом деле думают о России, что говорили о ней раньше: при Кучме, Ющенко, Януковиче, Порошенко?— Почти каждый украинский чиновник в возрасте за 45 так или иначе тепло относится к СССР. Кто-то вспоминает свою службу в армии или в органах, кто-то – первые шаги по служебной лестнице в советской системе, а кто-то опыт партийной работы.Почти у всех есть родственники в России. Многие чиновники сами являются русскими по национальности, я думаю, что доля русских в чиновничестве даже выше средней доли русских в населении. Это связано с тем, что русские, в основном, проживают в городах, соответственно, они чаще получают высшее образование и выбирают карьеру чиновника, чем среднестатистический житель Украины. Формальных препятствий для карьерного роста нет, если твоя фамилия на –ов, но уж изволь быть патриотом и рвать на груди вышиванку. Такие персонажи, как бывший министр иностранных дел Климкин (уроженец Курска, выпускник МФТИ), "омбудсмен" Денисова (уроженка Архангельска, полжизни жила в РСФСР), внешнеполитический советник Порошенко Елисеев, бесноватый секретарь Совета нацбезопасности Данилов – русские. Поэтому демонстрировать симпатии к России они не могут ни в коем случае. Не будем забывать и о невестке Порошенко из Петербурга, и о жене главаря СБУ Баканова – гражданке России.Последние восемь лет ситуация меняется с каждым годом. Старшее поколение уходит на пенсию, на службу приходит молодая поросль, не испытывающая ни ностальгии по СССР, ни симпатий к России (при этом говорящая по-русски дома и с коллегами, но плохо пишущая по-русски, поскольку в школах совсем не учила русский или, в лучшем случае, имевшая один урок в неделю). Многие молодые чиновники никогда и не бывали в России, и уверены, что жизнь в РФ такая же, как на Украине – разбитые дороги, по которым ездят старые "Жигули", полунищее пьющее население, только холоднее. Зато молодых чиновников и политиков систематически вывозят в страны Запада, где рассказывают и показывают их преимущества, приглашают на стажировки, платят стипендии и гранты. Лучших изучают и вербуют. Почти все они считают, что настоящая жизнь – лишь в Европе. "Европейский" для многих жителей Украины стало синонимом слова "хороший".Старшее же поколение вспоминает "колбасные электрички" и советские фильмы о нелегкой жизни в Нечерноземье. Попав, к примеру, в Белгородскую область, эти люди многозначительно хмурятся, сравнивая разруху в соседних украинских областях, а потом находят для себя объяснение – например, это Путин специально все построил, как потемкинскую деревню для обмана украинцев!К сожалению, эта тенденция зародилась еще при Кучме, если не при Кравчуке. Не будем забывать, что (не считая перекрасившегося номенклатурщика Кравчука) оба демократически и легитимно избранных президента (Кучма и Янукович) пришли к власти под лозунгами дружбы с Россией, государственного статуса русского языка и чуть ли не восстановления СССР. Но как только получили власть – сразу перекрасились. Ведь наворованное они, увы, хранили в долларах, а не в рублях. Что уж говорить об остальных – все президенты, получившие власть под русофобскими лозунгами, занимали должность в результате мятежей, государственных переворотов или "выборов" под дулами автоматов, с запретами партий и удушением СМИ.Почти все украинские политики, кроме выходцев с Западной Украины, говорят не на публике на родном русском языке (как и обычные жители страны). Исключения можно посчитать буквально по пальцам: Ющенко, Кириленко, Тарасюк, Огрызко, пара-тройка калибром поменьше. Бывает и так, что чиновники сознательно растят из собственных детей "настоящих украинцев", общаясь с супругами на родном русском, а с детьми – на государственной мове.— Что вы думаете об отравлении Ющенко? Могли быть замешаны западные спецслужбы?— Дело это давнее, и, скорее всего, всей правды мы никогда не узнаем. Хотя сейчас уже прошли все сроки давности, исполнители могли бы уже за хороший гонорар и раскрыть секрет того, что на самом деле произошло с Ющенко.Могу заметить лишь то, что Ющенко был самым популярным политиком начала двухтысячных, не в последнюю очередь, из-за того, что был весьма хорош собой. Статный, успешный, интеллигентного вида мужчина, осознающий важность своих внешних данных как фактора в политической борьбе, Ющенко вряд ли согласился бы навсегда изуродовать свое лицо, чтобы выставить себя в роли жертвы отравления. Скорее всего, его "сыграли втемную".— Действительно ли украинские спецслужбы используют метод тотальной прослушки граждан? Когда это началось?— Используют ли спецслужбы "тотальную" прослушку – вопрос, на который невозможно ответить, не имея доступа в святая святых СБУ. Но в этой связи можно отметить то, что лежит на поверхности – тотальное стукачество, к которому побуждаются "сознательные украинцы". И без прослушки о неблагонадежных настроениях сограждан сообщают не только в СБУ, Госбюро расследований, но и в различные "базы данных" – пресловутый "Миротворец", "Реестр изменников", созданный финансируемыми USAID и прочими западными структурами грантоедами, с участием Национального агентства по предотвращении коррупции, на форумах, сайтах местных общин и центральных органов исполнительной власти.С таким количеством "добровольных помощников" охранке не нужно прослушивать всех – достаточно работать по поступающим "сигналам". А недавно принятые изменения в Уголовный кодекс установили наказание за "публичное отрицание российской агрессии", "поддержку решений или действий" России, "непризнание суверенитета" Украины, "внедрение российских стандартов" в школах, и даже за "осуществление хозяйственной деятельности с агрессором" – от 10 до 15 лет с конфискацией и лишением политических прав после освобождения. Таким образом, скажем, учитель русского языка может получить за то, что учил детей родному языку, больше, чем за убийство.

https://ria.ru/20220420/medvedchuk-1784467197.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220416/medvedchuk-1783915475.html

https://ria.ru/20220420/ukraina-1784417419.html

https://ria.ru/20220420/ukraina-1784604470.html

https://ria.ru/20220418/otnoshenie-1784016418.html

https://ria.ru/20211228/rada-1765801781.html

украина

россия

киев

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

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