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МВД попросило арестовать руководителей пирамиды Finiko - РИА Новости, 21.04.2022
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МВД попросило арестовать руководителей пирамиды Finiko
МВД попросило арестовать руководителей пирамиды Finiko - РИА Новости, 21.04.2022
МВД попросило арестовать руководителей пирамиды Finiko
МВД ходатайствует об аресте шестерых руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, сумма похищенных денег составила более 5 миллиардов рублей, РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T18:47
2022-04-21T18:47
происшествия
россия
сша
европа
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
снг
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. МВД ходатайствует об аресте шестерых руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, сумма похищенных денег составила более 5 миллиардов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Двадцатого апреля 2022 года при участии сотрудников Росгвардии задержаны шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды. Следователь МВД России обратился с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк журналистам.По ее словам, установлено, что участники группы промышляли на территории Татарстана и других регионов страны с января 2018 по июль 2021 года. Они распространяли информацию о высокой доходности созданной ими платформы Finiko, привлекая частных лиц в качестве инвесторов.Она добавила, что после транзакций инвестору в личном кабинете начислялась созданная фигурантами внутренняя валюта "Цифрон", курс которой, как объясняли злоумышленники, всегда соответствовал одному доллару США. Более того, бизнес-проект не был зарегистрирован в стране в качестве юридического лица, регистрация участников и переводы денег осуществлялись через специально созданные сайты."По версии следствия, инвестиционная деятельность руководителями и активными участниками платформы Finiko фактически не велась. Спустя некоторое время вкладчики перестали получить обещанный доход и не смогли вернуть обратно свои вложения. Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, в настоящее время превышает 5 тысяч. Среди обманутых – не только россияне, но и граждане государств-участников СНГ, а также стран Европы и Америки. Сумма похищенных денежных средств составляет более 5 миллиардов рублей", - сказала она.Волк отметила, что было произведено более 70 обысков. Следователи изъяли документы и компьютерную технику, имеющие доказательственное значение для расследуемого уголовного дела.
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происшествия, россия, сша, европа, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), снг
18:47 21.04.2022
 
МВД попросило арестовать руководителей пирамиды Finiko

МВД попросило арестовать шестерых руководителей и активных участников пирамиды Finiko

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОдин из руководителей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин в Вахитовском районном суде Казани
Один из руководителей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин в Вахитовском районном суде Казани - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Один из руководителей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин в Вахитовском районном суде Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. МВД ходатайствует об аресте шестерых руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, сумма похищенных денег составила более 5 миллиардов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Двадцатого апреля 2022 года при участии сотрудников Росгвардии задержаны шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды. Следователь МВД России обратился с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк журналистам.
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По ее словам, установлено, что участники группы промышляли на территории Татарстана и других регионов страны с января 2018 по июль 2021 года. Они распространяли информацию о высокой доходности созданной ими платформы Finiko, привлекая частных лиц в качестве инвесторов.
"Злоумышленники гарантировали получение сверхприбыли в размере от 3 до 5 процентов в день, объясняя это успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах. Они предлагали клиентам конвертировать имеющиеся у них денежные средства в криптовалюту Bitcoin и перевести на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-платформой Finiko", - рассказала Волк.
Она добавила, что после транзакций инвестору в личном кабинете начислялась созданная фигурантами внутренняя валюта "Цифрон", курс которой, как объясняли злоумышленники, всегда соответствовал одному доллару США. Более того, бизнес-проект не был зарегистрирован в стране в качестве юридического лица, регистрация участников и переводы денег осуществлялись через специально созданные сайты.
"По версии следствия, инвестиционная деятельность руководителями и активными участниками платформы Finiko фактически не велась. Спустя некоторое время вкладчики перестали получить обещанный доход и не смогли вернуть обратно свои вложения. Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, в настоящее время превышает 5 тысяч. Среди обманутых – не только россияне, но и граждане государств-участников СНГ, а также стран Европы и Америки. Сумма похищенных денежных средств составляет более 5 миллиардов рублей", - сказала она.
Волк отметила, что было произведено более 70 обысков. Следователи изъяли документы и компьютерную технику, имеющие доказательственное значение для расследуемого уголовного дела.
Один из руководителей финансовой пирамиды Finiko - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября 2021, 15:56
Ущерб от финансовой пирамиды Finiko превысил миллиард рублей
 
ПроисшествияРоссияСШАЕвропаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)СНГ
 
 
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