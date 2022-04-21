https://ria.ru/20220421/arest-1784780379.html

МВД попросило арестовать руководителей пирамиды Finiko

МВД попросило арестовать руководителей пирамиды Finiko - РИА Новости, 21.04.2022

МВД попросило арестовать руководителей пирамиды Finiko

МВД ходатайствует об аресте шестерых руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, сумма похищенных денег составила более 5 миллиардов рублей, РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T18:47

2022-04-21T18:47

2022-04-21T18:47

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. МВД ходатайствует об аресте шестерых руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, сумма похищенных денег составила более 5 миллиардов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Двадцатого апреля 2022 года при участии сотрудников Росгвардии задержаны шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды. Следователь МВД России обратился с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк журналистам.По ее словам, установлено, что участники группы промышляли на территории Татарстана и других регионов страны с января 2018 по июль 2021 года. Они распространяли информацию о высокой доходности созданной ими платформы Finiko, привлекая частных лиц в качестве инвесторов.Она добавила, что после транзакций инвестору в личном кабинете начислялась созданная фигурантами внутренняя валюта "Цифрон", курс которой, как объясняли злоумышленники, всегда соответствовал одному доллару США. Более того, бизнес-проект не был зарегистрирован в стране в качестве юридического лица, регистрация участников и переводы денег осуществлялись через специально созданные сайты."По версии следствия, инвестиционная деятельность руководителями и активными участниками платформы Finiko фактически не велась. Спустя некоторое время вкладчики перестали получить обещанный доход и не смогли вернуть обратно свои вложения. Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, в настоящее время превышает 5 тысяч. Среди обманутых – не только россияне, но и граждане государств-участников СНГ, а также стран Европы и Америки. Сумма похищенных денежных средств составляет более 5 миллиардов рублей", - сказала она.Волк отметила, что было произведено более 70 обысков. Следователи изъяли документы и компьютерную технику, имеющие доказательственное значение для расследуемого уголовного дела.

https://radiosputnik.ria.ru/20210831/piramida-1748039926.html

https://ria.ru/20210910/piramida-1749549206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, сша, европа, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), снг