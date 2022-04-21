https://ria.ru/20220421/arest-1784635499.html

Суд в Казани арестовал подозреваемых в нападении на десантников в Чечне

Суд в Казани арестовал подозреваемых в нападении на десантников в Чечне - РИА Новости, 21.04.2022

Суд в Казани арестовал подозреваемых в нападении на десантников в Чечне

Вахитовский районный суд Казани арестовал всех пятерых задержанных по делу о нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, когда погибли 84 военных,... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T09:44

2022-04-21T09:44

2022-04-21T09:44

казань

республика татарстан (татарстан)

шамиль басаев

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УФА, 21 апр - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани арестовал всех пятерых задержанных по делу о нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, когда погибли 84 военных, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В настоящее время продолжается расследование дела по нападению на псковских десантников, в ходе которого погибли 84 из них, а четверо получили ранения. Нападение произошло 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района, российских военных атаковала вооруженная банда под руководством террористов Шамиля Басаева и уроженца Саудовской Аравии Хаттаба.В пресс-службе СК РФ сообщали о задержании в Татарстане и Санкт-Петербурге еще шестерых фигурантов дела о нападении на псковских десантников. Отмечалось, что все они жители Татарстана - Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов. Им предъявлены обвинения по статьям об участии в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.Ходатайства об аресте пятерых задержанных рассматривали в Вахитовском суде Казани."Суд арестовал всех пятерых задержанных до 29 июня", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Вахитовского суда.Ранее в СК РФ сообщили, что в настоящее время следователями установлена причастность 29 человек, из них 19 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Кроме того, пятеро объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью – они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. В отношении трех уголовные дела рассматриваются судами.

https://ria.ru/20220420/zaderzhanie-1784449998.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

казань, республика татарстан (татарстан), шамиль басаев