Суд в Казани арестовал подозреваемых в нападении на десантников в Чечне
Суд в Казани арестовал пятерых подозреваемых в нападении на псковских десантников в Чечне
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Сотрудник полиции в суде
УФА, 21 апр - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани арестовал всех пятерых задержанных по делу о нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, когда погибли 84 военных, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В настоящее время продолжается расследование дела по нападению на псковских десантников, в ходе которого погибли 84 из них, а четверо получили ранения. Нападение произошло 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района, российских военных атаковала вооруженная банда под руководством террористов Шамиля Басаева и уроженца Саудовской Аравии Хаттаба.
В пресс-службе СК РФ сообщали о задержании в Татарстане и Санкт-Петербурге еще шестерых фигурантов дела о нападении на псковских десантников. Отмечалось, что все они жители Татарстана - Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов. Им предъявлены обвинения по статьям об участии в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.
Ходатайства об аресте пятерых задержанных рассматривали в Вахитовском суде Казани.
"Суд арестовал всех пятерых задержанных до 29 июня", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Вахитовского суда.
Ранее в СК РФ сообщили, что в настоящее время следователями установлена причастность 29 человек, из них 19 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Кроме того, пятеро объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью – они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. В отношении трех уголовные дела рассматриваются судами.