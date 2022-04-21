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Суд признал возбуждение ФАС дела против Apple законным - РИА Новости, 21.04.2022
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Суд признал возбуждение ФАС дела против Apple законным
Суд признал возбуждение ФАС дела против Apple законным - РИА Новости, 21.04.2022
Суд признал возбуждение ФАС дела против Apple законным
Арбитражный суд Москвы признал законным возбуждение ФАС России антимонопольного дела против Apple, навязывающей пользователям оплату товаров через App Store,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:37
2022-04-21T17:59
apple
россия
apple ios
apple iphone
apple ipad
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
технологии
происшествия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал законным возбуждение ФАС России антимонопольного дела против Apple, навязывающей пользователям оплату товаров через App Store, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.ФАС в августе 2021 года заявила, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке приложений, запрещая разработчикам приложений информировать пользователей об альтернативных, более выгодных способах оплаты товаров, нежели через ее магазин App Store.Ведомство выдало предупреждение, потребовав от Apple устранить нарушение, но компания этого не сделала. В октябре ФАС возбудила в отношении Apple дело по жалобам пользователей iOS и разработчиков приложений. По их словам, в некоторых случаях дешевле купить товар (например, электронную книгу) на сайте продавца, а после - приступить к чтению в приложении на iPhone или iPad.Apple просила суд признать незаконными предупреждение ФАС, решение об отказе продлить срок рассмотрения предупреждения и приказ о возбуждении антимонопольного дела. Первая инстанция в четверг требования полностью отклонила. Решение может быть обжаловано в течение месяца.Заседание на стадии исследования доказательств, включая выступления сторон по существу спора, по просьбе Apple проходило в закрытом режиме.Ранее ФАС сообщала, что у Apple предусмотрена комиссия от 15% до 30% с каждого платежа в App Store, при этом пользователи устройств не могут быть проинформированы о возможности покупок за пределами App Store. Как отмечала ФАС, компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои ресурсы в интернете и "изменяли функционал приложения" так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты.В сообщении ФАС также говорилось, что в случае признания Apple нарушившей закон о защите конкуренции ей может грозить оборотный штраф - в процентах от суммы выручки на рынке.
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apple, россия, apple ios, apple iphone, apple ipad, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии, происшествия, app store
17:37 21.04.2022 (обновлено: 17:59 21.04.2022)
 
Суд признал возбуждение ФАС дела против Apple законным

Суд признал законным возбуждение дела против Apple из-за навязывания оплат через App Store

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал законным возбуждение ФАС России антимонопольного дела против Apple, навязывающей пользователям оплату товаров через App Store, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
ФАС в августе 2021 года заявила, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке приложений, запрещая разработчикам приложений информировать пользователей об альтернативных, более выгодных способах оплаты товаров, нежели через ее магазин App Store.
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Ведомство выдало предупреждение, потребовав от Apple устранить нарушение, но компания этого не сделала. В октябре ФАС возбудила в отношении Apple дело по жалобам пользователей iOS и разработчиков приложений. По их словам, в некоторых случаях дешевле купить товар (например, электронную книгу) на сайте продавца, а после - приступить к чтению в приложении на iPhone или iPad.
Apple просила суд признать незаконными предупреждение ФАС, решение об отказе продлить срок рассмотрения предупреждения и приказ о возбуждении антимонопольного дела. Первая инстанция в четверг требования полностью отклонила. Решение может быть обжаловано в течение месяца.
Заседание на стадии исследования доказательств, включая выступления сторон по существу спора, по просьбе Apple проходило в закрытом режиме.
Ранее ФАС сообщала, что у Apple предусмотрена комиссия от 15% до 30% с каждого платежа в App Store, при этом пользователи устройств не могут быть проинформированы о возможности покупок за пределами App Store. Как отмечала ФАС, компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои ресурсы в интернете и "изменяли функционал приложения" так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты.
В сообщении ФАС также говорилось, что в случае признания Apple нарушившей закон о защите конкуренции ей может грозить оборотный штраф - в процентах от суммы выручки на рынке.
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