https://ria.ru/20220421/apple-1784763900.html

Суд признал возбуждение ФАС дела против Apple законным

Суд признал возбуждение ФАС дела против Apple законным - РИА Новости, 21.04.2022

Суд признал возбуждение ФАС дела против Apple законным

Арбитражный суд Москвы признал законным возбуждение ФАС России антимонопольного дела против Apple, навязывающей пользователям оплату товаров через App Store,... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:37

2022-04-21T17:37

2022-04-21T17:59

apple

россия

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федеральная антимонопольная служба (фас россии)

технологии

происшествия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал законным возбуждение ФАС России антимонопольного дела против Apple, навязывающей пользователям оплату товаров через App Store, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.ФАС в августе 2021 года заявила, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке приложений, запрещая разработчикам приложений информировать пользователей об альтернативных, более выгодных способах оплаты товаров, нежели через ее магазин App Store.Ведомство выдало предупреждение, потребовав от Apple устранить нарушение, но компания этого не сделала. В октябре ФАС возбудила в отношении Apple дело по жалобам пользователей iOS и разработчиков приложений. По их словам, в некоторых случаях дешевле купить товар (например, электронную книгу) на сайте продавца, а после - приступить к чтению в приложении на iPhone или iPad.Apple просила суд признать незаконными предупреждение ФАС, решение об отказе продлить срок рассмотрения предупреждения и приказ о возбуждении антимонопольного дела. Первая инстанция в четверг требования полностью отклонила. Решение может быть обжаловано в течение месяца.Заседание на стадии исследования доказательств, включая выступления сторон по существу спора, по просьбе Apple проходило в закрытом режиме.Ранее ФАС сообщала, что у Apple предусмотрена комиссия от 15% до 30% с каждого платежа в App Store, при этом пользователи устройств не могут быть проинформированы о возможности покупок за пределами App Store. Как отмечала ФАС, компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои ресурсы в интернете и "изменяли функционал приложения" так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты.В сообщении ФАС также говорилось, что в случае признания Apple нарушившей закон о защите конкуренции ей может грозить оборотный штраф - в процентах от суммы выручки на рынке.

https://radiosputnik.ria.ru/20220407/apple-1782063951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

apple, россия, apple ios, apple iphone, apple ipad, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии, происшествия, app store