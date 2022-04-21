https://ria.ru/20220421/anapa-1784760743.html
Анапа откроет курортный сезон на месяц раньше
Анапа откроет курортный сезон на месяц раньше - РИА Новости, 21.04.2022
Анапа откроет курортный сезон на месяц раньше
Анапа готовится открыть курортный сезон на месяц раньше обычного — 1 мая, сообщает пресс-служба мэрии. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:40
2022-04-21T17:40
2022-04-21T17:40
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КРАСНОДАР, 21 апр — РИА Новости. Анапа готовится открыть курортный сезон на месяц раньше обычного — 1 мая, сообщает пресс-служба мэрии."Больше 80 тысяч туристов планируют приехать на майские праздники в Анапу. В этом году, как и в прошлом, мы открываем сезон на месяц раньше. В это время будут работать 245 объектов размещения со средней загрузкой около 90 процентов", — уточняется в Телеграм-канале мэрии.Власти сообщают, что на праздниках ожидается теплая погода.Отмечается, что с начала года Анапу уже посетили около 160 тысяч человек, что на 8 процентов больше, чем в прошлом.
https://ria.ru/20220421/otpusk-1784523629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, анапа, туристы, гостиницы, туризм, отдых, курорт
Анапа откроет курортный сезон на месяц раньше
Курортный сезон откроется в Анапе с 1 мая, на месяц раньше, чем обычно
КРАСНОДАР, 21 апр — РИА Новости. Анапа готовится открыть курортный сезон на месяц раньше обычного — 1 мая, сообщает пресс-служба мэрии.
"Больше 80 тысяч туристов планируют приехать на майские праздники в Анапу. В этом году, как и в прошлом, мы открываем сезон на месяц раньше. В это время будут работать 245 объектов размещения со средней загрузкой около 90 процентов", — уточняется в Телеграм-канале мэрии.
Власти сообщают, что на праздниках ожидается теплая погода.
Отмечается, что с начала года Анапу уже посетили около 160 тысяч человек, что на 8 процентов больше, чем в прошлом.