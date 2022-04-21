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Анапа откроет курортный сезон на месяц раньше - РИА Новости, 21.04.2022
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Туризм
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Анапа откроет курортный сезон на месяц раньше
Анапа откроет курортный сезон на месяц раньше - РИА Новости, 21.04.2022
Анапа откроет курортный сезон на месяц раньше
Анапа готовится открыть курортный сезон на месяц раньше обычного — 1 мая, сообщает пресс-служба мэрии. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:40
2022-04-21T17:40
туризм
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анапа
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КРАСНОДАР, 21 апр — РИА Новости. Анапа готовится открыть курортный сезон на месяц раньше обычного — 1 мая, сообщает пресс-служба мэрии."Больше 80 тысяч туристов планируют приехать на майские праздники в Анапу. В этом году, как и в прошлом, мы открываем сезон на месяц раньше. В это время будут работать 245 объектов размещения со средней загрузкой около 90 процентов", — уточняется в Телеграм-канале мэрии.Власти сообщают, что на праздниках ожидается теплая погода.Отмечается, что с начала года Анапу уже посетили около 160 тысяч человек, что на 8 процентов больше, чем в прошлом.
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новости - туризм, анапа, туристы, гостиницы, туризм, отдых, курорт
17:40 21.04.2022
 
Анапа откроет курортный сезон на месяц раньше

Курортный сезон откроется в Анапе с 1 мая, на месяц раньше, чем обычно

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 21 апр — РИА Новости. Анапа готовится открыть курортный сезон на месяц раньше обычного — 1 мая, сообщает пресс-служба мэрии.
"Больше 80 тысяч туристов планируют приехать на майские праздники в Анапу. В этом году, как и в прошлом, мы открываем сезон на месяц раньше. В это время будут работать 245 объектов размещения со средней загрузкой около 90 процентов", — уточняется в Телеграм-канале мэрии.
Власти сообщают, что на праздниках ожидается теплая погода.
Отмечается, что с начала года Анапу уже посетили около 160 тысяч человек, что на 8 процентов больше, чем в прошлом.
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