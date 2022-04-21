https://ria.ru/20220421/alikperov-1784716548.html

Биография Вагита Алекперова

Биография Вагита Алекперова - РИА Новости, 21.04.2022

Биография Вагита Алекперова

Российский предприниматель Вагит Юсуфович Алекперов родился 1 сентября 1950 года в Баку (Азербайджан). РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:39

2022-04-21T14:39

2022-04-21T18:09

справки

вагит алекперов

лукойл

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Российский предприниматель Вагит Юсуфович Алекперов родился 1 сентября 1950 года в Баку (Азербайджан).В 1974 году окончил Азербайджанский институт нефти и химии им. М. Азизбекова (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности). Доктор экономических наук (1998). С 1968 года работал на нефтепромыслах Азербайджана, в Западной Сибири.С 1972 по 1979 год параллельно с учебой работал буровиком в нефтегазодобывающем управлении (НГДУ) им. Серебровского производственного объединения "Каспморнефть".С 1979 года работал на инженерных и руководящих должностях на нефтедобывающих предприятиях Тюменской области.В 1987-1990 годах был генеральным директором ПО "Когалымнефтегаз".С 1990 по 1991 год занимал должности заместителя, первого заместителя министра нефтяной и газовой промышленности СССР.В 1992-1993-х годах под его руководством три нефтедобывающих предприятия "Лангепаснефтегаз", "Урайнефтегаз", "Когалымнефтегаз" были объединены в нефтяной концерн "ЛангепасУрайКогалымнефть" (с 1993 года – АО "Нефтяная компания "Лукойл").В 1993-2000 годы – председатель Совета директоров ОАО "Лукойл".В 1993-2015 годы – президент ОАО "Лукойл". С 2015 года – президент ПАО "Лукойл". Исполнительный член совета директоров ПАО "Лукойл". Председатель правления ПАО "Лукойл".21 апреля 2022 года стало известно, что Вагит Алекперов проинформировал "Лукойл" о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента.Учредитель Фонда региональных социальных программ "Наше будущее". Председатель Общественного совета Фонда "Наше будущее". В разные годы был председателем наблюдательного и попечительского советов банка "Империал", председателем Совета директоров банка "Петрокоммерц", входил в состав совета директоров ЗАО "Волжско-Камской нефтяной компании" и других компаний.Вагит Алекперов входит в десятку самых богатых людей России, по данным журнала Forbes. Его состояние оценивается в 10,5 миллиарда долларов. Действительный член Российской академии естественных наук.Член Правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности экономики.Член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), руководитель комитета по энергетической политике и энергоэффективности.Автор ряда книг и научных публикаций об управлении нефтепромыслами.Почетный работник топливно-энергетического комплекса. Почетный нефтяник.Награжден орденами Дружбы (1995), "За заслуги перед Отечеством" IV (2005), III (2010) и II (2014) степеней; Александра Невского (2021) и другими наградами. Награжден Почетной грамотой и трижды – Благодарностью президента Российской Федерации, Почетной грамотой правительства Российской Федерации.Дважды лауреат премии Правительства Российской Федерации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, вагит алекперов, лукойл