https://ria.ru/20220421/alekperov-1784683109.html

Алекперов покидает пост президента ЛУКОЙЛа и совет директоров

Алекперов покидает пост президента ЛУКОЙЛа и совет директоров - РИА Новости, 21.04.2022

Алекперов покидает пост президента ЛУКОЙЛа и совет директоров

Вагит Алекперов решил покинуть руководящие посты в ЛУКОЙЛе, сообщила компания. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:46

2022-04-21T12:46

2022-04-21T18:23

лукойл

вагит алекперов

экономика

россия

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Вагит Алекперов решил покинуть руководящие посты в ЛУКОЙЛе, сообщила компания.Отмечается, что соответствующее уведомление уже направили председателю совета директоров.В компании сообщили, что по состоянию на 31 марта 2022 года Алекперов владел и мог голосовать 3,12 процента акций ЛУКОЙЛа, а также через семейные трасты и ПИФы был бенефициаром еще 5,43 процента, но права голоса по этому пакету у него не было.Алекперов 13 апреля попал в санкционный список Великобритании, который Лондон расширил в связи с действиями России на Украине.

https://rsport.ria.ru/20220402/dengi-1781457557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лукойл, вагит алекперов, экономика, россия