https://ria.ru/20220421/alekperov-1784683109.html
Алекперов покидает пост президента ЛУКОЙЛа и совет директоров
Алекперов покидает пост президента ЛУКОЙЛа и совет директоров - РИА Новости, 21.04.2022
Алекперов покидает пост президента ЛУКОЙЛа и совет директоров
Вагит Алекперов решил покинуть руководящие посты в ЛУКОЙЛе, сообщила компания. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:46
2022-04-21T12:46
2022-04-21T18:23
лукойл
вагит алекперов
экономика
россия
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Вагит Алекперов решил покинуть руководящие посты в ЛУКОЙЛе, сообщила компания.Отмечается, что соответствующее уведомление уже направили председателю совета директоров.В компании сообщили, что по состоянию на 31 марта 2022 года Алекперов владел и мог голосовать 3,12 процента акций ЛУКОЙЛа, а также через семейные трасты и ПИФы был бенефициаром еще 5,43 процента, но права голоса по этому пакету у него не было.Алекперов 13 апреля попал в санкционный список Великобритании, который Лондон расширил в связи с действиями России на Украине.
https://rsport.ria.ru/20220402/dengi-1781457557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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лукойл, вагит алекперов, экономика, россия
12:46 21.04.2022 (обновлено: 18:23 21.04.2022)
Алекперов покидает пост президента ЛУКОЙЛа и совет директоров
Вагит Алекперов покидает пост президента ЛУКОЙЛа и выходит из совета директоров компании
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Вагит Алекперов решил покинуть руководящие посты в ЛУКОЙЛе, сообщила
компания.
"Алекперов проинформировал компанию о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ", а также досрочно сложить полномочия президента ПАО "ЛУКОЙЛ", — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что соответствующее уведомление уже направили председателю совета директоров.
В компании сообщили, что по состоянию на 31 марта 2022 года Алекперов владел и мог голосовать 3,12 процента акций ЛУКОЙЛа, а также через семейные трасты и ПИФы был бенефициаром еще 5,43 процента, но права голоса по этому пакету у него не было.
Алекперов 13 апреля попал в санкционный список Великобритании, который Лондон расширил в связи с действиями России на Украине.