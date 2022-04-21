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Алекперов покидает пост президента ЛУКОЙЛа и совет директоров - РИА Новости, 21.04.2022
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Алекперов покидает пост президента ЛУКОЙЛа и совет директоров
Алекперов покидает пост президента ЛУКОЙЛа и совет директоров - РИА Новости, 21.04.2022
Алекперов покидает пост президента ЛУКОЙЛа и совет директоров
Вагит Алекперов решил покинуть руководящие посты в ЛУКОЙЛе, сообщила компания. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:46
2022-04-21T18:23
лукойл
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экономика
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Вагит Алекперов решил покинуть руководящие посты в ЛУКОЙЛе, сообщила компания.Отмечается, что соответствующее уведомление уже направили председателю совета директоров.В компании сообщили, что по состоянию на 31 марта 2022 года Алекперов владел и мог голосовать 3,12 процента акций ЛУКОЙЛа, а также через семейные трасты и ПИФы был бенефициаром еще 5,43 процента, но права голоса по этому пакету у него не было.Алекперов 13 апреля попал в санкционный список Великобритании, который Лондон расширил в связи с действиями России на Украине.
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лукойл, вагит алекперов, экономика, россия
12:46 21.04.2022 (обновлено: 18:23 21.04.2022)
 
Алекперов покидает пост президента ЛУКОЙЛа и совет директоров

Вагит Алекперов покидает пост президента ЛУКОЙЛа и выходит из совета директоров компании

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов
Президент, председатель правления ПАО ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент, председатель правления ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов . Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Вагит Алекперов решил покинуть руководящие посты в ЛУКОЙЛе, сообщила компания.

"Алекперов проинформировал компанию о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ", а также досрочно сложить полномочия президента ПАО "ЛУКОЙЛ", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что соответствующее уведомление уже направили председателю совета директоров.
В компании сообщили, что по состоянию на 31 марта 2022 года Алекперов владел и мог голосовать 3,12 процента акций ЛУКОЙЛа, а также через семейные трасты и ПИФы был бенефициаром еще 5,43 процента, но права голоса по этому пакету у него не было.
Алекперов 13 апреля попал в санкционный список Великобритании, который Лондон расширил в связи с действиями России на Украине.
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