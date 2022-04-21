https://ria.ru/20220421/aktsiya-1784785401.html
В Ливане прошла массовая акция в поддержку России
В Ливане прошла массовая акция в поддержку России - РИА Новости, 21.04.2022
В Ливане прошла массовая акция в поддержку России
Российские соотечественники и ливанцы приняли участие в массовой акции в поддержку России и военной операции на Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T19:12
2022-04-21T19:12
2022-04-21T19:39
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бейрут
спецоперация
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САЙДА, 21 апр — РИА Новости. Российские соотечественники и ливанцы приняли участие в массовой акции в поддержку России и военной операции на Украине, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие организовано Ливано-российским комитетом солидарности, Ассоциацией русскоязычных женщин "Радуга" и выпускниками российских вузов.Акция состоялась в центре Марруф Саад в городе Сайда на юге Ливана. Участники почтили минутой молчания память российских военнослужащих, погибших при исполнении своего долга.Играл живой оркестр и выступали активисты. Речь также произнес посол России в Ливане Александр Рудаков.С начала военной операции в Ливане прошло несколько десятков мероприятий в поддержку России в Бейруте, Тире, в долине Бекаа и других регионах. На главном пляже столицы провели флешмоб с зажжением из свечей буквы "Z" с надписью "Zа Россию". Представители разных политических партий продолжают организовывать общественно-политические собрания.На прошлой неделе массовая акция против русофобии с автопробегом из десятков машин с российскими флагами прошла в городе Айнаб — в парке Российско-ливанской дружбы.
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Массовая акция в Ливане в поддержку России
Массовая акция в поддержку РФ прошла в ливанском городе Сайда
2022-04-21T19:12
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ливан, бейрут, спецоперация
19:12 21.04.2022 (обновлено: 19:39 21.04.2022)
В Ливане прошла массовая акция в поддержку России
Массовая акция в поддержку России прошла в ливанском городе Сайда
САЙДА, 21 апр — РИА Новости. Российские соотечественники и ливанцы приняли участие в массовой акции в поддержку России и военной операции на Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие организовано Ливано-российским комитетом солидарности, Ассоциацией русскоязычных женщин "Радуга" и выпускниками российских вузов.
Акция состоялась в центре Марруф Саад в городе Сайда на юге Ливана
. Участники почтили минутой молчания память российских военнослужащих, погибших при исполнении своего долга.
Играл живой оркестр и выступали активисты. Речь также произнес посол России в Ливане Александр Рудаков.
С начала военной операции в Ливане прошло несколько десятков мероприятий в поддержку России в Бейруте
, Тире, в долине Бекаа
и других регионах. На главном пляже столицы провели флешмоб с зажжением из свечей буквы "Z" с надписью "Zа Россию". Представители разных политических партий продолжают организовывать общественно-политические собрания.
На прошлой неделе массовая акция против русофобии с автопробегом из десятков машин с российскими флагами прошла в городе Айнаб — в парке Российско-ливанской дружбы.