https://ria.ru/20220421/aktsiya-1784785401.html

В Ливане прошла массовая акция в поддержку России

В Ливане прошла массовая акция в поддержку России - РИА Новости, 21.04.2022

В Ливане прошла массовая акция в поддержку России

Российские соотечественники и ливанцы приняли участие в массовой акции в поддержку России и военной операции на Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T19:12

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бейрут

спецоперация

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САЙДА, 21 апр — РИА Новости. Российские соотечественники и ливанцы приняли участие в массовой акции в поддержку России и военной операции на Украине, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие организовано Ливано-российским комитетом солидарности, Ассоциацией русскоязычных женщин "Радуга" и выпускниками российских вузов.Акция состоялась в центре Марруф Саад в городе Сайда на юге Ливана. Участники почтили минутой молчания память российских военнослужащих, погибших при исполнении своего долга.Играл живой оркестр и выступали активисты. Речь также произнес посол России в Ливане Александр Рудаков.С начала военной операции в Ливане прошло несколько десятков мероприятий в поддержку России в Бейруте, Тире, в долине Бекаа и других регионах. На главном пляже столицы провели флешмоб с зажжением из свечей буквы "Z" с надписью "Zа Россию". Представители разных политических партий продолжают организовывать общественно-политические собрания.На прошлой неделе массовая акция против русофобии с автопробегом из десятков машин с российскими флагами прошла в городе Айнаб — в парке Российско-ливанской дружбы.

https://ria.ru/20220417/aktsiya-1783994324.html

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Массовая акция в Ливане в поддержку России Массовая акция в поддержку РФ прошла в ливанском городе Сайда 2022-04-21T19:12 true PT0M19S

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ливан, бейрут, спецоперация