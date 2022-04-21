https://ria.ru/20220421/akhmat-1784738143.html
Кадыров показал кадры боев, в которых принимает участие СОБР "Ахмат"
Кадыров показал кадры боев, в которых принимает участие СОБР "Ахмат" - РИА Новости, 21.04.2022
Кадыров показал кадры боев, в которых принимает участие СОБР "Ахмат"
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры активных боев по зачистке территории Донбасса и Украины от бандеровцев, в которых принимают участие СОБР "Ахмат" и... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:00
2022-04-21T16:00
2022-04-21T16:00
обострение ситуации в днр и лнр
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вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 21 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры активных боев по зачистке территории Донбасса и Украины от бандеровцев, в которых принимают участие СОБР "Ахмат" и представители силовых структур ДНР и ЛНР.На видео бойцы стреляют в противника, предостерегая друг друга от пули снайпера, также показан уничтоженный в ходе боя боевик."Сотрудники… СОБР "Ахмат" успешно выполняют совместную с представителями силовых структур ДНР и ЛНР работу по зачистке территории Донбасса и Украины от бандеровцев… Бойцы СОБР "Ахмат" встретили сильное огневое сопротивление бандитов, сопровождающееся работой вражеских снайперов", - написал глава региона в Telegram-канале.Он добавил, что сложно действовать под "шквальным огнём неприятеля" в "прицеле затаившегося стрелка", но бойцы вычислили снайперскую позицию и "сокрушительным огнём подавили её, перейдя в наступление".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220419/iskander-1784300471.html
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Бойцы СОБР "Ахмат" во время сильного огневого сопротивления
Кадыров: бойцы СОБР "Ахмат" встретили сильное огневое сопротивление бандитов, сопровождающееся работой вражеских снайперов. Действовать в такой обстановке под шквальным огнём неприятеля, конечно же, сложно, тем более когда ты в прицеле у затаившегося стрелка. Но наши воины вычислили снайперскую позицию и сокрушительным огнём подавили её, перейдя в наступление.
2022-04-21T16:00
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, украина, донбасс, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Кадыров показал кадры боев, в которых принимает участие СОБР "Ахмат"
Глава Чечни Кадыров опубликовал кадры боев, в которых принимает участие СОБР "Ахмат"