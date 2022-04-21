https://ria.ru/20220421/agrarii-1784701607.html

Правительство подписало постановление о расширении поддержки аграриев

Правительство подписало постановление о расширении поддержки аграриев - РИА Новости, 21.04.2022

Правительство подписало постановление о расширении поддержки аграриев

Правительство РФ выделит из федерального бюджета 10 млрд рублей на возмещение части затрат аграриев, занимающихся производством зерновых, о подписании... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:46

2022-04-21T13:46

2022-04-21T13:55

правительство рф

михаил мишустин

россия

экономика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правительство РФ выделит из федерального бюджета 10 млрд рублей на возмещение части затрат аграриев, занимающихся производством зерновых, о подписании соответствующего постановления сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании кабмина в четверг."Правительство расширяет поддержку аграриев, что особенно важно для успешного проведения посевной кампании. Сейчас весенние полевые работы идут почти в половине российских регионов, и сельхозпроизводители несут немалые расходы. Особенно те из них, которые занимаются зерновыми", - сказал Мишустин."Чтобы помочь им, предусмотрели в федеральном бюджете 10 млрд рублей на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Принятое решение совершенствует правила получения такой государственной поддержки. Она теперь станет доступна аграриям еще до начала посевной кампании, как авансовый платеж, что даст им дополнительные ресурсы на приобретение всего необходимого", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20220419/krym-1784300375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

правительство рф, михаил мишустин, россия, экономика