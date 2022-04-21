https://ria.ru/20220421/afganistan-1784732303.html

ИГ* взяло ответственность за взрыв в мечети в афганском Мазари-Шарифе

ИГ* взяло ответственность за взрыв в мечети в афганском Мазари-Шарифе - РИА Новости, 21.04.2022

ИГ* взяло ответственность за взрыв в мечети в афганском Мазари-Шарифе

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)* взяла на себя ответственность за взрыв в мечети в афганском городе Мазари-Шариф, сообщило агентство... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T15:40

2022-04-21T15:40

2022-04-21T15:40

в мире

россия

исламское государство

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746513185_0:78:3001:1766_1920x0_80_0_0_8f48b7e290b05403d0a51fc7c4b66edd.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)* взяла на себя ответственность за взрыв в мечети в афганском городе Мазари-Шариф, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление группировки."Группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за атаку на шиитскую мечеть в четверг", - передает агентство.Взрыв в мечети в афганском Мазари-Шарифе произошел в четверг во время совершения верующими намаза. Происшествие произошло в оживленном районе города. По сообщению афганского агентства Khaama Press, число погибших при взрыве достигло 30, число пострадавших - 80.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220421/vzryv-1784724230.html

россия

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, исламское государство, афганистан