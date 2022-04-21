https://ria.ru/20220421/afganistan-1784732303.html
ИГ* взяло ответственность за взрыв в мечети в афганском Мазари-Шарифе
ИГ* взяло ответственность за взрыв в мечети в афганском Мазари-Шарифе - РИА Новости, 21.04.2022
ИГ* взяло ответственность за взрыв в мечети в афганском Мазари-Шарифе
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)* взяла на себя ответственность за взрыв в мечети в афганском городе Мазари-Шариф, сообщило агентство... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:40
2022-04-21T15:40
2022-04-21T15:40
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)* взяла на себя ответственность за взрыв в мечети в афганском городе Мазари-Шариф, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление группировки."Группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за атаку на шиитскую мечеть в четверг", - передает агентство.Взрыв в мечети в афганском Мазари-Шарифе произошел в четверг во время совершения верующими намаза. Происшествие произошло в оживленном районе города. По сообщению афганского агентства Khaama Press, число погибших при взрыве достигло 30, число пострадавших - 80.* Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, исламское государство, афганистан
ИГ* взяло ответственность за взрыв в мечети в афганском Мазари-Шарифе
ИГ* взяло ответственность за взрыв в мечети в Мазари-Шарифе, где погибли 30 человек