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ИГ* взяло ответственность за взрыв в мечети в афганском Мазари-Шарифе - РИА Новости, 21.04.2022
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ИГ* взяло ответственность за взрыв в мечети в афганском Мазари-Шарифе
ИГ* взяло ответственность за взрыв в мечети в афганском Мазари-Шарифе - РИА Новости, 21.04.2022
ИГ* взяло ответственность за взрыв в мечети в афганском Мазари-Шарифе
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)* взяла на себя ответственность за взрыв в мечети в афганском городе Мазари-Шариф, сообщило агентство... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:40
2022-04-21T15:40
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)* взяла на себя ответственность за взрыв в мечети в афганском городе Мазари-Шариф, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление группировки."Группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за атаку на шиитскую мечеть в четверг", - передает агентство.Взрыв в мечети в афганском Мазари-Шарифе произошел в четверг во время совершения верующими намаза. Происшествие произошло в оживленном районе города. По сообщению афганского агентства Khaama Press, число погибших при взрыве достигло 30, число пострадавших - 80.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, россия, исламское государство, афганистан
15:40 21.04.2022
 
ИГ* взяло ответственность за взрыв в мечети в афганском Мазари-Шарифе

ИГ* взяло ответственность за взрыв в мечети в Мазари-Шарифе, где погибли 30 человек

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевик Талибана* в городе Мазари-Шариф
Боевик Талибана* в городе Мазари-Шариф - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Боевик Талибана* в городе Мазари-Шариф. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)* взяла на себя ответственность за взрыв в мечети в афганском городе Мазари-Шариф, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление группировки.
"Группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за атаку на шиитскую мечеть в четверг", - передает агентство.
Взрыв в мечети в афганском Мазари-Шарифе произошел в четверг во время совершения верующими намаза. Происшествие произошло в оживленном районе города. По сообщению афганского агентства Khaama Press, число погибших при взрыве достигло 30, число пострадавших - 80.
* Запрещенная в России террористическая организация
Машина скорой помощи в Кабуле - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 15:00
Число погибших при взрыве в мечети в Афганистане достигло 30 человек
 
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