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Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимутся в байопике о главе спортивного бренда

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимутся в байопике о главе спортивного бренда - РИА Новости, 21.04.2022

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимутся в байопике о главе спортивного бренда

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимутся в байопике о Сонни Ваккаро, бывшем исполнительном директоре Nike, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T02:19

2022-04-21T02:19

2022-04-21T02:19

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимутся в байопике о Сонни Ваккаро, бывшем исполнительном директоре Nike, сообщает The Hollywood Reporter. У картины пока еще нет названия. Известно, что Дэймон сыграет Ваккаро, а Аффлек — соучредителя компании Фила Найта. В центре сюжета — история о том, как в 1980-ые Ваккаро пытался заключить контракт с баскетболистом Майклом Джорданом. В итоге эта сделка положила начало глобальной, многомиллиардной индустрии современных кроссовок. Бен и Мэтт в проекте участвуют не только в качестве актеров. Они оба работают над сценарием и займутся продюсированием ленты. Аффлек также будет режиссером фильма. Актеры уже снимались вместе в драме "Умница Уилл Хантинг" Гаса Ван Сента. Они же написали сценарий к фильму, за который получили "Оскар". Аффлек и Дэймон вновь встретились на одной площадке на съемках "Последней дуэли" Ридли Скотта, премьера картины состоялась в 2021 году.

https://ria.ru/20220419/marvel-1784274068.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, бен аффлек, мэттью дэймон, знаменитости, звезды