https://ria.ru/20220421/abbas-1784636991.html

Аббас планирует приехать на парад Победы в Москву

Аббас планирует приехать на парад Победы в Москву - РИА Новости, 21.04.2022

Аббас планирует приехать на парад Победы в Москву

Президент Палестины Махмуд Аббас планирует прибыть на парад Победы в Москве 9 мая, но тяжелая ситуация в Палестине может внести серьезные коррективы в планы... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T09:53

2022-04-21T09:53

2022-04-21T10:03

в мире

палестина

махмуд аббас

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас планирует прибыть на парад Победы в Москве 9 мая, но тяжелая ситуация в Палестине может внести серьезные коррективы в планы главы государства, сообщил РИА Новости в среду посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль."Махмуд Аббас чувством глубокого уважения относится к знаменательному Дню Победы, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Он планирует приехать в Москву 9 мая на парад Победы. Однако нынешняя тяжелая и тревожная ситуация у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, навязанная нам израильской военщиной, может серьезно сказаться на планах Махмуда Аббаса, в том числе на участии в праздновании Дня Победы в России", - сказал посол Палестины.Он отметил, что глава Палестины всегда принимал приглашение и участвовал по мере возможности в торжественных мероприятиях в России."Но из-за израильской агрессии мы вынуждены иногда менять планы для разрешения ситуации внутри Палестины", - сказал руководитель дипмиссии.

https://ria.ru/20220418/parad-1784065929.html

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Ольга Маркова

в мире, палестина, махмуд аббас, парад победы, день победы, москва, иерусалим, россия