Рейтинг@Mail.ru
Аббас планирует приехать на парад Победы в Москву - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220421/abbas-1784636991.html
Аббас планирует приехать на парад Победы в Москву
Аббас планирует приехать на парад Победы в Москву - РИА Новости, 21.04.2022
Аббас планирует приехать на парад Победы в Москву
Президент Палестины Махмуд Аббас планирует прибыть на парад Победы в Москве 9 мая, но тяжелая ситуация в Палестине может внести серьезные коррективы в планы... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T09:53
2022-04-21T10:03
в мире
палестина
махмуд аббас
парад победы
день победы
москва
иерусалим
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155045/82/1550458286_0:131:2934:1781_1920x0_80_0_0_e9085405fa84b4239b5f870ec0c2f908.jpg
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас планирует прибыть на парад Победы в Москве 9 мая, но тяжелая ситуация в Палестине может внести серьезные коррективы в планы главы государства, сообщил РИА Новости в среду посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль."Махмуд Аббас чувством глубокого уважения относится к знаменательному Дню Победы, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Он планирует приехать в Москву 9 мая на парад Победы. Однако нынешняя тяжелая и тревожная ситуация у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, навязанная нам израильской военщиной, может серьезно сказаться на планах Махмуда Аббаса, в том числе на участии в праздновании Дня Победы в России", - сказал посол Палестины.Он отметил, что глава Палестины всегда принимал приглашение и участвовал по мере возможности в торжественных мероприятиях в России."Но из-за израильской агрессии мы вынуждены иногда менять планы для разрешения ситуации внутри Палестины", - сказал руководитель дипмиссии.
https://ria.ru/20220418/parad-1784065929.html
палестина
москва
иерусалим
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155045/82/1550458286_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0c7c76ce414019b15e5c0c2fea6154b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, махмуд аббас, парад победы, день победы, москва, иерусалим, россия
09:53 21.04.2022 (обновлено: 10:03 21.04.2022)
 
Аббас планирует приехать на парад Победы в Москву

Президент Палестины Аббас планирует приехать на парад Победы в Москву 9 мая

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Палестины Махмуд Аббас . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас планирует прибыть на парад Победы в Москве 9 мая, но тяжелая ситуация в Палестине может внести серьезные коррективы в планы главы государства, сообщил РИА Новости в среду посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.
"Махмуд Аббас чувством глубокого уважения относится к знаменательному Дню Победы, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Он планирует приехать в Москву 9 мая на парад Победы. Однако нынешняя тяжелая и тревожная ситуация у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, навязанная нам израильской военщиной, может серьезно сказаться на планах Махмуда Аббаса, в том числе на участии в праздновании Дня Победы в России", - сказал посол Палестины.
Он отметил, что глава Палестины всегда принимал приглашение и участвовал по мере возможности в торжественных мероприятиях в России.
"Но из-за израильской агрессии мы вынуждены иногда менять планы для разрешения ситуации внутри Палестины", - сказал руководитель дипмиссии.
Репетиция военного парада в подмосковном Алабино - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 12:19
ВКС провели воздушную тренировку парада Победы над Алабино
 
В миреПалестинаМахмуд АббасПарад ПобедыДень ПобедыМоскваИерусалимРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала