https://ria.ru/20220421/abbas-1784636991.html
Аббас планирует приехать на парад Победы в Москву
Аббас планирует приехать на парад Победы в Москву - РИА Новости, 21.04.2022
Аббас планирует приехать на парад Победы в Москву
Президент Палестины Махмуд Аббас планирует прибыть на парад Победы в Москве 9 мая, но тяжелая ситуация в Палестине может внести серьезные коррективы в планы... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T09:53
2022-04-21T09:53
2022-04-21T10:03
в мире
палестина
махмуд аббас
парад победы
день победы
москва
иерусалим
россия
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас планирует прибыть на парад Победы в Москве 9 мая, но тяжелая ситуация в Палестине может внести серьезные коррективы в планы главы государства, сообщил РИА Новости в среду посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль."Махмуд Аббас чувством глубокого уважения относится к знаменательному Дню Победы, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Он планирует приехать в Москву 9 мая на парад Победы. Однако нынешняя тяжелая и тревожная ситуация у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, навязанная нам израильской военщиной, может серьезно сказаться на планах Махмуда Аббаса, в том числе на участии в праздновании Дня Победы в России", - сказал посол Палестины.Он отметил, что глава Палестины всегда принимал приглашение и участвовал по мере возможности в торжественных мероприятиях в России."Но из-за израильской агрессии мы вынуждены иногда менять планы для разрешения ситуации внутри Палестины", - сказал руководитель дипмиссии.
https://ria.ru/20220418/parad-1784065929.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, махмуд аббас, парад победы, день победы, москва, иерусалим, россия
09:53 21.04.2022 (обновлено: 10:03 21.04.2022)
Аббас планирует приехать на парад Победы в Москву
Президент Палестины Аббас планирует приехать на парад Победы в Москву 9 мая