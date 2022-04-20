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На "Азовстали" находятся около тысячи гражданских, заявил Зеленский - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/zelenskiy-1784589078.html
На "Азовстали" находятся около тысячи гражданских, заявил Зеленский
На "Азовстали" находятся около тысячи гражданских, заявил Зеленский - РИА Новости, 20.04.2022
На "Азовстали" находятся около тысячи гражданских, заявил Зеленский
Владимир Зеленский утверждает, что "за спинами" украинских военных в районе предприятия "Азовсталь" в Мариуполе находится около 1 тысячи мирных жителей. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T20:57
2022-04-20T20:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
мариуполь
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что "за спинами" украинских военных в районе предприятия "Азовсталь" в Мариуполе находится около 1 тысячи мирных жителей."Ситуация в Мариуполе ухудшается. На руках наших бойцов сотни раненых. За спинами наших военных находится около тысячи гражданских людей", - сказал Зеленский на пресс-конференции.Вооруженные силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, неоднократно предлагали боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам, остающимся на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие в обмен на сохранение жизни. При этом в Минобороны РФ не раз констатировали, что украинские националисты используют мирных жителей в качестве "живого щита". В министерстве также отмечали, что украинские военные на комбинате "Азовсталь", осознавая безысходность, готовы сдаться, но нужна команда из Киева, иначе их ждет военный трибунал с приговором.В среду военные Народной милиции Донецкой народной республики и ВС РФ организовали гуманитарные коридоры с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, с их помощью были эвакуированы 127 человек. Во вторник подразделения ДНР вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной завода "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/evakuatsiya-1784582152.html
https://ria.ru/20220417/azovstal-1784007823.html
мариуполь
россия
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в мире, владимир путин, мариуполь, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
20:57 20.04.2022
 
На "Азовстали" находятся около тысячи гражданских, заявил Зеленский

Президент Зеленский заявил, что на "Азовстали" находятся около тысячи гражданских

© Народная милиция ДНРУкраинские военнослужащие, сложившие оружие и вышли с комбината "Азовсталь". Кадр видео
Украинские военнослужащие, сложившие оружие и вышли с комбината Азовсталь. Кадр видео
© Народная милиция ДНР
Украинские военнослужащие, сложившие оружие и вышли с комбината "Азовсталь". Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что "за спинами" украинских военных в районе предприятия "Азовсталь" в Мариуполе находится около 1 тысячи мирных жителей.
"Ситуация в Мариуполе ухудшается. На руках наших бойцов сотни раненых. За спинами наших военных находится около тысячи гражданских людей", - сказал Зеленский на пресс-конференции.
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 20:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Из района завода "Азовсталь" были эвакуированы еще 127 жителей Мариуполя
Вооруженные силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, неоднократно предлагали боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам, остающимся на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие в обмен на сохранение жизни. При этом в Минобороны РФ не раз констатировали, что украинские националисты используют мирных жителей в качестве "живого щита". В министерстве также отмечали, что украинские военные на комбинате "Азовсталь", осознавая безысходность, готовы сдаться, но нужна команда из Киева, иначе их ждет военный трибунал с приговором.
В среду военные Народной милиции Донецкой народной республики и ВС РФ организовали гуманитарные коридоры с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, с их помощью были эвакуированы 127 человек. Во вторник подразделения ДНР вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной завода "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Кадры с беспилотника с территории Азовстали в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 22:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Появились первые кадры территории завода "Азовсталь", снятые с беспилотника
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинМариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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