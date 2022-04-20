На "Азовстали" находятся около тысячи гражданских, заявил Зеленский
Президент Зеленский заявил, что на "Азовстали" находятся около тысячи гражданских
© Народная милиция ДНРУкраинские военнослужащие, сложившие оружие и вышли с комбината "Азовсталь". Кадр видео
© Народная милиция ДНР
Украинские военнослужащие, сложившие оружие и вышли с комбината "Азовсталь". Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что "за спинами" украинских военных в районе предприятия "Азовсталь" в Мариуполе находится около 1 тысячи мирных жителей.
"Ситуация в Мариуполе ухудшается. На руках наших бойцов сотни раненых. За спинами наших военных находится около тысячи гражданских людей", - сказал Зеленский на пресс-конференции.
Вооруженные силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, неоднократно предлагали боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам, остающимся на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие в обмен на сохранение жизни. При этом в Минобороны РФ не раз констатировали, что украинские националисты используют мирных жителей в качестве "живого щита". В министерстве также отмечали, что украинские военные на комбинате "Азовсталь", осознавая безысходность, готовы сдаться, но нужна команда из Киева, иначе их ждет военный трибунал с приговором.
В среду военные Народной милиции Донецкой народной республики и ВС РФ организовали гуманитарные коридоры с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, с их помощью были эвакуированы 127 человек. Во вторник подразделения ДНР вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной завода "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.