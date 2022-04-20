https://ria.ru/20220420/zavitinsk-1784508381.html

Орлов посетил школу Завитинска, где занимаются патриотическим воспитанием

Орлов посетил школу Завитинска, где занимаются патриотическим воспитанием - РИА Новости, 20.04.2022

Орлов посетил школу Завитинска, где занимаются патриотическим воспитанием

Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил школу номер 3 в городе Завитинске, где создан класс юных кадетов и есть отряд юнармейцев. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T15:28

2022-04-20T15:28

2022-04-20T15:28

амурская область

василий орлов (губернатор)

амурская область

образование - общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил школу номер 3 в городе Завитинске, где создан класс юных кадетов и есть отряд юнармейцев.Как сообщает правительство Приамурья, в школе номер 3 Завитинска уделяется большое внимание дополнительному образованию детей."В наш отряд юнармейцев входит порядка 40 ребят, но родители просят расширить его. Ко Дню Победы планируем включить в ряды юнармейцев ещё дополнительно наших школьников", - рассказала директор школы Зоя Годун, ее слова приводятся в сообщении правительства Приамурья.Орлов посетил открытый урок ОБЖ юнармейцев. Глава области отметил, что патриотическое воспитание школьников имеет сегодня приоритетное значение. "Военно-патриотическое воспитание молодежи очень важно. Патриотов нужно воспитывать с юного возраста. На федеральном уровне принято решение о введении уроков истории с первого класса. Мы это решение поддерживаем, необходимую работу организуем", - сказал Орлов.Главе региона показали "Точку роста", которая была открыта в школе в 2020 году в рамках национального проекта "Образование". Также губернатор посетил школьную столовую, где установлено современное оборудование. Ученики питаются здоровой и качественной продукцией от местных производителей. "Нужно внимательно относиться к меню и корректировать его в зависимости от предпочтений учеников. Хорошо, что в школе организована обратная связь со школьниками и родителями", - прокомментировал губернатор. Также ученики продемонстрировали губернатору возможности роботизированного клуба, открытого на базе "Точки роста". Всего в "Точке роста" в Завитинской школе №3 реализуется более 20 программ, в них задействовано около 370 детей.Сейчас в школе создается современная и безопасная цифровая образовательная среда, в 2020 году в школу поступило компьютерное оборудование и мебель. Также в 2020-2021 годах здесь провели ремонт, стоимость выполненных работ составила 45 миллионов рублей. В планах также отремонтировать спортивный стадион, школьные классы и коридоры. В школе в 20 классах в две смены занимаются 440 детей, работают 24 педагога, в том числе три молодых специалиста.

https://ria.ru/20220419/dinozavry-1784266427.html

https://ria.ru/20220415/ekonomika-1783727520.html

амурская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

василий орлов (губернатор), амурская область, образование - общество