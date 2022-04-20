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СМИ: зарубежные компании продолжают платить зарплату сотрудникам в России - РИА Новости, 20.04.2022
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СМИ: зарубежные компании продолжают платить зарплату сотрудникам в России
СМИ: зарубежные компании продолжают платить зарплату сотрудникам в России - РИА Новости, 20.04.2022
СМИ: зарубежные компании продолжают платить зарплату сотрудникам в России
Минимум 188 тысяч российских сотрудников зарубежных компаний, приостановивших деятельность в стране, продолжают получать заработную плату, пишет газета... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:17
2022-04-20T16:17
экономика
россия
mcdonald's corporation
yum! brands
зарплата
renault logan
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Минимум 188 тысяч российских сотрудников зарубежных компаний, приостановивших деятельность в стране, продолжают получать заработную плату, пишет газета Financial Times, ссылаясь на собственный анализ."Ряд западных компаний от McDonald's до Renault обязались выплачивать зарплату тысячам сотрудников, когда приостановили работу в стране. Проведенный Financial Times анализ показывает, что как минимум 188 тысяч сотрудников продолжают получать зарплату", - пишет издание.При этом газета отмечает, что реальное число может быть намного больше, поскольку некоторые крупные компании, такие как Yum Brands и Coca-Cola, не уточняли, продолжают ли они платить своим российским сотрудникам.Также отмечается, что компании, в которых работают "белые воротнички", переводят своих сотрудников на те же должности в другие страны, в то время как "синие воротнички" в сферах производства, коммерции и потребительском секторе находятся под угрозой увольнения, если компании не возобновят деятельность в России.Так, например, газета приводит слова главы производителя джинсов Levi Strauss Чипа Берга (Chip Bergh) о том, что в текущем месяце компания выплачивает зарплату более чем 800 сотрудникам, однако к мысли о полном восстановлении деятельности в РФ в ближайшее время он относится "не оптимистично".
https://ria.ru/20220420/natsionalizatsiya-1784489599.html
https://ria.ru/20220413/matvienko-1783285401.html
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экономика, россия, mcdonald's corporation, yum! brands, зарплата, renault logan
16:17 20.04.2022
 
СМИ: зарубежные компании продолжают платить зарплату сотрудникам в России

FT: зарубежные компании продолжают выплачивать зарплату 188 тысячам сотрудников в России

© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Минимум 188 тысяч российских сотрудников зарубежных компаний, приостановивших деятельность в стране, продолжают получать заработную плату, пишет газета Financial Times, ссылаясь на собственный анализ.
"Ряд западных компаний от McDonald's до Renault обязались выплачивать зарплату тысячам сотрудников, когда приостановили работу в стране. Проведенный Financial Times анализ показывает, что как минимум 188 тысяч сотрудников продолжают получать зарплату", - пишет издание.
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14:18
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При этом газета отмечает, что реальное число может быть намного больше, поскольку некоторые крупные компании, такие как Yum Brands и Coca-Cola, не уточняли, продолжают ли они платить своим российским сотрудникам.
Также отмечается, что компании, в которых работают "белые воротнички", переводят своих сотрудников на те же должности в другие страны, в то время как "синие воротнички" в сферах производства, коммерции и потребительском секторе находятся под угрозой увольнения, если компании не возобновят деятельность в России.
Так, например, газета приводит слова главы производителя джинсов Levi Strauss Чипа Берга (Chip Bergh) о том, что в текущем месяце компания выплачивает зарплату более чем 800 сотрудникам, однако к мысли о полном восстановлении деятельности в РФ в ближайшее время он относится "не оптимистично".
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ЭкономикаРоссияMcDonald's CorporationYum! BrandsЗарплатаRenault Logan
 
 
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