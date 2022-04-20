https://ria.ru/20220420/zarplata-1784524347.html

СМИ: зарубежные компании продолжают платить зарплату сотрудникам в России

СМИ: зарубежные компании продолжают платить зарплату сотрудникам в России - РИА Новости, 20.04.2022

СМИ: зарубежные компании продолжают платить зарплату сотрудникам в России

Минимум 188 тысяч российских сотрудников зарубежных компаний, приостановивших деятельность в стране, продолжают получать заработную плату, пишет газета... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:17

2022-04-20T16:17

2022-04-20T16:17

экономика

россия

mcdonald's corporation

yum! brands

зарплата

renault logan

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Минимум 188 тысяч российских сотрудников зарубежных компаний, приостановивших деятельность в стране, продолжают получать заработную плату, пишет газета Financial Times, ссылаясь на собственный анализ."Ряд западных компаний от McDonald's до Renault обязались выплачивать зарплату тысячам сотрудников, когда приостановили работу в стране. Проведенный Financial Times анализ показывает, что как минимум 188 тысяч сотрудников продолжают получать зарплату", - пишет издание.При этом газета отмечает, что реальное число может быть намного больше, поскольку некоторые крупные компании, такие как Yum Brands и Coca-Cola, не уточняли, продолжают ли они платить своим российским сотрудникам.Также отмечается, что компании, в которых работают "белые воротнички", переводят своих сотрудников на те же должности в другие страны, в то время как "синие воротнички" в сферах производства, коммерции и потребительском секторе находятся под угрозой увольнения, если компании не возобновят деятельность в России.Так, например, газета приводит слова главы производителя джинсов Levi Strauss Чипа Берга (Chip Bergh) о том, что в текущем месяце компания выплачивает зарплату более чем 800 сотрудникам, однако к мысли о полном восстановлении деятельности в РФ в ближайшее время он относится "не оптимистично".

https://ria.ru/20220420/natsionalizatsiya-1784489599.html

https://ria.ru/20220413/matvienko-1783285401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, mcdonald's corporation, yum! brands, зарплата, renault logan