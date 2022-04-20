https://ria.ru/20220420/zaderzhanie-1784449998.html
СК сообщил о задержании еще шести членов банды Басаева
СК сообщил о задержании еще шести членов банды Басаева - РИА Новости, 20.04.2022
СК сообщил о задержании еще шести членов банды Басаева
Российские спецслужбы задержали еще шесть человек, причастных к нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщила пресс-служба СК. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:53
2022-04-20T11:53
2022-04-20T16:09
происшествия
россия
республика татарстан (татарстан)
санкт-петербург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
шамиль басаев
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российские спецслужбы задержали еще шесть человек, причастных к нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщила пресс-служба СК.Все задержанные — жители Татарстана: Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов.Им предъявили обвинения по статьям об участии в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Следствие будет просить суд арестовать обвиняемых.Сейчас СК устанавливает роль и действия каждого из них в ходе нападения и проверяет на причастность к другим преступлениям.Двадцать девятого февраля 2000 года до 2,5 тысячи боевиков под руководством террористов Шамиля Басаева и Хаттаба в горной местности у села Улус-Керт Шатойского района напали на десантников 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ. После сражения в живых остались только шесть бойцов. В бою погибли 84 военнослужащих, в том числе 13 офицеров. Потери боевиков составили до 500 человек.Расследование продолжается по сей день. Следователи установили причастность к нападению 29 человек, из них 19 уже приговорены к длительным срокам лишения свободы, трое находятся под судом, пятеро объявлены в розыск.ФСБ сообщила об уничтожении Хаттаба в апреле 2002 года, Шамиля Басаева ликвидировали в 2006-м.
https://ria.ru/20210625/prigovor-1738643562.html
https://ria.ru/20211227/dopros-1765610721.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сотрудники ФСБ задержали новых подозреваемых по делу о нападении на псковских десантников в Чечне
Двадцать два года спустя: как задерживали новых фигурантов дела о нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Судя по релизу ФСБ, все задержанные – жители Татарстана.
2022-04-20T11:53
true
PT1M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика татарстан (татарстан), санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), шамиль басаев
11:53 20.04.2022 (обновлено: 16:09 20.04.2022)
СК сообщил о задержании еще шести членов банды Басаева
Задержаны еще шесть фигурантов дела о нападении на псковских десантников в Чечне
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
Российские спецслужбы задержали еще шесть человек, причастных к нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщила
пресс-служба СК.
"В ходе расследования 19 апреля 2022 года во взаимодействии с ФСБ России, УФСБ России по Республике Татарстан и УФСБ России по Санкт-Петербургу при поддержке МВД России и Росгвардии задержаны в Санкт-Петербурге и Республике Татарстан еще шесть членов банды Басаева", — говорится в публикации.
Все задержанные — жители Татарстана: Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов.
Им предъявили обвинения по статьям об участии в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Следствие будет просить суд арестовать обвиняемых.
Сейчас СК устанавливает роль и действия каждого из них в ходе нападения и проверяет на причастность к другим преступлениям.
Двадцать девятого февраля 2000 года до 2,5 тысячи боевиков под руководством террористов Шамиля Басаева и Хаттаба в горной местности у села Улус-Керт Шатойского района напали на десантников 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ. После сражения в живых остались только шесть бойцов. В бою погибли 84 военнослужащих, в том числе 13 офицеров. Потери боевиков составили до 500 человек.
Расследование продолжается по сей день. Следователи установили причастность к нападению 29 человек, из них 19 уже приговорены к длительным срокам лишения свободы, трое находятся под судом, пятеро объявлены в розыск.
ФСБ сообщила об уничтожении Хаттаба в апреле 2002 года, Шамиля Басаева ликвидировали в 2006-м.