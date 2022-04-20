https://ria.ru/20220420/zaderzhanie-1784449998.html

СК сообщил о задержании еще шести членов банды Басаева

СК сообщил о задержании еще шести членов банды Басаева - РИА Новости, 20.04.2022

СК сообщил о задержании еще шести членов банды Басаева

Российские спецслужбы задержали еще шесть человек, причастных к нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщила пресс-служба СК. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:53

2022-04-20T11:53

2022-04-20T16:09

происшествия

россия

республика татарстан (татарстан)

санкт-петербург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

шамиль басаев

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российские спецслужбы задержали еще шесть человек, причастных к нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщила пресс-служба СК.Все задержанные — жители Татарстана: Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов.Им предъявили обвинения по статьям об участии в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Следствие будет просить суд арестовать обвиняемых.Сейчас СК устанавливает роль и действия каждого из них в ходе нападения и проверяет на причастность к другим преступлениям.Двадцать девятого февраля 2000 года до 2,5 тысячи боевиков под руководством террористов Шамиля Басаева и Хаттаба в горной местности у села Улус-Керт Шатойского района напали на десантников 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ. После сражения в живых остались только шесть бойцов. В бою погибли 84 военнослужащих, в том числе 13 офицеров. Потери боевиков составили до 500 человек.Расследование продолжается по сей день. Следователи установили причастность к нападению 29 человек, из них 19 уже приговорены к длительным срокам лишения свободы, трое находятся под судом, пятеро объявлены в розыск.ФСБ сообщила об уничтожении Хаттаба в апреле 2002 года, Шамиля Басаева ликвидировали в 2006-м.

https://ria.ru/20210625/prigovor-1738643562.html

https://ria.ru/20211227/dopros-1765610721.html

россия

республика татарстан (татарстан)

санкт-петербург

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотрудники ФСБ задержали новых подозреваемых по делу о нападении на псковских десантников в Чечне Двадцать два года спустя: как задерживали новых фигурантов дела о нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Судя по релизу ФСБ, все задержанные – жители Татарстана. 2022-04-20T11:53 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, республика татарстан (татарстан), санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), шамиль басаев