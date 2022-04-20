https://ria.ru/20220420/youtube-1784492765.html

YouTube удалил канал кандидата на пост главы Гонконга, сообщили СМИ

YouTube удалил канал кандидата на пост главы Гонконга, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.04.2022

YouTube удалил канал кандидата на пост главы Гонконга, сообщили СМИ

Видеохостинг YouTube в среду удалил предвыборный канал Джона Ли, единственного кандидата, подавшего заявку на участие в предстоящих выборах главы администрации... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:30

2022-04-20T14:30

2022-04-20T14:30

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ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости. Видеохостинг YouTube в среду удалил предвыборный канал Джона Ли, единственного кандидата, подавшего заявку на участие в предстоящих выборах главы администрации Гонконга, пишет газета South China Morning Post.Ранее правительство специального административного района сообщило, что бывший главный секретарь администрации Гонконга Джон Ли оказался единственным кандидатом, подавшим заявку на участие в выборах главы администрации Гонконга."Видеохостинг YouTube удалил предвыборный канал единственного кандидата на пост главы исполнительной власти Гонконга Джона Ли, сославшись на необходимость соблюдения санкций США, наложенных на бывшего чиновника", - пишет издание.В ответ на действия YouTube Джон Ли, слова которого приводит газета, заявил, что "разочарован", но подчеркнул, что этот шаг не повлияет на его предвыборную кампанию, добавив, что он сделает все возможное, чтобы общаться с общественностью по другим каналам. Джон Ли отметил, что санкции, наложенные на него правительством США, являются необоснованными, направленными на то, чтобы оказать на политика давление.Джон Ли, который ранее занимал пост секретаря по вопросам безопасности, находится под санкциями США с 2020 года за участие в реализации введенного ранее китайскими властями Закона о защите национальной безопасности.Власти Китая ранее приняли Закон о защите национальной безопасности Гонконга, он вступил в силу 30 июня 2020 года. В законе обозначены наказания за совершаемые в Гонконге четыре вида преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.Выборы главы администрации Гонконга состоятся 8 мая. Период выдвижения кандидатур был установлен с 3 по 16 апреля, однако из-за того, что 15 и 16 апреля являлись праздничными днями, прием заявок завершился еще вечером 14 апреля.Действующая глава администрации Гонконга Кэрри Лэм ранее заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на второй срок.Глава администрации Гонконга избирается на пять лет коллегией выборщиков и утверждается центральным народным правительством Китая. Численность коллегии выборщиков составляет 1500 человек, в нее входят представители промышленных, банковских, профессиональных, религиозных кругов, а также члены парламента, местных организаций. Выборы главы администрации будут проходить посредством анонимного голосования, у каждого выборщика один голос. Для победы кандидат должен набрать более половины голосов всех выборщиков.

https://ria.ru/20220417/dostup-1784002202.html

https://ria.ru/20220415/fadeev-1783659897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кэрри лэм, гонконг, сша, китай, youtube