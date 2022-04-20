Рейтинг@Mail.ru
YouTube удалил канал кандидата на пост главы Гонконга, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220420/youtube-1784492765.html
YouTube удалил канал кандидата на пост главы Гонконга, сообщили СМИ
YouTube удалил канал кандидата на пост главы Гонконга, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.04.2022
YouTube удалил канал кандидата на пост главы Гонконга, сообщили СМИ
Видеохостинг YouTube в среду удалил предвыборный канал Джона Ли, единственного кандидата, подавшего заявку на участие в предстоящих выборах главы администрации... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:30
2022-04-20T14:30
в мире
кэрри лэм
гонконг
сша
китай
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890166_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6481fb449317aa85a147113660c1aa7.jpg
ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости. Видеохостинг YouTube в среду удалил предвыборный канал Джона Ли, единственного кандидата, подавшего заявку на участие в предстоящих выборах главы администрации Гонконга, пишет газета South China Morning Post.Ранее правительство специального административного района сообщило, что бывший главный секретарь администрации Гонконга Джон Ли оказался единственным кандидатом, подавшим заявку на участие в выборах главы администрации Гонконга."Видеохостинг YouTube удалил предвыборный канал единственного кандидата на пост главы исполнительной власти Гонконга Джона Ли, сославшись на необходимость соблюдения санкций США, наложенных на бывшего чиновника", - пишет издание.В ответ на действия YouTube Джон Ли, слова которого приводит газета, заявил, что "разочарован", но подчеркнул, что этот шаг не повлияет на его предвыборную кампанию, добавив, что он сделает все возможное, чтобы общаться с общественностью по другим каналам. Джон Ли отметил, что санкции, наложенные на него правительством США, являются необоснованными, направленными на то, чтобы оказать на политика давление.Джон Ли, который ранее занимал пост секретаря по вопросам безопасности, находится под санкциями США с 2020 года за участие в реализации введенного ранее китайскими властями Закона о защите национальной безопасности.Власти Китая ранее приняли Закон о защите национальной безопасности Гонконга, он вступил в силу 30 июня 2020 года. В законе обозначены наказания за совершаемые в Гонконге четыре вида преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.Выборы главы администрации Гонконга состоятся 8 мая. Период выдвижения кандидатур был установлен с 3 по 16 апреля, однако из-за того, что 15 и 16 апреля являлись праздничными днями, прием заявок завершился еще вечером 14 апреля.Действующая глава администрации Гонконга Кэрри Лэм ранее заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на второй срок.Глава администрации Гонконга избирается на пять лет коллегией выборщиков и утверждается центральным народным правительством Китая. Численность коллегии выборщиков составляет 1500 человек, в нее входят представители промышленных, банковских, профессиональных, религиозных кругов, а также члены парламента, местных организаций. Выборы главы администрации будут проходить посредством анонимного голосования, у каждого выборщика один голос. Для победы кандидат должен набрать более половины голосов всех выборщиков.
https://ria.ru/20220417/dostup-1784002202.html
https://ria.ru/20220415/fadeev-1783659897.html
гонконг
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890166_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_219bed64e225401731785a37b0ce0b7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кэрри лэм, гонконг, сша, китай, youtube
14:30 20.04.2022
 
YouTube удалил канал кандидата на пост главы Гонконга, сообщили СМИ

South China Morning Post: YouTube удалил канал кандидата на пост главы Гонконга Джона Ли

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Логотип YouTube. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости. Видеохостинг YouTube в среду удалил предвыборный канал Джона Ли, единственного кандидата, подавшего заявку на участие в предстоящих выборах главы администрации Гонконга, пишет газета South China Morning Post.
Ранее правительство специального административного района сообщило, что бывший главный секретарь администрации Гонконга Джон Ли оказался единственным кандидатом, подавшим заявку на участие в выборах главы администрации Гонконга.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 21:06
РКН потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК
"Видеохостинг YouTube удалил предвыборный канал единственного кандидата на пост главы исполнительной власти Гонконга Джона Ли, сославшись на необходимость соблюдения санкций США, наложенных на бывшего чиновника", - пишет издание.
В ответ на действия YouTube Джон Ли, слова которого приводит газета, заявил, что "разочарован", но подчеркнул, что этот шаг не повлияет на его предвыборную кампанию, добавив, что он сделает все возможное, чтобы общаться с общественностью по другим каналам. Джон Ли отметил, что санкции, наложенные на него правительством США, являются необоснованными, направленными на то, чтобы оказать на политика давление.
Джон Ли, который ранее занимал пост секретаря по вопросам безопасности, находится под санкциями США с 2020 года за участие в реализации введенного ранее китайскими властями Закона о защите национальной безопасности.
Власти Китая ранее приняли Закон о защите национальной безопасности Гонконга, он вступил в силу 30 июня 2020 года. В законе обозначены наказания за совершаемые в Гонконге четыре вида преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
Выборы главы администрации Гонконга состоятся 8 мая. Период выдвижения кандидатур был установлен с 3 по 16 апреля, однако из-за того, что 15 и 16 апреля являлись праздничными днями, прием заявок завершился еще вечером 14 апреля.
Действующая глава администрации Гонконга Кэрри Лэм ранее заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на второй срок.
Глава администрации Гонконга избирается на пять лет коллегией выборщиков и утверждается центральным народным правительством Китая. Численность коллегии выборщиков составляет 1500 человек, в нее входят представители промышленных, банковских, профессиональных, религиозных кругов, а также члены парламента, местных организаций. Выборы главы администрации будут проходить посредством анонимного голосования, у каждого выборщика один голос. Для победы кандидат должен набрать более половины голосов всех выборщиков.
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 11:00
Валерий Фадеев: блокировка YouTube – неоднозначный вопрос
 
В миреКэрри ЛэмГонконгСШАКитайYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала