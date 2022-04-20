https://ria.ru/20220420/yaytsa-1784397159.html

Названы способы проверить яйца на свежесть

Названы способы проверить яйца на свежесть - РИА Новости, 20.04.2022

Названы способы проверить яйца на свежесть

Как проверить свежесть куриных яиц, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T02:15

2022-04-20T02:15

2022-04-20T02:15

общество

россия

александра разаренова (диетолог)

питание

диета

здоровье

еда

яйца

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Как проверить свежесть куриных яиц, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.Обычно срок годности яиц указан на упаковке. Но если дата уже "на грани" или если вы совершаете покупку на рынке, без фабричной коробки, то не будет лишним перед употреблением проверить яйца на свежесть, посоветовала диетолог.Для этого существует несколько способов. Самый наглядный — поместить яйцо в емкость с холодной водой и оценить его положение.Дело в том, объяснила она, что влага белка постепенно испаряется через микропоры скорлупы, а на ее место проникает воздух. Чем дольше яйцо хранится, тем больше воздуха у него внутри и тем выше оно всплывет в воде.Если емкости с водой под рукой нет, то можно сделать проще —встряхнуть яйцо."Если после встряхивания внутри яйца вы не слышите всплеска, это яйцо можно смело употреблять в пищу. В противном случае мы можем предположить, что воздух уже находится внутри яйца, и воздушный пузырь стал больше. Такое яйцо хранится долго. И есть его уже нельзя", — пояснила специалист.Ну и чтобы окончательно убедиться, что срок годности не истек, диетолог советует внимательно рассмотреть содержимое одного яйца из купленной партии.Очевидным остается правило не есть яйца с посторонним запахом или подозрительным вкусом, заключила она.

https://ria.ru/20220419/pitanie-1784207122.html

https://ria.ru/20220418/detoks-1783928319.html

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общество, россия, александра разаренова (диетолог), питание, диета, здоровье, еда, яйца