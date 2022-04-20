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На Карымском вулкане на Камчатке произошли пепловые выбросы - РИА Новости, 20.04.2022
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На Карымском вулкане на Камчатке произошли пепловые выбросы
На Карымском вулкане на Камчатке произошли пепловые выбросы - РИА Новости, 20.04.2022
На Карымском вулкане на Камчатке произошли пепловые выбросы
Два пепловых столба на высоту до 8 тысяч метров выбросил на Камчатке вулкан Карымский, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T01:37
2022-04-20T11:26
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 апр - РИА Новости. Два пепловых столба на высоту до 8 тысяч метров выбросил на Камчатке вулкан Карымский, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, пепловый шлейф распространяется на юго-запад от вулкана.В Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) сообщили РИА Новости, что Карымскому установлен высший, красный код авиационной опасности после того, как пепловый столб поднялся на высоту 10 тыс метров.Ученый оценила текущую активность вулкана как мощную, отметив, что выбросы пепла наблюдались и в предыдущие дни. Пепловый шлейф распространяется на северо-восток от вулкана, указано на сайте KVERT.Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана — 1486 метров.
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, новости - туризм
01:37 20.04.2022 (обновлено: 11:26 20.04.2022)
 
На Карымском вулкане на Камчатке произошли пепловые выбросы

На Карымском вулкане на Камчатке произошли пепловые выбросы до восьми тысяч метров высотой

CC BY-SA 3.0 / Igor Shpilenok / Карымский вулкан
Карымский вулкан - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
CC BY-SA 3.0 / Igor Shpilenok /
Карымский вулкан. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 апр - РИА Новости. Два пепловых столба на высоту до 8 тысяч метров выбросил на Камчатке вулкан Карымский, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
"20 апреля 2022 года в 8.00 и 9.20 (23.00 и 00.20 мск) на вулкане Карымский по сейсмическим данным произошли пепловые выбросы на высоту 6000 метров и 8000 метров над уровнем моря соответственно", — говорится в сообщении.
По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, пепловый шлейф распространяется на юго-запад от вулкана.
В Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) сообщили РИА Новости, что Карымскому установлен высший, красный код авиационной опасности после того, как пепловый столб поднялся на высоту 10 тыс метров.

"Сначала выбросы пепла были до 6 тысяч метров, затем произошел вынос пепла на высоту до 10 километров над уровнем моря и, соответственно, код поменялся, поскольку это уже опасность не только для местной, но и для международной авиации", — сообщила руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.

Ученый оценила текущую активность вулкана как мощную, отметив, что выбросы пепла наблюдались и в предыдущие дни. Пепловый шлейф распространяется на северо-восток от вулкана, указано на сайте KVERT.
Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана — 1486 метров.
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