https://ria.ru/20220420/vulkan-1784399703.html

На Карымском вулкане на Камчатке произошли пепловые выбросы

На Карымском вулкане на Камчатке произошли пепловые выбросы - РИА Новости, 20.04.2022

На Карымском вулкане на Камчатке произошли пепловые выбросы

Два пепловых столба на высоту до 8 тысяч метров выбросил на Камчатке вулкан Карымский, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T01:37

2022-04-20T01:37

2022-04-20T11:26

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 апр - РИА Новости. Два пепловых столба на высоту до 8 тысяч метров выбросил на Камчатке вулкан Карымский, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, пепловый шлейф распространяется на юго-запад от вулкана.В Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) сообщили РИА Новости, что Карымскому установлен высший, красный код авиационной опасности после того, как пепловый столб поднялся на высоту 10 тыс метров.Ученый оценила текущую активность вулкана как мощную, отметив, что выбросы пепла наблюдались и в предыдущие дни. Пепловый шлейф распространяется на северо-восток от вулкана, указано на сайте KVERT.Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана — 1486 метров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220305/kamchatka-1776678022.html

петропавловск-камчатский

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, новости - туризм