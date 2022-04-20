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Встреча Лаврова и Кулебы возможна в Стамбуле или Анталье, заявил Чавушоглу
Встреча Лаврова и Кулебы возможна в Стамбуле или Анталье, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 20.04.2022
Встреча Лаврова и Кулебы возможна в Стамбуле или Анталье, заявил Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы возможна либо в Стамбуле, либо в Анталье. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T21:56
2022-04-20T21:56
2022-04-20T22:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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мевлют чавушоглу
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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АНКАРА, 20 апр – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы возможна либо в Стамбуле, либо в Анталье."Я предлагал сторонам провести встречу глав МИД РФ и Украины в Стамбуле или Анталье. Эта встреча возможна", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Turk, напомнив, что такие переговоры уже имели место в рамках Дипломатического форума в Анталье.
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в мире, анталья (провинция), украина, россия, мевлют чавушоглу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, дмитрий кулеба
21:56 20.04.2022 (обновлено: 22:18 20.04.2022)
Встреча Лаврова и Кулебы возможна в Стамбуле или Анталье, заявил Чавушоглу
Глава МИД Турции заявил, что встреча Лаврова и Кулебы может пройти в Стамбуле или Анталье