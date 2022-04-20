https://ria.ru/20220420/vstrecha-1784468571.html
Песков ответил на предложение Израиля провести встречу Путина и Зеленского
Песков ответил на предложение Израиля провести встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 20.04.2022
Песков ответил на предложение Израиля провести встречу Путина и Зеленского
Израильская сторона не в первый раз говорит о готовности провести встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, но Москва много раз объясняла,... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:00
2022-04-20T13:00
2022-04-20T13:06
россия
обострение ситуации в днр и лнр
израиль
нафтали беннет
владимир путин
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776092388_0:0:3066:1726_1920x0_80_0_0_2a17cf1c2e7923aea2e71256cbf80547.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Израильская сторона не в первый раз говорит о готовности провести встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, но Москва много раз объясняла, какая подготовительная работа требуется перед такой встречей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Израильская сторона не первый раз уже сигнализирует о своей готовности принять такую встречу, и мы уже много-много раз объясняли, что должно быть предтечей такой гипотетической встречи", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, обсуждалось ли данное предложение Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что его страна подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу Путина и Зеленского.
https://ria.ru/20220420/dokument-1784465985.html
россия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776092388_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2897ea1d189c526cb97719d00ad091e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, нафтали беннет, владимир путин, владимир зеленский
13:00 20.04.2022 (обновлено: 13:06 20.04.2022)
Песков ответил на предложение Израиля провести встречу Путина и Зеленского
Песков об идее встречи Путина и Зеленского в Израиле: нужна подготовительной работа