https://ria.ru/20220420/vstrecha-1784468571.html

Песков ответил на предложение Израиля провести встречу Путина и Зеленского

Песков ответил на предложение Израиля провести встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 20.04.2022

Песков ответил на предложение Израиля провести встречу Путина и Зеленского

Израильская сторона не в первый раз говорит о готовности провести встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, но Москва много раз объясняла,... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:00

2022-04-20T13:00

2022-04-20T13:06

россия

обострение ситуации в днр и лнр

израиль

нафтали беннет

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Израильская сторона не в первый раз говорит о готовности провести встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, но Москва много раз объясняла, какая подготовительная работа требуется перед такой встречей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Израильская сторона не первый раз уже сигнализирует о своей готовности принять такую встречу, и мы уже много-много раз объясняли, что должно быть предтечей такой гипотетической встречи", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, обсуждалось ли данное предложение Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что его страна подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу Путина и Зеленского.

https://ria.ru/20220420/dokument-1784465985.html

россия

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, израиль, нафтали беннет, владимир путин, владимир зеленский