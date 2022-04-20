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Песков ответил на предложение Израиля провести встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 20.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/vstrecha-1784468571.html
Песков ответил на предложение Израиля провести встречу Путина и Зеленского
Песков ответил на предложение Израиля провести встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 20.04.2022
Песков ответил на предложение Израиля провести встречу Путина и Зеленского
Израильская сторона не в первый раз говорит о готовности провести встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, но Москва много раз объясняла,... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:00
2022-04-20T13:06
россия
обострение ситуации в днр и лнр
израиль
нафтали беннет
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Израильская сторона не в первый раз говорит о готовности провести встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, но Москва много раз объясняла, какая подготовительная работа требуется перед такой встречей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Израильская сторона не первый раз уже сигнализирует о своей готовности принять такую встречу, и мы уже много-много раз объясняли, что должно быть предтечей такой гипотетической встречи", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, обсуждалось ли данное предложение Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что его страна подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу Путина и Зеленского.
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россия, израиль, нафтали беннет, владимир путин, владимир зеленский
13:00 20.04.2022 (обновлено: 13:06 20.04.2022)
 
Песков ответил на предложение Израиля провести встречу Путина и Зеленского

Песков об идее встречи Путина и Зеленского в Израиле: нужна подготовительной работа

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Израильская сторона не в первый раз говорит о готовности провести встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, но Москва много раз объясняла, какая подготовительная работа требуется перед такой встречей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Израильская сторона не первый раз уже сигнализирует о своей готовности принять такую встречу, и мы уже много-много раз объясняли, что должно быть предтечей такой гипотетической встречи", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, обсуждалось ли данное предложение Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что его страна подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу Путина и Зеленского.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияИзраильНафтали БеннетВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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