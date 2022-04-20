https://ria.ru/20220420/volodin-1784508570.html

Володин с иронией отозвался об уехавших за рубеж чиновниках

Володин с иронией отозвался об уехавших за рубеж чиновниках - РИА Новости, 20.04.2022

Володин с иронией отозвался об уехавших за рубеж чиновниках

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ироничной форме ответил депутату на критику чиновников, уехавших из страны: "Может, они специально туда направлены". РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T15:28

2022-04-20T15:28

2022-04-20T18:44

политика

николай коломейцев

россия

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ироничной форме ответил депутату на критику чиновников, уехавших из страны: "Может, они специально туда направлены".Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев во время пленарного заседания во вторник высказался о чиновниках, которые уехали из России."Вчера стало известно о еще двух беглецах: бывший вице-премьер по ВПК и полпред в северо-западном округе тоже замечен на Майорке", — отметил Коломейцев.Спикер палаты отметил внимательность парламентария и добавил, что чиновники могут быть отправлены за границу специально.Политики бурно отреагировали на шутку Володина, в зале раздались смех и аплодисменты.

https://ria.ru/20220418/tuminas-1784145252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, николай коломейцев, россия, госдума рф, вячеслав володин