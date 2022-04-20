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Володин с иронией отозвался об уехавших за рубеж чиновниках - РИА Новости, 20.04.2022
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Володин с иронией отозвался об уехавших за рубеж чиновниках
Володин с иронией отозвался об уехавших за рубеж чиновниках - РИА Новости, 20.04.2022
Володин с иронией отозвался об уехавших за рубеж чиновниках
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ироничной форме ответил депутату на критику чиновников, уехавших из страны: "Может, они специально туда направлены". РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:28
2022-04-20T18:44
политика
николай коломейцев
россия
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ироничной форме ответил депутату на критику чиновников, уехавших из страны: "Может, они специально туда направлены".Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев во время пленарного заседания во вторник высказался о чиновниках, которые уехали из России."Вчера стало известно о еще двух беглецах: бывший вице-премьер по ВПК и полпред в северо-западном округе тоже замечен на Майорке", — отметил Коломейцев.Спикер палаты отметил внимательность парламентария и добавил, что чиновники могут быть отправлены за границу специально.Политики бурно отреагировали на шутку Володина, в зале раздались смех и аплодисменты.
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политика, николай коломейцев, россия, госдума рф, вячеслав володин
15:28 20.04.2022 (обновлено: 18:44 20.04.2022)
 
Володин с иронией отозвался об уехавших за рубеж чиновниках

Спикер Госдумы Володин об уехавших чиновниках: может, их специально туда направили

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ироничной форме ответил депутату на критику чиновников, уехавших из страны: "Может, они специально туда направлены".
Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев во время пленарного заседания во вторник высказался о чиновниках, которые уехали из России.
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"Вчера стало известно о еще двух беглецах: бывший вице-премьер по ВПК и полпред в северо-западном округе тоже замечен на Майорке", — отметил Коломейцев.
Спикер палаты отметил внимательность парламентария и добавил, что чиновники могут быть отправлены за границу специально.

"Правильно делаете, что мониторите, отслеживаете, кто где находится, но давайте эту работу координировать с нашими службами. Может, они специально направлены туда. И задачи могут быть разные", — ответил Володин депутату.

Политики бурно отреагировали на шутку Володина, в зале раздались смех и аплодисменты.
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