https://ria.ru/20220420/volodin-1784481906.html
Володин поручил изучить целесообразность присутствия в ВТО, МВФ и ВОЗ
Володин поручил изучить целесообразность присутствия в ВТО, МВФ и ВОЗ - РИА Новости, 20.04.2022
Володин поручил изучить целесообразность присутствия в ВТО, МВФ и ВОЗ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты изучить вопрос о целесообразности присутствия России во Всемирной торговой организации... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:53
2022-04-20T13:53
2022-04-20T13:53
николай коломейцев
россия
госдума рф
воз
всемирная торговая организация (вто)
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты изучить вопрос о целесообразности присутствия России во Всемирной торговой организации (ВТО), Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).В ходе пленарного заседания в среду первый зампред фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев предложил комитету по экономической политике запросить в правительстве информацию о целесообразности и экономической выгоде дальнейшего присутствия РФ в международных организациях: ВТО, МВФ, ВОЗ и другие. "Депутатам было бы неплохо посмотреть, сколько мы от этого получили прибыли и убытков", - пояснил он.Володин в свою очередь поддержал предложение Коломейцева. "Что касается оценки участия в международных организациях, коллеги, давайте подготовим протокольное поручение профильному комитету, изучит комитет вместе с правительством и нам дадут ответ", - сказал он.Также спикер Госдумы сказал, что, поскольку прозвучала тема ВОЗ и целесообразности нахождения России в ней, "было бы правильно дать поручение профильному комитету по охране здоровья", чтобы он проработал этот вопрос с правительством и экспертами и после высказал свою позицию.
https://ria.ru/20220325/vto-1780104200.html
https://ria.ru/20220419/vvp-1784328600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай коломейцев, россия, госдума рф, воз, всемирная торговая организация (вто), в мире
Володин поручил изучить целесообразность присутствия в ВТО, МВФ и ВОЗ
Спикер Госдумы Володин поручил изучить целесообразность присутствия в ВТО, МВФ и ВОЗ
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты изучить вопрос о целесообразности присутствия России во Всемирной торговой организации (ВТО), Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В ходе пленарного заседания в среду первый зампред фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев
предложил комитету по экономической политике запросить в правительстве информацию о целесообразности и экономической выгоде дальнейшего присутствия РФ
в международных организациях: ВТО
, МВФ
, ВОЗ
и другие. "Депутатам было бы неплохо посмотреть, сколько мы от этого получили прибыли и убытков", - пояснил он.
Володин в свою очередь поддержал предложение Коломейцева. "Что касается оценки участия в международных организациях, коллеги, давайте подготовим протокольное поручение профильному комитету, изучит комитет вместе с правительством и нам дадут ответ", - сказал он.
Также спикер Госдумы сказал, что, поскольку прозвучала тема ВОЗ и целесообразности нахождения России в ней, "было бы правильно дать поручение профильному комитету по охране здоровья", чтобы он проработал этот вопрос с правительством и экспертами и после высказал свою позицию.