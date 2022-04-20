https://ria.ru/20220420/volodin-1784481906.html

Володин поручил изучить целесообразность присутствия в ВТО, МВФ и ВОЗ

Володин поручил изучить целесообразность присутствия в ВТО, МВФ и ВОЗ - РИА Новости, 20.04.2022

Володин поручил изучить целесообразность присутствия в ВТО, МВФ и ВОЗ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты изучить вопрос о целесообразности присутствия России во Всемирной торговой организации... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:53

2022-04-20T13:53

2022-04-20T13:53

николай коломейцев

россия

госдума рф

воз

всемирная торговая организация (вто)

в мире

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты изучить вопрос о целесообразности присутствия России во Всемирной торговой организации (ВТО), Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).В ходе пленарного заседания в среду первый зампред фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев предложил комитету по экономической политике запросить в правительстве информацию о целесообразности и экономической выгоде дальнейшего присутствия РФ в международных организациях: ВТО, МВФ, ВОЗ и другие. "Депутатам было бы неплохо посмотреть, сколько мы от этого получили прибыли и убытков", - пояснил он.Володин в свою очередь поддержал предложение Коломейцева. "Что касается оценки участия в международных организациях, коллеги, давайте подготовим протокольное поручение профильному комитету, изучит комитет вместе с правительством и нам дадут ответ", - сказал он.Также спикер Госдумы сказал, что, поскольку прозвучала тема ВОЗ и целесообразности нахождения России в ней, "было бы правильно дать поручение профильному комитету по охране здоровья", чтобы он проработал этот вопрос с правительством и экспертами и после высказал свою позицию.

https://ria.ru/20220325/vto-1780104200.html

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Дарья Буймова

николай коломейцев, россия, госдума рф, воз, всемирная торговая организация (вто), в мире