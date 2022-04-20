https://ria.ru/20220420/voda-1784416929.html

Сервис с графиком отключений горячей воды запустят в Москве после 20 апреля

Сервис с графиком отключений горячей воды запустят в Москве после 20 апреля - РИА Новости, 20.04.2022

Сервис с графиком отключений горячей воды запустят в Москве после 20 апреля

Информационный сервис, с помощью которого жители Москвы могут узнать график отключений горячей воды, начнет работу после 20 апреля, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T09:16

2022-04-20T09:16

2022-04-20T09:16

общество

москва

жкх

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Информационный сервис, с помощью которого жители Москвы могут узнать график отключений горячей воды, начнет работу после 20 апреля, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Информационный сервис сделан максимально удобным для пользователей. Чтобы узнать дату и сроки работ, необходимо указать название улицы и номер дома в поисковой строке, после чего будет предоставлена информация о датах начала и завершения профилактических работ", - отметил Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что плановые отключения горячей воды, необходимые для качественной подготовки теплосетей к предстоящему осенне-зимнему периоду, начинаются после завершения отопительного сезона."Горячее водоснабжение отключается на срок до 10 дней, это нужно для проведения гидравлических и температурных испытаний. Из эксплуатации поочередно выводятся участки тепловых сетей, из-за чего на тепловые пункты временно прекращается подача теплоносителя, который обеспечивает нагрев воды", - пояснил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что до 1 сентября профилактические мероприятия и ремонтные работы будут выполнены на более 17 тысяч километров сетей. Это позволит предотвратить технологические нарушения в отопительный период и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

https://ria.ru/20220419/krym-1784300375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, жкх