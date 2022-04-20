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Госдума рассмотрит проект о приостановке упрощенной выдачи виз для стран ЕС - РИА Новости, 20.04.2022
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Госдума рассмотрит проект о приостановке упрощенной выдачи виз для стран ЕС
Госдума рассмотрит проект о приостановке упрощенной выдачи виз для стран ЕС - РИА Новости, 20.04.2022
Госдума рассмотрит проект о приостановке упрощенной выдачи виз для стран ЕС
Госдума на пленарном заседании 20 апреля рассмотрит законопроект об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T02:28
2022-04-20T02:32
россия
исландия
лихтенштейн
госдума рф
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 20 апреля рассмотрит законопроект об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы.Ранее правительство внесло в нижнюю палату парламента законопроект о приостановке упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.Отмечается, что подготовлен проект федерального закона "О приостановлении Российской Федерацией действия отдельных положений международных договоров Российской Федерации с Европейским сообществом, Королевством Дания, Исландией, Княжеством Лихтенштейн, Королевством Норвегия, Швейцарской Конфедерацией об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза, Королевства Дания, Исландии, Княжества Лихтенштейн, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации".Как говорится в пояснительных документах к проекту, он "подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств — обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов".Ранее появился указ президента России Владимира Путина "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств". В частности, он приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз. Также указ Путина об ответных мерах визового характера предполагает отмену нескольких пунктов соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам Евросоюза — меры затронут официальные делегации и журналистов.
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россия, исландия, лихтенштейн, госдума рф, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
02:28 20.04.2022 (обновлено: 02:32 20.04.2022)
 
Госдума рассмотрит проект о приостановке упрощенной выдачи виз для стран ЕС

Госдума 20 апреля рассмотрит проект о приостановке упрощенной выдачи виз для стран ЕС

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 20 апреля рассмотрит законопроект об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы.
Ранее правительство внесло в нижнюю палату парламента законопроект о приостановке упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.
Отмечается, что подготовлен проект федерального закона "О приостановлении Российской Федерацией действия отдельных положений международных договоров Российской Федерации с Европейским сообществом, Королевством Дания, Исландией, Княжеством Лихтенштейн, Королевством Норвегия, Швейцарской Конфедерацией об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза, Королевства Дания, Исландии, Княжества Лихтенштейн, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации".
Как говорится в пояснительных документах к проекту, он "подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств — обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов".
Ранее появился указ президента России Владимира Путина "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств". В частности, он приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз. Также указ Путина об ответных мерах визового характера предполагает отмену нескольких пунктов соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам Евросоюза — меры затронут официальные делегации и журналистов.
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