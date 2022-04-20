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Российская делегация посетит Маутхаузен, но вне официальных мероприятий - РИА Новости, 20.04.2022
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Российская делегация посетит Маутхаузен, но вне официальных мероприятий
Российская делегация посетит Маутхаузен, но вне официальных мероприятий - РИА Новости, 20.04.2022
Российская делегация посетит Маутхаузен, но вне официальных мероприятий
Российская сторона посетит мемориальный комплекс Маутхаузен, но вне официальных мероприятий, несмотря на "рекомендацию" Австрии не приезжать, заявил посол в... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:50
2022-04-20T17:08
маутхаузен
австрия
в мире
германия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российская сторона посетит мемориальный комплекс Маутхаузен, но вне официальных мероприятий, несмотря на "рекомендацию" Австрии не приезжать, заявил посол в Вене Дмитрий Любинский.Ранее сообщалось, что посольство РФ в Австрии 19 апреля получило уведомление от имени председателя и президента международного комитетов Маутхаузена с "настоятельной рекомендацией" лично послу России и другим сотрудникам посольства воздержаться от участия в традиционных официальных мероприятиях по случаю очередной годовщины освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен, которые в этом году пройдут 15 мая."Я думаю, что мы побываем вне рамок официально программы на мемориальном комплексе и отдадим дань памяти всем жертвам нацизма, которые сложили жизни в этом чудовищном лагере смерти вне зависимости от их национальности. Но обязательно посетим наши мемориалы, памятник Дмитрию Карбышеву", - сообщил посол в эфире "Россия 24".При этом он отметил, что в середине марта посольство получало приглашение посетить. По его словам, отзыв приглашения, по разъяснению австрийской стороны, касается только официальных лиц и не распространяется на самих узников концлагеря."Мы люди культурные, мы понимаем такие политические сигналы, свое отношение к ним мы высказали публично в заявлении и комментариях посольства. Но мы изыщем, безусловно, возможность посетить мемориальный комплекс в эти торжественные дни, пусть и вне рамок официальной программы. Но как и в прошлые годы сотрудники российских представительств в Австрии, сотрудники нашей школы, которая носит имя героя Советского Союза, генерала Дмитрия Карбышева, ученики старших классов присоединятся к нам", - сказал он.Концлагерь "Маутхаузен" был построен на базе гранитных каменоломен в 1938 году, сразу после присоединения Австрии к нацистской Германии. Он стал центром широкой системы лагерей, известной как "Маутхаузен-Гузен", в которую входили 49 филиалов по всей стране. Здесь погибли тысячи советских военнопленных, в том числе Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев.Пятого мая 1945 года лагерь был освобожден американскими военными. 7 мая лагерь передали в советскую зону оккупации. Церемония, посвященная 75-летию освобождения одного из самых крупных нацистских лагерей, проходит в мемориале ежегодно с 1946 года с участием тысяч человек.
https://ria.ru/20220419/avstriya-1784337934.html
https://ria.ru/20220419/vysylka-1784363483.html
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маутхаузен, австрия, в мире, германия
16:50 20.04.2022 (обновлено: 17:08 20.04.2022)
 
Российская делегация посетит Маутхаузен, но вне официальных мероприятий

Посол в Вене: российская делегация посетит Маутхаузен, несмотря на "рекомендацию" не приезжать

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкБывший нацистский концлагерь "Маутхаузен" в Австрии
Бывший нацистский концлагерь Маутхаузен в Австрии - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Бывший нацистский концлагерь "Маутхаузен" в Австрии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российская сторона посетит мемориальный комплекс Маутхаузен, но вне официальных мероприятий, несмотря на "рекомендацию" Австрии не приезжать, заявил посол в Вене Дмитрий Любинский.
Ранее сообщалось, что посольство РФ в Австрии 19 апреля получило уведомление от имени председателя и президента международного комитетов Маутхаузена с "настоятельной рекомендацией" лично послу России и другим сотрудникам посольства воздержаться от участия в традиционных официальных мероприятиях по случаю очередной годовщины освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен, которые в этом году пройдут 15 мая.
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"Я думаю, что мы побываем вне рамок официально программы на мемориальном комплексе и отдадим дань памяти всем жертвам нацизма, которые сложили жизни в этом чудовищном лагере смерти вне зависимости от их национальности. Но обязательно посетим наши мемориалы, памятник Дмитрию Карбышеву", - сообщил посол в эфире "Россия 24".
При этом он отметил, что в середине марта посольство получало приглашение посетить. По его словам, отзыв приглашения, по разъяснению австрийской стороны, касается только официальных лиц и не распространяется на самих узников концлагеря.
"Мы люди культурные, мы понимаем такие политические сигналы, свое отношение к ним мы высказали публично в заявлении и комментариях посольства. Но мы изыщем, безусловно, возможность посетить мемориальный комплекс в эти торжественные дни, пусть и вне рамок официальной программы. Но как и в прошлые годы сотрудники российских представительств в Австрии, сотрудники нашей школы, которая носит имя героя Советского Союза, генерала Дмитрия Карбышева, ученики старших классов присоединятся к нам", - сказал он.
Концлагерь "Маутхаузен" был построен на базе гранитных каменоломен в 1938 году, сразу после присоединения Австрии к нацистской Германии. Он стал центром широкой системы лагерей, известной как "Маутхаузен-Гузен", в которую входили 49 филиалов по всей стране. Здесь погибли тысячи советских военнопленных, в том числе Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев.
Пятого мая 1945 года лагерь был освобожден американскими военными. 7 мая лагерь передали в советскую зону оккупации. Церемония, посвященная 75-летию освобождения одного из самых крупных нацистских лагерей, проходит в мемориале ежегодно с 1946 года с участием тысяч человек.
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