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Госдума ужесточила визовый режим с отдельными странами Европы - РИА Новости, 20.04.2022
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Госдума ужесточила визовый режим с отдельными странами Европы
Госдума ужесточила визовый режим с отдельными странами Европы - РИА Новости, 20.04.2022
Госдума ужесточила визовый режим с отдельными странами Европы
Госдума на пленарном заседании приняла закон об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:26
2022-04-20T13:29
санкции в отношении россии
в мире
россия
госдума рф
евросоюз
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы.Ранее кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о приостановке упрощённой выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.Как говорится в пояснительных документах к проекту, он "подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств - обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов".Ранее был опубликован указ президента РФ Владимира Путина "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств". В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз. Также указ Путина об ответных мерах визового характера предполагает отмену ряда пунктов соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам Евросоюза - меры затронут официальные делегации и журналистов.
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санкции в отношении россии, в мире, россия, госдума рф, евросоюз
13:26 20.04.2022 (обновлено: 13:29 20.04.2022)
 
Госдума ужесточила визовый режим с отдельными странами Европы

Госдума проголосовала за отмену упрощенного визового режима с отдельными странами Европы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы.
Ранее кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о приостановке упрощённой выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.
Как говорится в пояснительных документах к проекту, он "подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств - обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов".
Ранее был опубликован указ президента РФ Владимира Путина "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств". В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз. Также указ Путина об ответных мерах визового характера предполагает отмену ряда пунктов соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам Евросоюза - меры затронут официальные делегации и журналистов.
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