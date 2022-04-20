https://ria.ru/20220420/viza-1784475360.html

Госдума ужесточила визовый режим с отдельными странами Европы

Госдума ужесточила визовый режим с отдельными странами Европы - РИА Новости, 20.04.2022

Госдума ужесточила визовый режим с отдельными странами Европы

Госдума на пленарном заседании приняла закон об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:26

2022-04-20T13:26

2022-04-20T13:29

санкции в отношении россии

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россия

госдума рф

евросоюз

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы.Ранее кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о приостановке упрощённой выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.Как говорится в пояснительных документах к проекту, он "подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств - обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов".Ранее был опубликован указ президента РФ Владимира Путина "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств". В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз. Также указ Путина об ответных мерах визового характера предполагает отмену ряда пунктов соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам Евросоюза - меры затронут официальные делегации и журналистов.

https://ria.ru/20220404/vizy-1781631197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, госдума рф, евросоюз