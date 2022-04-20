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Россия не собирается вводить визы для граждан Украины, сообщил источник - РИА Новости, 20.04.2022
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Россия не собирается вводить визы для граждан Украины, сообщил источник
Россия не собирается вводить визы для граждан Украины, сообщил источник - РИА Новости, 20.04.2022
Россия не собирается вводить визы для граждан Украины, сообщил источник
Москва не собирается вводить визы для граждан Украины, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в российском МИД. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:52
2022-04-20T12:03
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
в мире
виза
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москва не собирается вводить визы для граждан Украины, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в российском МИД."Нет, таких планов нет точно", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, допускает ли Москва в нынешних условиях возможность введения виз для граждан Украины.
https://ria.ru/20220420/denatsifikatsiya-1784452021.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире, виза
11:52 20.04.2022 (обновлено: 12:03 20.04.2022)
 
Россия не собирается вводить визы для граждан Украины, сообщил источник

Источник в МИД заявил, что Россия не собирается вводить визы для граждан Украины

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПаспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москва не собирается вводить визы для граждан Украины, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в российском МИД.
"Нет, таких планов нет точно", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, допускает ли Москва в нынешних условиях возможность введения виз для граждан Украины.
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