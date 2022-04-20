https://ria.ru/20220420/viza-1784449596.html

Россия не собирается вводить визы для граждан Украины, сообщил источник

Россия не собирается вводить визы для граждан Украины, сообщил источник - РИА Новости, 20.04.2022

Россия не собирается вводить визы для граждан Украины, сообщил источник

Москва не собирается вводить визы для граждан Украины, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в российском МИД. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:52

2022-04-20T11:52

2022-04-20T12:03

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

в мире

виза

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москва не собирается вводить визы для граждан Украины, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в российском МИД."Нет, таких планов нет точно", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, допускает ли Москва в нынешних условиях возможность введения виз для граждан Украины.

https://ria.ru/20220420/denatsifikatsiya-1784452021.html

россия

украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире, виза