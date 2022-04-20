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США поставили Украине российские Ми-17, которые заказывали для Афганистана
США поставили Украине российские Ми-17, которые заказывали для Афганистана - РИА Новости, 20.04.2022
США поставили Украине российские Ми-17, которые заказывали для Афганистана
США поставили Украине российские вертолеты Ми-17, которые ранее заказывали для Афганистана, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:13
2022-04-20T16:13
2022-04-20T17:01
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. США поставили Украине российские вертолеты Ми-17, которые ранее заказывали для Афганистана, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."США 13 апреля объявили об очередном пакете военной помощи (Украине). Киеву будут переданы десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортеров, а также вертолеты Ми-17 российского производства, из которых потом будут обстреливаться мирные города ДНР и ЛНР, а, возможно, и территория России – как и заявляли некоторые деятели на Украине", - сказала Захарова на брифинге."Интересно, что поставляемые на Украину вертолеты Пентагон ранее заказывал для армии Афганистана", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20220407/afganistan-1782250052.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сша, россия, ми-17
16:13 20.04.2022 (обновлено: 17:01 20.04.2022)
США поставили Украине российские Ми-17, которые заказывали для Афганистана
МИД: США поставили Украине российские Ми-17, которые заказывали для Афганистана