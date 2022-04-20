https://ria.ru/20220420/vertolet-1784523262.html

США поставили Украине российские Ми-17, которые заказывали для Афганистана

США поставили Украине российские Ми-17, которые заказывали для Афганистана - РИА Новости, 20.04.2022

США поставили Украине российские Ми-17, которые заказывали для Афганистана

США поставили Украине российские вертолеты Ми-17, которые ранее заказывали для Афганистана, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:13

2022-04-20T16:13

2022-04-20T17:01

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. США поставили Украине российские вертолеты Ми-17, которые ранее заказывали для Афганистана, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."США 13 апреля объявили об очередном пакете военной помощи (Украине). Киеву будут переданы десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортеров, а также вертолеты Ми-17 российского производства, из которых потом будут обстреливаться мирные города ДНР и ЛНР, а, возможно, и территория России – как и заявляли некоторые деятели на Украине", - сказала Захарова на брифинге."Интересно, что поставляемые на Украину вертолеты Пентагон ранее заказывал для армии Афганистана", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20220407/afganistan-1782250052.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, россия, ми-17