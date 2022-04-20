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Мишустин призвал Пашиняна активнее использовать национальные валюты - РИА Новости, 20.04.2022
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Мишустин призвал Пашиняна активнее использовать национальные валюты
Мишустин призвал Пашиняна активнее использовать национальные валюты - РИА Новости, 20.04.2022
Мишустин призвал Пашиняна активнее использовать национальные валюты
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с коллегой из Армении Николом Пашиняном отметил, что в условиях санкций важно активнее использовать нацвалюты в... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:45
2022-04-20T13:56
экономика
россия
евразийский экономический союз
армения
михаил мишустин
никол пашинян
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с коллегой из Армении Николом Пашиняном отметил, что в условиях санкций важно активнее использовать нацвалюты в торговле, расширять производственную кооперацию кооперацию и открывать новые возможности для торговли."В условиях незаконных санкций со стороны недружественных государств в отношении России, кончено, важно активнее использовать национальные валюты в двусторонней торговле, развивать производственную кооперацию, открывать новые возможности для расширения взаимной торговли по всем направлениям", - сказал он.Мишустин отметил, что принятые в формате Евразийского экономического союза решения, в частности, о снижении ввозных таможенных пошлин на сырье, продовольствие, комплектующие обеспечат устойчивое развитие единого рынка в интересах бизнеса и потребителей государств-членов.Он добавил, что большое внимание уделяется разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье. По мнению российского премьера, создание новых инфраструктурных маршрутов обеспечит устойчивое развитие региона, будет способствовать укреплению мира и стабильности в интересах всех государств южного Кавказа. Мишустин также отметил, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Армении.
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экономика, россия, евразийский экономический союз, армения, михаил мишустин, никол пашинян
13:45 20.04.2022 (обновлено: 13:56 20.04.2022)
 
Мишустин призвал Пашиняна активнее использовать национальные валюты

Мишустин на встрече с Пашиняном: под санкциями важно активнее использовать нацвалюты

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с коллегой из Армении Николом Пашиняном отметил, что в условиях санкций важно активнее использовать нацвалюты в торговле, расширять производственную кооперацию кооперацию и открывать новые возможности для торговли.
"В условиях незаконных санкций со стороны недружественных государств в отношении России, кончено, важно активнее использовать национальные валюты в двусторонней торговле, развивать производственную кооперацию, открывать новые возможности для расширения взаимной торговли по всем направлениям", - сказал он.
Мишустин отметил, что принятые в формате Евразийского экономического союза решения, в частности, о снижении ввозных таможенных пошлин на сырье, продовольствие, комплектующие обеспечат устойчивое развитие единого рынка в интересах бизнеса и потребителей государств-членов.
Он добавил, что большое внимание уделяется разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье. По мнению российского премьера, создание новых инфраструктурных маршрутов обеспечит устойчивое развитие региона, будет способствовать укреплению мира и стабильности в интересах всех государств южного Кавказа. Мишустин также отметил, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Армении.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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ЭкономикаРоссияЕвразийский экономический союзАрменияМихаил МишустинНикол Пашинян
 
 
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