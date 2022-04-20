13:45 20.04.2022 (обновлено: 13:56 20.04.2022)
Мишустин призвал Пашиняна активнее использовать национальные валюты
Мишустин на встрече с Пашиняном: под санкциями важно активнее использовать нацвалюты
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с коллегой из Армении Николом Пашиняном отметил, что в условиях санкций важно активнее использовать нацвалюты в торговле, расширять производственную кооперацию кооперацию и открывать новые возможности для торговли.
"В условиях незаконных санкций со стороны недружественных государств в отношении России, кончено, важно активнее использовать национальные валюты в двусторонней торговле, развивать производственную кооперацию, открывать новые возможности для расширения взаимной торговли по всем направлениям", - сказал он.
Мишустин отметил, что принятые в формате Евразийского экономического союза решения, в частности, о снижении ввозных таможенных пошлин на сырье, продовольствие, комплектующие обеспечат устойчивое развитие единого рынка в интересах бизнеса и потребителей государств-членов.
Он добавил, что большое внимание уделяется разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье. По мнению российского премьера, создание новых инфраструктурных маршрутов обеспечит устойчивое развитие региона, будет способствовать укреплению мира и стабильности в интересах всех государств южного Кавказа. Мишустин также отметил, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Армении.