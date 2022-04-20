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Мишустин призвал Пашиняна активнее использовать национальные валюты

Мишустин призвал Пашиняна активнее использовать национальные валюты - РИА Новости, 20.04.2022

Мишустин призвал Пашиняна активнее использовать национальные валюты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с коллегой из Армении Николом Пашиняном отметил, что в условиях санкций важно активнее использовать нацвалюты в... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:45

2022-04-20T13:45

2022-04-20T13:56

экономика

россия

евразийский экономический союз

армения

михаил мишустин

никол пашинян

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с коллегой из Армении Николом Пашиняном отметил, что в условиях санкций важно активнее использовать нацвалюты в торговле, расширять производственную кооперацию кооперацию и открывать новые возможности для торговли."В условиях незаконных санкций со стороны недружественных государств в отношении России, кончено, важно активнее использовать национальные валюты в двусторонней торговле, развивать производственную кооперацию, открывать новые возможности для расширения взаимной торговли по всем направлениям", - сказал он.Мишустин отметил, что принятые в формате Евразийского экономического союза решения, в частности, о снижении ввозных таможенных пошлин на сырье, продовольствие, комплектующие обеспечат устойчивое развитие единого рынка в интересах бизнеса и потребителей государств-членов.Он добавил, что большое внимание уделяется разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье. По мнению российского премьера, создание новых инфраструктурных маршрутов обеспечит устойчивое развитие региона, будет способствовать укреплению мира и стабильности в интересах всех государств южного Кавказа. Мишустин также отметил, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Армении.

https://ria.ru/20220414/eaes-1783440731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, евразийский экономический союз, армения, михаил мишустин, никол пашинян