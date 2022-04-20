https://ria.ru/20220420/valyuta-1784445740.html

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 рублей - РИА Новости, 20.04.2022

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 рублей

Рубль усилил рост к доллару — впервые с 11 апреля американская валюта торгуется ниже 78 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:39

2022-04-20T11:39

2022-04-20T12:23

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784096635_0:33:3071:1760_1920x0_80_0_0_ed011316931c67502fb5ee8716e16079.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Рубль усилил рост к доллару — впервые с 11 апреля американская валюта торгуется ниже 78 рублей, следует из данных Московской биржи.Так, к 11:30 курс доллара расчетами "завтра" снижался на 42 копейки — до 78,1 рубля. Через несколько минут он резко обвалился до 71,89 рубля, но сразу же отскочил до 77,61.Евро при этом теряет 41 копейку, опускаясь до 83,69 рубля, а в моменте падал до 81 рубля.Накануне Центробанк смягчил правила обязательной продажи валютной выручки для компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора: сроки увеличились с трех до 60 дней. Тем не менее, отмечали аналитики, продажи валюты все еще будут преобладать, что позволит рублю подрасти.Нефть на мировых рынках дорожает примерно на один процент — июньские фьючерсы на марку Brent торгуются на уровне 108,53 доллара за баррель, на WTI — 103,33 доллара. Влияние на динамику цен оказывают опасения инвесторов по поводу увеличения спроса в Китае на фоне ослабления коронавирусных ограничений, а также заявление МВФ о значительном ухудшении глобальных экономических перспектив из-за геополитической напряженности, ведущей к сбоям поставок из России и с Украины.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, московская биржа