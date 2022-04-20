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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 рублей
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 рублей - РИА Новости, 20.04.2022
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 рублей
Рубль усилил рост к доллару — впервые с 11 апреля американская валюта торгуется ниже 78 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:39
2022-04-20T11:39
2022-04-20T12:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Рубль усилил рост к доллару — впервые с 11 апреля американская валюта торгуется ниже 78 рублей, следует из данных Московской биржи.Так, к 11:30 курс доллара расчетами "завтра" снижался на 42 копейки — до 78,1 рубля. Через несколько минут он резко обвалился до 71,89 рубля, но сразу же отскочил до 77,61.Евро при этом теряет 41 копейку, опускаясь до 83,69 рубля, а в моменте падал до 81 рубля.Накануне Центробанк смягчил правила обязательной продажи валютной выручки для компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора: сроки увеличились с трех до 60 дней. Тем не менее, отмечали аналитики, продажи валюты все еще будут преобладать, что позволит рублю подрасти.Нефть на мировых рынках дорожает примерно на один процент — июньские фьючерсы на марку Brent торгуются на уровне 108,53 доллара за баррель, на WTI — 103,33 доллара. Влияние на динамику цен оказывают опасения инвесторов по поводу увеличения спроса в Китае на фоне ослабления коронавирусных ограничений, а также заявление МВФ о значительном ухудшении глобальных экономических перспектив из-за геополитической напряженности, ведущей к сбоям поставок из России и с Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, московская биржа
11:39 20.04.2022 (обновлено: 12:23 20.04.2022)
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 рублей
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 рублей впервые с 11 апреля
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
Рубль усилил рост к доллару — впервые с 11 апреля американская валюта торгуется ниже 78 рублей, следует
из данных Московской биржи.
Так, к 11:30 курс доллара расчетами "завтра" снижался на 42 копейки — до 78,1 рубля. Через несколько минут он резко обвалился до 71,89 рубля, но сразу же отскочил до 77,61.
Евро при этом теряет 41 копейку, опускаясь до 83,69 рубля, а в моменте падал до 81 рубля.
Накануне Центробанк смягчил правила обязательной продажи валютной выручки для компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора: сроки увеличились с трех до 60 дней. Тем не менее, отмечали аналитики, продажи валюты все еще будут преобладать, что позволит рублю подрасти.
Нефть на мировых рынках дорожает примерно на один процент — июньские фьючерсы на марку Brent
торгуются на уровне 108,53 доллара за баррель, на WTI
— 103,33 доллара. Влияние на динамику цен оказывают опасения инвесторов по поводу увеличения спроса в Китае
на фоне ослабления коронавирусных ограничений, а также заявление МВФ
о значительном ухудшении глобальных экономических перспектив из-за геополитической напряженности, ведущей к сбоям поставок из России
и с Украины
.