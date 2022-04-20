https://ria.ru/20220420/valeryanka-1784414617.html

Психиатр призвал пить валерьянку и витамины группы В по назначению врача

Психиатр призвал пить валерьянку и витамины группы В по назначению врача - РИА Новости, 20.04.2022

Психиатр призвал пить валерьянку и витамины группы В по назначению врача

Валерьянку и витамины группы В можно пить после COVID, но по совету врача, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T08:59

2022-04-20T08:59

2022-04-20T11:04

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Валерьянку и витамины группы В можно пить после COVID, но по совету врача, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк."Самому назначать лекарственные препараты, кроме валерьянки, я бы не рекомендовал. Любые назначения, тем более в такой сфере, как нарушения психики, должен давать специалист конкретному пациенту по результатам оценки его состояния. Причем это не обязательно могут быть именно какие-то препараты", - рассказал Костюк.Он отметил, что в более широком смысле можно порекомендовать витаминную поддержку, особенно витамины группы В – эти витамины плодотворно влияют на нервную систему, головной мозг, могут способствовать улучшению состояния. "Однако в любом случае лучше посоветоваться с врачом, так как даже продающиеся в аптеке витамины могут иметь определенные противопоказания", - добавил психиатр.Читайте полный текст интервью >>>

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19