https://ria.ru/20220420/valeryanka-1784414617.html
Психиатр призвал пить валерьянку и витамины группы В по назначению врача
Психиатр призвал пить валерьянку и витамины группы В по назначению врача - РИА Новости, 20.04.2022
Психиатр призвал пить валерьянку и витамины группы В по назначению врача
Валерьянку и витамины группы В можно пить после COVID, но по совету врача, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T08:59
2022-04-20T08:59
2022-04-20T11:04
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Валерьянку и витамины группы В можно пить после COVID, но по совету врача, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк."Самому назначать лекарственные препараты, кроме валерьянки, я бы не рекомендовал. Любые назначения, тем более в такой сфере, как нарушения психики, должен давать специалист конкретному пациенту по результатам оценки его состояния. Причем это не обязательно могут быть именно какие-то препараты", - рассказал Костюк.Он отметил, что в более широком смысле можно порекомендовать витаминную поддержку, особенно витамины группы В – эти витамины плодотворно влияют на нервную систему, головной мозг, могут способствовать улучшению состояния. "Однако в любом случае лучше посоветоваться с врачом, так как даже продающиеся в аптеке витамины могут иметь определенные противопоказания", - добавил психиатр.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19
08:59 20.04.2022 (обновлено: 11:04 20.04.2022)
Психиатр призвал пить валерьянку и витамины группы В по назначению врача
Психиатр Костюк: валерьянку и витамины группы В можно пить после COVID-19 по совету врача
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Валерьянку и витамины группы В можно пить после COVID, но по совету врача, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.
"Самому назначать лекарственные препараты, кроме валерьянки, я бы не рекомендовал. Любые назначения, тем более в такой сфере, как нарушения психики, должен давать специалист конкретному пациенту по результатам оценки его состояния. Причем это не обязательно могут быть именно какие-то препараты", - рассказал Костюк.
Он отметил, что в более широком смысле можно порекомендовать витаминную поддержку, особенно витамины группы В – эти витамины плодотворно влияют на нервную систему, головной мозг, могут способствовать улучшению состояния. "Однако в любом случае лучше посоветоваться с врачом, так как даже продающиеся в аптеке витамины могут иметь определенные противопоказания", - добавил психиатр.