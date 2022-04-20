https://ria.ru/20220420/uregulirovanie-1784578018.html

Зеленский заявил, что не видел проект документа по урегулированию от России

Зеленский заявил, что не видел проект документа по урегулированию от России - РИА Новости, 20.04.2022

Зеленский заявил, что не видел проект документа по урегулированию от России

Владимир Зеленский утверждает, что не видел переданный Россией документ по урегулированию на Украине. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T19:45

2022-04-20T19:45

2022-04-20T19:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

донбасс

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что не видел переданный Россией документ по урегулированию на Украине.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что Россия в рамках переговорного процесса передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками, теперь, по его словам, мяч на стороне Киева."Ничего не слышал, ничего не видел, уверен, что нам ничего не передали", - сказал Зеленский на пресс-конференции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1779009161.html

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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, донбасс, владимир зеленский